Deixem o Cruzeiro em paz

Nos últimos dias temos visto fake News, especulações e outras maldades envolvendo Gabigol e Neymar. O Cruzeiro está muito bem, obrigado, tendo uma diretoria séria, um dos treinadores mais capacitados do mundo e jogadores de alto nível. Desde que assumiu o futebol, o vice-presidente Pedro Junio, um dos mais preparados dirigentes do nosso futebol, tem se pautado em contratar jogadores jovens, de alto nível e que possam dar retorno técnico e financeiro no futuro. O quarteto Pedro Lourenço, Pedro Junio, Pelaipe e Leonardo Jardim trabalha com essa filosofia e já contratou quatro grandes jogadores, Sinisterra, Kauan, Arroyo e Villareal, que serão importantíssimos para a Libertadores 2026, para a temporada e para o projeto esportivo do clube. Eles ainda deverão reforçar a equipe, com a chegada de outros atletas e a saída de alguns, o que é normal no fim do ano.

Gabigol faz parte dos planos do clube, pois conhece os atalhos da Libertadores como poucos. A diretoria está feliz da vida com ele e ele também está feliz no clube. Claro que quer ter mais minutagem e isso vai acontecer em 2026. Quanto a Neymar, é apenas uma maldade e fake News, pois jamais a diretoria azul pensou ou falou em contratar esse ex-jogador. O Cruzeiro trabalha com responsabilidade e não com falácia, por isso a belíssima campanha nesta temporada. Hoje, infelizmente, existem muitos torcedores com microfone e profissionais do jornalismo, irresponsáveis, que fazem qualquer coisa por um like. China Azul, não caia nessas ciladas. Acredite apenas naquilo que a diretoria azul disser. O Gigante voltou em grande estilo, e com essa mescla de experiência e juventude irá conquistar muitos títulos. Claro que o tri da Libertadores será uma das prioridades do gigante azul.



Nova Lima na vanguarda

O prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez, participou do Fórum de Prefeitos 2025, em Dubai, um dos mais importantes encontros globais sobre o futuro das cidades. Instituições e prefeitos de mais de 50 países participaram, discutindo temas como sustentabilidade, inovação urbana, mobilidade, cultura e transição econômica. João Marcelo foi o único prefeito convidado como palestrante do Fórum. Ele apresentou o Projeto Nova Lima, desenvolvido em parceria com a AngloGold Ashanti, que transforma antigas áreas de mineração em um novo território urbano planejado, sustentável e cheio de vida. O projeto foi reconhecido como uma das principais referências latino-americanas de regeneração urbana, pós mineração, mostrando que é possível transformar um passivo ambiental, em ativo social, econômico e cultural. João Marcelo também participou de agendas diplomáticas com o embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil e com o embaixador brasileiro naquele país. Novos canais de cooperação institucional e possíveis parcerias nas áreas de inovação, sustentabilidade e desenvolvimento urbano. Não à toa, ele teve 85% dos votos em Nova Lima e faz um brilhante trabalho. É dessa nova geração de políticos que o povo precisa. A nossa Nova Lima está de parabéns.

