Gabigol, diretoria, mister e grupo têm excelente relacionamento

Tem um “chutador” aí que garante que Gabigol estará fora do Cruzeiro no fim do ano. Enquanto eu não ouvir nada da diretoria e do próprio jogador, não acredito. O que sei é que ele, como grande artilheiro que é, com 16 gols em 17 finais, está incomodado com a reserva, o que acho normal, mas vale lembrar que quando foi contratado já estava no banco do Flamengo, há dois anos. Gabigol não deu certo na Europa, mas no Santos e Flamengo foi artilheiro e decisivo. Talvez ele não se encaixe no esquema de Leonardo Jardim, e não há como alguém questionar a titularidade de Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 17 gols, ao lado de Arrascaeta. Claro que o salário de Gabigol é bastante alto, perto de R$ 3 milhões, para pouca produção, mas vale lembrar que o Cruzeiro está garantido na Libertadores de 2026, e não acredito que o presidente vá abrir mão dele. Foi bicampeão da competição com o Flamengo, e conhece os atalhos para chegar à decisão. Além disso, quem garante que não vai aparecer uma grande proposta por KJ, por causa de sua grande fase?

Gabigol é um profissional exemplar. Tem trabalhado, ajudado o grupo, está sempre conversando com os dirigentes e o técnico e tem a aceitação de todos. Além disso, é amigo pessoal de Pedro Lourenço e de seu filho, João Pedro. Sei do carinho que a família Lourenço tem por ele. Eu estaria incomodado se Gabigol não se preocupasse em estar no banco, em não querer jogar. Brigar para ser titular é saudável e mostra que ele não está acomodado. Tenho toda a certeza do mundo que ele será um dos pilares na campanha na Libertadores, em 2026.

Porém, se ele disser que realmente quer sair, não acredito que haverá barreiras. Desde que surja uma proposta plausível e a diretoria entenda que deva aceitar, tudo bem. Vale lembrar que seu salário é alto e que poucos clubes no Brasil teriam condições de pagar. Talvez o mundo árabe. Mas, reafirmo: enquanto eu não ouvir isso dele próprio e da diretoria, para mim tudo não passa de especulação. Ele já declarou que no fim da temporada irá se reunir com seu staff. Isso é normal. Qualquer grande jogador faz a avaliação de seu ano, e, mesmo na reserva, Gabigol é o segundo artilheiro da equipe. Sou suspeito para falar dele, pois adoro seu futebol, sua forma de fazer gols e os títulos que sabe ganhar. É ruim ver um jogador de seu nível sem espaço na equipe titular. Talvez seja importante ele rever seu posicionamento, tentar participar mais do jogo e até mudar um pouco sua característica. Tarimbado, escolado e vencedor, saberá o que fazer, ao fim desta temporada. Torço para que fique e que leve o Cruzeiro ao tricampeonato da Libertadores. Gols em finais, ele sabe fazer como poucos. Dois contra o River, em 2019, e o do título contra o Athletico, em 2022. Você abriria mão de um artilheiro desses?



Neymar

Não adianta ter gente querendo defender o indefensável: Neymar é um ex-jogador em atividade. Não me interessa se ele faz caridade, se ajuda A ou B, pois tenho que analisá-lo como jogador e não como “bom samaritano”. Aos 34 anos, acreditar nele é como acreditar em “mula sem cabeça”. Por causa de tanta gente que passa pano e se submete aos seus caprichos, ele, que era um gênio da arte do futebol, passou na história sem se tornar o melhor jogador do mundo. Fracassou na Copa de 2014, no Brasil, em 2018, na Rússia, foi chacota mundial com o “cai, cai” e, em 2022, só foi notado no gol contra a Croácia, na eliminação do Brasil. Esperar algo dele em 2026 é se iludir outra vez. Espero que ele nem seja convocado. Esse é o sentimento de 90% dos brasileiros que amam o futebol de verdade.

