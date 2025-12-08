Foco, humildade e o melhor futebol do país

Washington – Foram quatro dias aqui na Capital dos Estados Unidos, com muito trabalho, muito frio, mas missão cumprida. Trabalhamos para o nosso grupo, Associados, com matérias e minha coluna aqui no EM e no Correio Braziliense, e flashs para a Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Agora é hora de esquecer o sorteio, a Copa, e focar única e exclusivamente nos dois jogos que o Cruzeiro fará contra o Corinthians, para chegar a mais uma final de Copa do Brasil, onde ele reina, absoluto, com seis títulos. O objetivo traçado no começo da temporada foi atingido com três rodadas de antecedência no Brasileirão e a fase de grupos na Libertadores 2026 virou realidade. Se ganhar a Copa do Brasil, será hepta e vai “vender” vaga na Libertadores. Brincadeiras à parte, é preciso destacar uma frase do vice-presidente, Pedro Junio: “Jaeci, essa campanha reflete a honestidade com que eu e meu pai, presidente, Pedro Lourenço, trabalhamos. Resumo essa brilhante fase ao nosso trabalho firme, sério, comprometido, transparente e competente”.



O vice-presidente tem razão. Um trabalho fantástico, que dá orgulho a todos os 14 milhões de cruzeirenses espalhados pelo mundo. Um grupo sólido, um time bem treinado e um mister, Leonardo Jardim, competente e consciente do que fez. Se, no Mineiro, que é uma competição que nada vale, o cruzeirense ficou chateado com a campanha nas competições que realmente valem, o time azul correspondeu com sobras. Será fácil vencer o Corinthians? Nunca! O Cruzeiro terá que jogar o seu belo futebol e mostrar sua superioridade num jogo quase perfeito para conseguir levar alguma vantagem para São Paulo. Dorival Júnior, que tomou de 3, há uma semana, pelo Brasileiro, vai fechar seu time mais do que “boca de bode”, e vai tentar levar o empate para Itaquera. Quero lembrar ao torcedor cruzeirense que se o time ganhar por 1 a 0, não façam beicinho. São dois gigantes se enfrentando e qualquer vantagem será importante. Claro, se puder meter três gols, praticamente definirá a vaga para a final, mas o futebol não é ciência exata e o imponderável existe. O Cruzeiro tem um time muito mais forte que o Corinthians, neste momento, mas não há nada ganho. Pés no chão, humildade, mas conhecendo seu potencial, é o que vai levar o Cabuloso a mais uma decisão.



Como é bom ver e viver essa nova fase do Cruzeiro. Salários rigorosamente em dia, dívidas deixadas por diretorias anteriores sendo pagas na recuperação judicial e todos satisfeitos. Claro que o presidente Pedro Lourenço e sua família, como donos que são, fizeram aportes significativos para montar um grande time, pois o Cruzeiro recebe cerca de R$ 350 milhões por ano de cotas de TV e patrocínios. Aos poucos, o clube vai se organizando, pagando essas dívidas e vai chegar um momento em que será superavitário, como é o Flamengo. Lembro do ex-presidente, Bandeira de Melo, ajustando a casa financeira, para seus pares posteriores, ganharem os canecos. Como Pedrinho é um dos empresários mais bem-sucedidos do país, sabe muito bem como deve fazer para equilibrar as contas e deixar o Cruzeiro com o saldo positivo. Demanda tempo, mas vai acontecer.



Vejo torcedores, ansiosos, para saber quem sai, quem fica e quem vem para a Libertadores em 2026. Calma! Não é hora de falar disso. É hora de concentrar as energias na Copa do Brasil, tentar ganhar o hepta, por mais dinheiro na conta, pois o prêmio para o campeão é excepcional, e depois do dia 21, data da final, aí sim analisar reforços, contratações e dispensas. O foco agora é total na CB. Tenho a certeza de que não será fácil, mas que o Cabuloso estará na grande decisão, em dois jogos, sendo o primeiro em BH. A final será no Maracanã. Antes, porém, é respeito, humildade e praticar o melhor futebol para eliminar o Corinthians. A arbitragem me mantém alerta, pois não confio nos árbitros brasileiros. Anderson Daronco é o meu preferido. Não me venham com Wilton Sampaio ou Raphael Claus, pois são péssimos. Na bola, acho difícil alguém ganhar do Cruzeiro. No apito, a história é outra, haja vista que o time azul teve 15 pontos tomados no Brasileirão, que o tornariam campeão. Vamos Cabuloso, pois a China Azul vai fazer a parte dela no Mineirão, ou “Toca 3”, como gosta de chamar. Por uma grande vitória nesta quarta.

