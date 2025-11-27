Fla campeão, mas o Cruzeiro foi garfado

O Flamengo vai confirmar o eneacampeonato brasileiro na próxima quarta-feira (3/12), contra o Ceará, no Maracanã, mas eu já antecipo a conquista, pois não vejo como o time cearense possa desbancar o rubro-negro. Abel Ferreira insinuou que depois daquele pênalti não dado para o São Paulo, contra o Palmeiras, a arbitragem prejudicou seu time. Abel, que acha que inventou o futebol, é um fanfarrão.

Depois que o árbitro Ramon “Ajuda” Abel foi afastado, o Palmeiras não venceu mais nenhum jogo. Que coincidência, não? Abel deveria deixar de ser cara de pau, pois se não fosse a arbitragem, seu time nem estaria disputando a taça. Ganhou 17 pontos por erros crassos dos árbitros.

Se há alguém que pode reclamar, esse alguém é o Cruzeiro, que pratica o melhor futebol do país e que teve 15 pontos tomados pelos árbitros de forma covarde. O time azul foi o mais prejudicado e poderia ser campeão até mesmo de forma antecipada, pois jogou de forma honesta, sem ser beneficiado em jogo nenhum. Vou enumerar aqui, para refrescar a memória da CBF.

Inter x Cruzeiro: pênalti inexistente marcado em Wesley, e expulsão de Jonathan Jesus. O jogo estava 0 x 0 e o Cruzeiro, jogando bem, ganharia pelo menos 1 ponto.

Cruzeiro x Atlético: Lyanco e Júnior Alonso cometeram pênalti na mesma jogada, e o árbitro ignorou. E não expulsou Alonso, que já tinha recebido cartão amarelo, e segurou o jogador cruzeirense. Três pontos tirados.

Cruzeiro 1 x 2 Santos: O Cruzeiro empatava por 1 a 1 quando Kaio Jorge fez 2 a 1, em gol legítimo, confirmado por Wilton Pereira Sampaio. Mas o VAR mandou anular, alegando falta inexistente de Matheus Pereira em Zé Rafael. Tiraram mais três pontos do Cruzeiro.

Cruzeiro 0 x 0 Vitória: Jogo num campo alagado, sem a menor condição. O Cruzeiro mandava na partida, ainda assim. Menos dois pontos.

Mirassol 1 x 1 Cruzeiro: Pênalti claro do jogador do Mirassol, que o árbitro não quis dar. Mais dois pontos suprimidos da Raposa.

Palmeiras 1 x 1 Cruzeiro: Gustavo Gómez não foi expulso após quase quebrar a perna de Wanderson. Menos dois pontos para o Cruzeiro.

Somente nestes jogos foram 13 pontos tomados do Cruzeiro na “mão grande”. Se a equipe tem hoje 68 pontos, poderia estar com 81 e praticamente campeã. E ainda há outros jogos que não me recordo, nos quais o Cruzeiro foi prejudicado.

Então, se há alguém que pode realmente reclamar, esse alguém é o Cruzeiro, que jogou limpo, que deu espetáculo e que foi punido por uma arbitragem suja e covarde. Por isso mesmo é preciso ficar de olho em quem vai apitar as semifinais da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. Neste momento, vejo Ânderson Daronco como o único capaz de dirigir o clássico. Ele apita em cima do lance, não comete erros crassos e é muito isento em suas marcações.

Há tempos a gente tem percebido o favorecimento ao Palmeiras. Sua presidente, Leila Pereira, foi a única a apoiar a eleição de Samir Xaud para a presidência da CBF. As outras equipes apoiaram Reinaldo Carneiro Bastos. Talvez esteja aí a explicação para esse favorecimento descarado ao Palmeiras.

Vejam que a CBF não pôs em pauta a eliminação de gramado sintético, o que é uma vergonha. Palmeiras, Botafogo, Atlético e Athletico-PR têm pisos artificiais, coisa que não existe na Europa ou em outros centros onde o futebol é levado a sério. Os outros clubes deveriam se rebelar e se negar a jogar nesse tipo de superfície, que causa contusões, principalmente de ligamento cruzado do joelho.

Enfim, o Flamengo ganha seu nono Brasileiro, se tornando o maior vencedor da competição. Palmeiras e Corinthians vêm atrás, com oito e sete, respectivamente. Sim, pois o Palmeiras ganhou quatro Brasileiros no fax, e isso não conta para quem é sério e sabe que o Brasileirão foi instituído em 1971. Tudo antes disso eram torneios e Copas.

Portanto, o campeonato está manchado, e se houvesse um campeão legítimo, de fato e de direito, seria o Cruzeiro, única equipe que não foi ajudada pela arbitragem, em jogo nenhum. Viva o futebol brasileiro, desmoralizado pela CBF, entidade sem credibilidade, pela arbitragem e pela falta de respeito ao torcedor.

