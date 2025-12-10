Na bola eu sou mais Cruzeiro; gostei da indicação de Daronco

Há três meses eu venho dizendo que minha grande preocupação para Cruzeiro x Corinthians era a arbitragem, mas depois que a CBF indicou Anderson Daronco relaxei e dou a ele todo o crédito do mundo. É um árbitro sério, que não tem erros crassos na carreira, que apita em cima do lance e que não olha a cor da camisa. Claro que nenhum árbitro vai agradar 100%, mas vejo Daronco como o mais bem preparado, no meio de uma mediocridade. Até sugiro, caso ele vá bem, que apite também o jogo de volta e assim as duas equipes não terão do que reclamar. Dito isso, vamos ao campo de jogo onde vejo o Cruzeiro vários degraus acima do adversário, com um time muito bem treinado, capaz e decisivo. Não tenho medo de apontar o Cruzeiro como favorito, o que não implica dizer que já está na final. Serão dois jogos duríssimos, mas é preciso levar alguma vantagem para domingo. Se vencer por 1 a 0 estará de ótimo tamanho, pois tem gente que acha que essa vantagem é pequena. Pior é não conseguir vantagem nenhuma. Se puder fazer dois, três, melhor ainda, mas é preciso entender que do outro lado tem um time, num mau momento, mas tradicional.

São dois gigantes no confronto, e o Corinthians tem um técnico que pode ser tetracampeão da Copa do Brasil. Ganhou com o Santos, São Paulo e Flamengo. Porém, é preciso dizer que se há um time que conhece muito bem o atalho para a final, esse time é o Cruzeiro, empurrado por uma torcida gigantesca, que lota o Mineirão e se orgulha de ter ultrapassado a marca de 1 milhão de torcedores na temporada. Isso não é para qualquer um. O mister, Leonardo Jardim, que está indeciso em largar a carreira de treinador ou ficar e levar o Cruzeiro a uma grande campanha na Libertadores em 2026, é um técnico especial, conhecedor profundo de futebol. O presidente, Pedro Lourenço, na festa de encerramento do Brasileirão, disse: “eu ofereci um contrato de cinco anos para ele. O problema é que ele vem pensando há algum tempo em largar a carreira de treinador, mas vamos convencê-lo a ficar”.

O mesmo o dono do clube falou sobre Gabigol, pois há fontes que garantem que ele estaria a caminho do Santos: “O Gabigol é um garoto espetacular, que não cria problema algum. Claro que ele quer jogar mais e isso é com o Jardim, não é com o Pedrinho. Mas quero que ele fique também”. Claro que o momento é de focar somente nos dois jogos com o Corinthians, e, depois de terminada a temporada, aí sim, avaliar o que será melhor para ambos. Pelo currículo que tem e na reserva há 3 anos – 2 no Flamengo e 1 no Cruzeiro –, Gabigol pode reeditar parceria com Ganso e Neymar, no Santos, já que o 10 do Flu também é especulado por lá. Gabigol já disse que “espera a temporada terminar, para tomar sua decisão junto com seu estafe”. Eu quero é que ele jogue, se o Mister precisar, e faça gols no Corinthians. É um cara de 16 gols em 17 finais, e não se esqueceu de como fazer a rede balançar. Fim de ano é assim mesmo, muita especulação.

Voltando ao jogo desta noite, o Corinthians terá uma postura diferente da que teve nos 3 a 0 que tomou há duas semanas pelo Brasileiro. Vai jogar fechado, por uma bola, para levar a vantagem para o Itaquerão. O empate para o Timão será um grande resultado. Já o Cruzeiro tem que imprimir seu ritmo, tentar fazer os gols logo no começo e, quem sabe, levar aquela vantagem para o jogo de volta. Não acredito em um novo 3 a 0, mas 2 a 0 é o meu placar. O Cruzeiro é o time que pratica o melhor futebol da temporada, superando Flamengo e Palmeiras, tecnicamente. Só não foi campeão porque a arbitragem ruim e péssima não deixou. Os árbitros como Wilton Pereira Sampaio, Raphael Claus e Rafael Klein, além de outros menos votados, erraram de forma crassa, anulando gols legítimos, deixando de marcar penalidades a favor, deixando de expulsar jogadores agressores, como Gustavo Gómez, que tirou Wanderson da temporada, não é Ramon Abatti Abel? Esse deveria ser excluído do quadro de árbitros da CBF. Está e estará sob suspeita.

Enfim, que seja uma noite mágica, que o Cruzeiro faça seu melhor jogo no ano e mostre que ainda pratica aquele futebol que nos encantou no Brasileirão, com jogos memoráveis. E que Anderson Daronco, o dono do apito, só seja notado na hora em que erguer os braços para apitar o fim do jogo. E que haja um vencedor azul, levando uma boa vantagem para São Paulo. No Mineirão, com a China Azul e com esse time, sou mais Cruzeiro.

