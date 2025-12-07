Dificuldade na rodada inicial



Washington – Definido que o Brasil vai jogar em Boston, Filadélfia e Miami na primeira fase da Copa do Mundo. Rodrigo Caetano e sua equipe seguem em voo fretado pela CBF para escolherem onde a delegação brasileira ficará hospedada aqui na Costa Leste. Nova Iorque é uma opção, seguida de Boston, onde existe a maior concentração de brasileiros nos Estados Unidos, principalmente mineiros de Governador Valadares. Os habitantes da Flórida e mais especificamente Miami e Orlando terão o privilégio de assistir ao último jogo, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium. Ontem estive em frente à Casa Branca, sede do governo norte-americano, onde fiz, ao vivo, o nosso JaeciCarvalhoEsportes, no meu canal de Youtube. Entrevistei Denílson “Show”, amigo de longa data, pentacampeão do mundo e hoje comentarista do Sport TV. Ele acha que o jogo contra o Marrocos será difícil, mas, assim como eu, pensa que os marroquinos é quem têm que se preocupar com a Seleção Brasileira: “olha, Jaeci, nós somos pentacampeões do mundo e o Marrocos não tem o nosso tamanho. Respeitamos, sim, mas quem tem que nos temer são eles. Foram semifinalistas em 2022, eliminados pela França, mas não são da prateleira de cima do futebol mundial. Estou otimista, mas com os pés no chão”.



Denílson tem razão. O Marrocos surpreendeu o mundo na Copa do Catar, acredito que dará trabalho, mas não vislumbro outra possibilidade que não seja o Brasil como primeiro do grupo. O Haiti será o fiel da balança e a Escócia não deverá nos dar trabalho. O problema é que se não vencermos o primeiro jogo e o Marrocos ganhar, ele fará três pontos, a Escócia deve ganhar do Haiti e também fará três pontos. No jogo seguinte, o Brasil deverá golear o Haiti e a Escócia pode empatar com o Marrocos e ambos ficariam com quatro pontos e o Brasil, três. Nesse caso, o jogo em Miami seria decisivo e o Brasil teria a obrigação de ganhar da Escócia. Se vencermos Marrocos e Haiti nos dois primeiros jogos, estaremos classificados, e muito provavelmente, primeiros do grupo. Tudo isso no campo da suposição, mas num grupo fraco como esse o Brasil tem a obrigação de fazer os 9 pontos.



Apontei Argentina, França, Espanha, Portugal, Holanda e Inglaterra como superiores ao Brasil, neste momento. Denílson discordou: “As quatro primeiras sim, estão num estágio mais avançado que a gente. Inglaterra e Holanda, não. O Brasil é sempre favorito numa Copa, mas temos que admitir que, neste momento, portugueses, espanhóis, argentinos e franceses estão à nossa frente.” Eu vejo a Inglaterra e a Holanda bem fortes também, mas, é claro que elas nunca chegam. A Holanda é tri vice campeã: 1974, 1978, 2010. A Inglaterra levou somente o título de 1966 e nunca mais ganhou nada. Recentemente, foi duas vezes vice-campeã europeia, numa delas jogando em Wembley. É aquela seleção que sempre desponta, é citada, mas não consegue ganhar.



Voltando a falar dos projetos da Seleção para a Copa, Rodrigo Caetano é muito bem preparado e tem carta branca para escolher o melhor lugar. Os dirigentes querem que a delegação tenha total tranquilidade para se concentrar e fazer uma grande Copa. O mister Carlo Ancelotti não abre mão disso e já determinou que não quer oba, oba. A presença de torcedores será importante para incentivar a equipe, mas nada que lembre Weggis, na Suíça, em 2006, quando torcedores assistiam aos treinos, invadiam o gramado e beijavam e abraçavam os jogadores. “Vamos trabalhar para que o grupo tenha total sossego e tranquilidade. É Copa do Mundo, precisamos de concentração total nos dias em que estaremos aqui”, disse Caetano. Carlo Ancelotti preferia que o Brasil ficasse na Costa Oeste, onde as temperaturas são mais amenas no verão. Porém, terá que se contentar com o calor forte da Costa Leste. Ficou definido que o Brasil jogará às 19h, daqui, contra Marrocos e Escócia, e contra o Haiti, às 22h, na Pensilvânia. Com certeza o calor será amenizado.



É isso meus amigos. A Copa do Mundo está chegando e com ela a esperança de um povo sofrido, de um país dividido politicamente, onde todos convergem juntos para o futebol. Neymar estará na Copa ou não, ou o grupo está praticamente definido, como afirmou Ancelotti? Descobriremos tudo isso no dia da convocação dos 26 jogadores, antes, porém, dois amistosos aqui em solo americano, contra Croácia e França, para que o técnico brasileiro analise como estaremos para enfrentar os europeus na Copa. Se tudo caminhar bem, o Brasil deverá pegar Japão ou Tunísia, nas oitavas, o que será outra moleza. Aí, começará o nosso drama, que é passar para as semifinais. Que a “zica” das quartas dessa vez não prevaleça.

