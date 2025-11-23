Atlético dá vexame e perde a Sula nos pênaltis

O Atlético tinha a faca, o queijo e a goiabada na mão, mas não soube cortar o doce. Fez uma péssima partida, não conseguiu achar um gol sequer e o Lanús conseguiu levar para as penalidades, onde foi mais competente e garantiu a taça. Hulk, Biel e Vitor Hugo foram os vilões e perderam as cobranças. Jorge Sampaoli é um péssimo treinador, a maior mentira entre os técnicos. Foi a última opção do clube e veio para acabar com a temporada. Um ano melancólico do Atlético, que, mais uma vez, frustra sua fanática torcida.

Um primeiro tempo horroroso, onde as duas equipes estavam com medo de perder e, por consequência, não tinham vontade de ganhar. De intermediária a intermediária, o jogo era fraco. O forte calor era motivo de desgaste. Os goleiros não trabalharam e o lance mais emocionante foi uma cobrança de falta feita por Bernard, que beijou o poste esquerdo do goleiro do Lanús. Dois times pouco inspirados, mal treinados, sem jogadas ensaiadas. Não entendo o tal Sampaoli manter Scarpa no banco. É o jogador mais lúcido do Galo, mas o técnico é teimoso. Confesso que o jogo deu sono, de tanta ruindade e falta de vontade. Eu sabia que o time argentino era ruim, por isso mesmo esperava algo mais do Atlético. Hulk estava morto, Dudu e Rony bem marcados. O empate sem gols mostrou o que foi realmente a partida. Repito: qual o motivo de Scarpa ficar no banco? Outra coisa: as equipes precisavam se lembrar que em caso de empate nos 100 minutos, com os descontos, teríamos prorrogação. Só chegaríamos às penalidades em caso de empate também na prorrogação.

Os torcedores alvinegros foram guerreiros. Alguns foram de ônibus, carro próprio e avião. A massa atleticana invadiu as ruas de Assunção, mas esperava ver um algo mais do seu time. Vocês sabem o que penso sobre o técnico Sampaoli: ruim, fraco, sem convicção. Um cara que muda o time a cada partida. Se não deu certo nem na Seleção Argentina, porquê daria em algum time? Pior que o jogo só mesmo a narração. Meu Deus do Céu, que coisa horrorosa!

Veio o segundo tempo e a expectativa era pela entrada de Scarpa, o que não aconteceu. Não imaginei que o Atlético sofreria tanto, pois o time do Lanús é muito ruim. Pela falta de ofensividade, o time argentino jogava por uma bola ou para levar mesmo a decisão para as penalidades. O Atlético começava a tabelar mais e criar situações pelas extremas, principalmente com Dudu. O segundo tempo do time mineiro era melhor e o caminho para o gol começava a aparecer. O número de faltas era exagerado. Dudu arriscou um chute forte e o goleiro espalmou a córner. Raramente o Lanús chegava à área alvinegra. Everson era um espectador de luxo. Dudu fazia um bom segundo tempo e criava as principais situações de gol do Galo. Era jogo para o Scarpa. Não entendo a má vontade de Sampaoli com Scarpa. Ele é o jogador mais lúcido da equipe. Rony ajudava muito na defesa. O Atlético não precisava sofrer tanto, encarando um dos piores times argentinos. Aos 77, Sampaoli chamou Scarpa. Antes tarde do que nunca. Bernard saiu. Aquino entrou no Lanús. Um erro de qualquer lado agora seria fatal. Gente, que jogo horroroso! A prorrogação se aproximava. Alexsander e Caio entraram.



Prorrogação

O Galo voltou melhor. O Lanús queria mesmo levar para as penalidades. Os jogadores estavam extenuados, pois o desgaste foi muito grande, principalmente pelo calor. Os primeiros 15 minutos passaram. Teríamos, agora, os últimos 15 minutos da prorrogação, para as penalidades. Ao fim dos 120 minutos, somente nos pênaltis a final da Sula seria decidida. Que jogo horrível. Nas cobranças, Hulk, Biel e Vitor Hugo perderam e o Lanús sagrou-se campeão da Sul-Americana. Será preciso repensar muita coisa nesse time envelhecido, com vários ex-jogadores em atividade e um ídolo em decadência, Hulk.

