Cruzeiro joga mal e Corinthians abre vantagem

O Corinthians jogou fechado, conforme eu previra, para empatar ou por uma bola. A primeira grande chance foi do Cruzeiro, quando Matheus Pereira, cara a cara com Hugo, chutou em cima dele. A segunda chance foi do Corinthians e Depay não desperdiçou. A bola resvalou em Fabrício Bruno, e sobrou para o holandês fazer 1 a 0. E foi só. Um jogo amarrado, truncado e picotado.

O Cruzeiro fez um de seus piores jogos, irreconhecível, com chuveirinhos inexpressivos. O resultado não garante o Corinthians na final, mas encaminha a vaga. Se o Cruzeiro quiser sonhar com o hepta, terá que voltar a jogar seu belo futebol no próximo domingo.

A campanha do Cruzeiro na temporada 2025 vai além de qualquer expectativa, pois no começo do ano a maioria dos torcedores dizia que o time brigaria para não cair. No Mineiro, que nada vale, o time foi muito mal, mas, com a chegada de Leonardo Jardim e com o comando do futebol passando as mãos do vice-presidente, Pedro Junio, tudo mudou e para melhor.

O Brasileirão começou e até o fim o time azul brigou pela taça e só não a conquistou porque foi grafado, de forma vergonhosa. Foram 15 pontos tomados na “mão grande”, com erros crassos que só vimos contra o Cruzeiro e a favor do Palmeiras. Aquela entrada, criminosa, de Gustavo Gomez em Wanderson, que tirou o atacante cruzeirense dos jogos finais, mostra o quanto Ramon “Ajuda” Abel está sob suspeita. Mais grave foi ouvir Abel Ferreira pedir a volta do péssimo árbitro. É suspeito ou não?

Onde há honestidade, transparência, pagamentos em dia e decência tudo funciona. Essa é a filosofia de vida do presidente Pedro Lourenço e de sua família. Ele é daqueles homens que a palavra vale mais que a assinatura, por isso é um ídolo da China Azul, que o idolatra, por onde ele passa.

Pedrinho é a humildade em pessoa, e, mesmo sendo um dos maiores empresários do país, com a maior rede de supermercados, o nosso Supermercados BH, está sempre no meio do povo, pois é assim que se sente bem. Eu nunca esqueço que ele, que era na época, apenas conselheiro, não deixou faltar comida à mesa dos jogadores, pagou contas de luz, de água e salários atrasados, no pior momento da vida do clube. E nunca pediu nada de volta.

Independentemente de o Cruzeiro ser ou não campeão da Copa do Brasil, o trabalho tem que ser louvado. Numa decisão entre dois gigantes, só um deles levantará o caneco, e chegar à final é prova de objetivo atingido. Temos que melhorar nossa cultura de que só o campeão tem valor. É preciso analisar o todo, o ano, a chegada nas decisões.

O Cruzeiro disputou o título do Brasileirão da primeira à penúltima rodada, está nas semifinais da Copa do Brasil, coroando um ano espetacular. A China Azul tem que sentir orgulho de os donos terem resgatado o clube, de o torcedor exibir o manto azul pelas ruas, de ter a certeza de ir ao Mineirão e assistir a um grande espetáculo. O

Cruzeiro está em ótimas mãos. Nunca é demais lembrar que Flamengo e Palmeiras, que não conseguiram vencer o Cruzeiro nesta temporada, faturam perto de R$ 2 bilhões anualmente, ao passo que o Cabuloso, arrecada apenas R$ 350 milhões. Foi a família Lourenço quem pôs dinheiro para contratações de jogadores que estão dando esse grande retorno.

Claro que todos querem o título da Copa do Brasil para erguer pela sétima vez a taça, além de o clube faturar quase R$ 70 milhões em premiações, mas, se a conquista não acontecer, bola pra frente, pois a temporada 2026 promete e muito. Ou alguém duvidará que o Cruzeiro vai novamente brigar pelas taças?

A Libertadores, objetivo principal, é realidade, e na fase de grupos. O grande time das Gerais está novamente representando o estado na principal competição sul-americana, e vai em busca do tri, não tenham dúvida disso. Obrigado à família Lourenço, por resgatar esse gigante. Como diz o hino, “Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido”.

