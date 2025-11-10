Garantido na Libertadores, Cruzeiro empata com Flu

O Cruzeiro entrou em campo com seu objetivo atingido: a classificação para a Libertadores 2026. Porém, ele quer entrar na fase de grupos e não na pré-libertadores, já que está disputando o título desde a primeira rodada, entre os três primeiros do Brasileirão. A “Toca 3” estava lotada, como sempre, pois com essa campanha belíssima o torcedor é só alegria. Mais de 1 milhão de torcedores na temporada, quase 100 mil sócios-torcedores mostram que está tudo azul pelos lados do Cabuloso. A diretoria traçou metas e elas estão sendo cumpridas até além da expectativa. O técnico Leonardo Jardim faz um trabalho excepcional e se preparem, pois na temporada que vem o time estará ainda mais forte. Não me venham com especulação de Neymar, ex-jogador em atividade, ou qualquer veterano, pois o Cruzeiro trabalha com contratações de jovens valores, com qualidade para ficar cinco temporadas no clube, e que possam dar retorno financeiro no futuro.



Não é fácil fazer futebol com um recebimento de R$ 350 milhões, ao passo que o Flamengo chegará à casa de R$ 2 bilhões na temporada, e o Palmeiras, R$ 1,6 bilhão. Mas, como tem donos apaixonados, Pedro Lourenço e Pedro Junio, eles não se furtam a investir, por dinheiro do próprio bolso, para que o Cabuloso seja competitivo. Mas, é claro, no futuro, com receitas maiores e títulos, o clube vai se tornar auto-suficiente. Vale lembrar que nenhum clube sobrevive sem vender jogadores. O próprio Flamengo consegue receitas fabulosas, pondo em seu orçamento tais vendas. O Cruzeiro é um fenômeno de organização, de pagamentos em dia, de seriedade e transparência. Hoje, todo jogador quer vestir a camisa azul, pois os colegas sempre falam como as coisas funcionam no clube.



No campo, o Fluminense começou buscando o gol e deu trabalho a Cássio. Depois, as coisas foram se ajeitando e Fábio foi acionado, fazendo grandes defesas. O empate por 0 a 0 no primeiro tempo, acabou sendo justo, mas poderia ser um 2 a 2, por exemplo. No final dessa etapa, o Fluminense pede a expulsão de MP. O árbitro foi ao monitor, mas percebeu que Bernal fez falta primeiro em MP, antes de ele acertar o cotovelo, sem intenção, no jogador tricolor. Thiago Silva mandou o juiz “tomar no c” e não foi expulso. O árbitro perdeu o moral.



Veio o segundo tempo e o Cruzeiro queria fazer os 3 pontos para continuar colado em Palmeiras e Flamengo. O Fluminense quer, pelo menos, a pré-Libertadores, e um pontinho seria importante. Christian, MP e Arroyo levaram cartão amarelo e não jogarão contra o Juventude. Os jogadores se estranhavam, com discussões, puxadas de camisa. É impressionante a velocidade de KJ, dribles precisos, mas a pontaria errada. O ritmo caiu, mas ainda assim o Cruzeiro criava as melhores chances. O mister ainda pôs o trio de ouro, Gabigol, MP e KJ, mas o gol não saiu. É muito bom ver os três juntos. O empate acabou sendo justo e o Cabuloso, já garantido na Libertadores, vai somando o maior número de pontos que puder. Hoje, está com 64 pontos, numa campanha espetacular.

Luiz Augusto Nunes

Nosso amigo Luiz, ex-repórter do JB e assessor de imprensa da CBF, nos deixou, ontem, por causa de um câncer no fígado. Ficam as boas lembranças, as histórias que nos divertiam nas coberturas internacionais e as imitações que fazia de outro saudoso amigo, Oldemário Touguinhó. Descanse em paz, amigo, e que Deus conforte o coração de sua família.

