Bruno Henrique ainda será julgado na esfera criminal

Bruno Henrique foi absolvido pelo STJD, onde havia sido condenado, num primeiro momento, a 12 jogos, pela falcatrua junto com o irmão, combinando em que jogo levaria cartão, lesando a casa de apostas, segundo a Polícia Federal. Vale lembrar que o processo corre na esfera criminal, pois a PF o indiciou, com provas cabais, inclusive o diálogo entre ele e o irmão, que é “batom na cueca”. Após ser absolvido pelo STJD, ele declarou: “vi muitos jornalistas falando com ódio, que Deus os abençoe”. Não Bruno, você está equivocado. Da minha parte não existe e não existirá ódio, jamais. O que a gente quer é transparência no futebol, decência e responsabilidade. Vários colegas seus foram punidos com banimento, afastamento por 2 anos, 1 ano, vários jogos, pois cometeram o mesmo crime que você supostamente cometeu. Quem te criticou e expôs a verdade é apenas sério e fez seu trabalho jornalístico. Repito: você foi inocentado pelo Tribunal Desportivo, não pela Justiça Comum. Lucas Paquetá também não foi absolvido. Ele foi liberado porque os ingleses não conseguiram uma prova concreta, como a sua, por exemplo, em que você combina com o seu irmão, e existe uma gravação.

É sabido que os clubes e os jogadores combinam quando necessitam levar um cartão numa partida para ficar livre para um grande jogo, um clássico por exemplo. Sua combinação com o Flamengo não lesou ninguém, mas sua combinação com seu irmão, sim. O diálogo que a PF divulgou, inclusive no Jornal Nacional, é muito forte e uma prova bem cabal. O que nós queremos é apenas que se faça justiça, como foi feito com seus colegas de profissão. Eles não são famosos como você e não jogam no Flamengo, mas são seres humanos, passíveis de erros, e estão pagando pelos erros que cometeram. Ver dirigentes e torcedores comemorando sua absolvição na esfera esportiva é vergonhoso. O STJD abriu um precedente perigoso e não terá como punir mais ninguém que cometa o erro que você cometeu. Repito: a Polícia Federal te denunciou e as provas foram mostradas na mídia, inclusive no Jornal Nacional. Um dos maiores jogadores da história, Diego Maradona foi condenado pelos tribunais esportivos e pela Justiça Criminal pelos erros que cometeu. Olha que ele era uma celebridade, mas errou e pagou muito caro por seu erro. O caso dele foi doping por cocaína.

Que a Justiça Criminal faça a parte dela. Se for provado que você cometeu o crime, que pague por ele com os rigores da lei. Caso contrário, você terá um atestado de bons antecedentes e idoneidade. O que não pode é a gente fechar os olhos para o que aconteceu. A denúncia é grave e as provas são fortes, caberá ao promotor provar a acusação e aos seus advogados provar sua inocência. Os jornalistas sérios, éticos e corretos estão aqui apenas para divulgar o que acontecer. Não somos julgadores, mas trabalhamos com fatos, e as provas mostradas pela PF contra você são cabais. Todos temos o direito de errar, pois somos humanos, mas cada um que pague pelos erros cometidos. O que não pode é alguém sair impune depois de cometer um crime, seja ele quem for.

