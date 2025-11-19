Neymar estará na Copa do Mundo se não houver contusão grave

Não há dúvida nenhuma da minha parte que Neymar será convocado para a Copa de 2026. Primeiro, pelo fato de ele com “uma perna só” ser melhor que a maioria dos jogadores convocados, como por exemplo Lucas Paquetá, que Romário definiu bem ao dizer que ele só serviria para “entregar água aos jogadores do banco”; segundo, porque há um lobby muito grande, dentro da própria CBF, para que ele esteja lá. E a declaração de Carlo Ancelotti confirmou isso. Ele disse na coletiva que Neymar só não iria à Copa se estivesse machucado ou mal fisicamente, já que tecnicamente não precisa ser testado, e que ele poderia ser reserva e entrar alguns minutos. Se analisarmos bem, Neymar disputou três mundiais. Em 2014, foi cortado por uma pancada na coluna cervical e teve a sorte de não participar dos 7 a 1. Em 2018, foi chacota mundial com o cai, cai na Rússia. Em 2022, no Catar, só apareceu no golaço contra a Croácia, mas o Brasil sofreu o empate e a eliminação nas penalidades. Portanto, até aqui, Neymar é um verdadeiro fracasso em Mundiais, e esse, com certeza, será o seu último.

Me preocupa o fato de ele não estar jogando absolutamente nada. Os jogos que vi do Santos são de dar dó desse jogador. Facilmente dominado, sem arrancada, sem fazer gols. Ainda mostra certa habilidade num drible ou num passe, mas é muito pouco para quem já foi um grande talento. De qualquer forma, se ele jogar mais perto do gol, sem a obrigação de criar, pode dar certo, pois num espaço pequeno, um jogador inteligente é capaz de achar um companheiro mais bem colocado ou mesmo de chutar para o gol. Confesso que olhando o nosso time eu também o levaria. Os torcedores acham que ele pode contaminar o ambiente, pois é egoísta, quer ser o centro das atenções e vive dando “esporro” nos jogadores mais jovens. Isso, porém, Ancelotti é capaz de controlar. É uma pena que aos quase 34 anos, Neymar não tenha amadurecido como profissional, pois tinha tudo para ser o melhor jogador do mundo. Só não acho que ele seja isso tudo que alguns falam. Para mim, está entre os 30 melhores de todos os tempos, justamente em trigésimo lugar.

Talento e qualidade ele tem, o problema é mesmo as lesões. Depois de ficar quase 3 anos sem jogar, vive sofrendo com problemas musculares, o que é normal para quem fica inativo. E isso não permite que ele tenha uma sequência de jogos. Porém concordo com Ancelotti, pois para jogar uns 20 minutos ele pode sim ajudar nosso time. Se bem que os marcadores têm levado vantagem sobre ele há algum tempo. Mesmo no PSG ele já não conseguia fazer as grandes jogadas, os dribles, os gols. Qualquer jogadorzinho o marcava com tranquilidade. Neymar é um caso raro, para ser estudado. Surgiu como craque e levou o Santos à conquista da Libertadores, foi para o Barcelona ser coadjuvante de Messi, Iniesta, Xavi e Suárez, mas viveu excelente fase, e quando decidiu que seria protagonista no PSG não conseguiu atingir o objetivo. Foi coadjuvante de Messi e Mbappé, até que se transferiu para o mundo árabe, onde ganhou R$ 1 bilhão em um ano, sem jogar. Teve outra lesão séria, que o afastou dos gramados e, quando tentou voltar, o técnico português Jorge Jesus disse que não havia espaço para ele na equipe. Como nenhum clube europeu se interessou por ele, foi para o Santos, onde também pouco joga. Um talento desperdiçado, que divide opiniões. Há torcedores que o idolatram e outros que o odeiam. Com tudo isso, estará na Copa, caso não sofra nenhuma lesão grave nos próximos meses. Você levaria Neymar para a Copa? Vale lembrar que, em 2014, Felipão não quis convocar Ronaldinho Gaúcho e Kaká, e o Brasil acabou eliminado na semifinal, levando de 7 da Alemanha. Garanto que se os dois estivessem na equipe, o Brasil não sofreria aquela goleada, pois os alemães respeitariam a Seleção com dois grandes jogadores como Kaká e R10. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.