Quando os clubes irão se rebelar contra a CBF?

O torcedor brasileiro não suporta mais os desmandos da CBF, entidade que controla o futebol brasileiro e que, segundo denúncias, está recheada de políticos, mandando e desmandando, tornando o atual presidente apenas uma figura decorativa, já que caiu de paraquedas na cadeira. Por isso mesmo, já passou da hora de os clubes se unirem, formarem uma única liga e decidir seus próprios destinos. Dessa forma, eles eliminam as federações, que não têm o menor sentido de existir, e dão uma banana para a entidade, que deveria cuidar única e exclusivamente da Seleção Brasileira, tão maltratada nos últimos tempos. Aliás, a CBF caiu em descrédito com a torcida brasileira, principalmente depois dos 7 a 1. Se antes era um amor inabalável, hoje há um desprezo total, com convocações esdrúxulas, que, segundo a torcida, acontecem a mando de empresários. Realmente há convocações suspeitas. Querem um exemplo: Vitor Roque fracassou na Europa e foi mandado embora. Veio para o Palmeiras e já foi convocado por Ancelotti, que preteriu o artilheiro do Brasileirão Kaio Jorge. É ou não é estranho????

Túlio “Maravilha”, ídolo do Botafogo, até postou em seu Instagram o seguinte vídeo: “Na minha época, como artilheiro do Botafogo, fui convocado inúmeras vezes. Houve um jogo em que fiz 6 gols e não havia como não ser chamado. A exclusão de Kaio Jorge é um absurdo gigantesco”. Túlio tem toda razão. Richarlyson é outra aberração. O cara tem 5 gols no ano, vive péssimo momento no Tottenham, mas parece ter vaga cativa com Ancelotti, que foi seu treinador na Inglaterra. Seleção é momento e não privilégio para uns, em detrimento de outros. Ao chamar Danilo para a zaga, ele erra também, já que Danilo como lateral é dos piores da história do futebol mundial, como zagueiro, não existe, pois é um “ex-jogador em atividade”. Por isso mesmo, tenho minhas dúvidas sobre quem convoca de verdade.

Curioso é que quando Fabrício Bruno errou um domínio de bola, contra o Japão, que originou no gol dos japoneses, o mundo desabou sobre o zagueiro cruzeirense. Marquinhos, do PSG, outro intocável na Seleção, entregou a paçoca contra o Bayern, terça-feira, na Champions, e ninguém falou nada. Essas incoerências mostram muito bem a má vontade de parte da imprensa com jogadores que atuam em Minas e Rio Grande do Sul. A CBF é mal dirigida e só pensa em si. Jamais beneficiou os clubes, portanto está passando da hora de os protagonistas assumirem as rédeas do futebol brasileiro: criação da liga, da comissão de arbitragem, formar novos árbitros, discutir com as TVs as cotas e tudo o que é pertinente. Para que ficar refém dessa entidade que não tem o apoio popular, nem tampouco a simpatia do torcedor brasileiro.

Leão, que foi deselegante do Ancelotti, falou apenas uma coisa certa: “A CBF é dos ex-jogadores, dos jogadores e dos treinadores e ex-treinadores. Ela não é do presidente Samir Xaud, como ele pode imaginar. Está ali para servir o futebol brasileiro e não se servir dele”. Nisso eu concordo e vejo a necessidade mais urgente de ela ser dirigida por um ex-jogador que conheça de gestão e tenha qualidade e transparência: Gilberto Silva, Kaká, Ronaldo. Por quê o cargo é político e as federações têm peso 3 na votação, tirando qualquer chance de os clubes elegerem um presidente da CBF? Já passou da hora de mudar esse jogo e termos realmente no comando da entidade maior do nosso futebol gente preparada e competente. Dirigentes de clubes, larguem a vaidade, se unam, formem uma liga e conduzam os destinos dos protagonistas, que são os clubes. Deem uma “banana” para a CBF e para essa péssima arbitragem e cuidem das suas competições, antes que nosso futebol, que agoniza de norte a sul do país, morra de vez.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.