CONTRA TUDO E CONTRA TODOS, O CRUZEIRO NA LIBERTADORES

O Cruzeiro poderá chegar aos 60 pontos no Brasileirão e ficar a um passo da Libertadores em 2026, que era o principal objetivo. Se a arbitragem não tivesse sido tão madrasta e tomado 15 pontos do time azul, hoje ele estaria bem perto da taça. Mas, é sabido que os árbitros só ajudam o Palmeiras, haja vista que deram 16 pontos ao time paulista, com erros crassos, como pênaltis inexistentes e anulação de gols dos adversários, uma vergonha.



O presidente da CBF e Leila Pereira são bem próximos, afinal, ela apoiou a eleição de um desconhecido, que não tem história nem histórico no futebol, e que foi imposto, segundo denúncias, por grupos políticos. A CBF é tão desacreditada e desmoralizada quanto o próprio Brasileirão, manchado, seja quem for o campeão, por erros de árbitros, que para a torcida, estão sob suspeita.



Sugeri ao meu amigo, o senador Romário, a abertura de uma CPI do apito e ele achou a ideia ótima. Na Turquia, 100 árbitros foram pegos fazendo apostas e mudando resultados de jogos. Alguns já estão indiciados e serão condenados. Quem garante que no Brasil não possa haver esquema semelhante? Quem não deve não teme, e tenho a certeza de que os árbitros sérios não terão nenhum problema em serem investigados.



Em 2005 tivemos o árbitro Edílson Pereira de Carvalho réu confesso de crime de manipulação de resultados. Num país corrompido como o Brasil, com falcatruas em todos os setores, a arbitragem pode, sim, estar envolvida em safadeza.



É triste o torcedor brasileiro gastar uma fortuna para ir a um jogo de futebol e perceber que o dono do apito tem o “direito” de prejudicar sua equipe, sem que ele tenha a quem reclamar para ter seu dinheiro de volta. Em quase 50 anos trabalhando no futebol, já vi muito árbitro ruim, mas o que temos visto agora é escandaloso, em prol de uma única equipe, daí, a desconfiança. E o Palmeiras não precisa disso, pois tem um time forte, em condições de decidir as taças.



Os jogadores não têm culpa de serem ajudados. Até mesmo na Libertadores o pênalti não faltou. O jogador do Palmeiras e o da LDU se agarram e o árbitro não teve a menor dúvida em marcar a penalidade máxima, afinal o jogo estava 3 a 0 e o quarto gol selaria a classificação do Porco.



Esse tipo de coisa nos enoja. Sou a favor de uma CPI do apito, o mais rápido possível. Do jeito que está, o futebol já caiu no descrédito popular.



Quando o Palmeiras é ajudado, Abel Ferreira e Leila ficam caladinhos, como se nada tivesse acontecido. Quando há um erro contra, o que é raríssimo, põem a boca no trombone. E o português acha que inventou o futebol. Vi Oswaldo Brandão, Vanderlei Luxemburgo e outros técnicos campeoníssimos no Palmeiras, mas para a geração de hoje (Nutella) Abel é o melhor. Essa geração que despreza o passado, que não respeita os ídolos, uma geração perdida, com conceitos fora dos padrões da boa educação.



Abel Ferreira era ninguém até aportar em terras brasileiras. Deve sua carreira ao Palmeiras e o acho um ótimo treinador. A pessoa eu não conheço, mas o acho pedante e arrogante baseado nas entrevistas que concede. Na Europa, continua a ser um “Zé Ninguém”, pois jamais dirigirá um gigante por aquelas bandas. Diz que teve propostas, mas de equipes de segunda linha daquele continente.



Não foi você quem inventou o futebol, Abel. E saber perder, assumir a culpa, é virtude de poucos. Você nunca perde um jogo, põe sempre a culpa em alguém.



Hoje, teremos o Mineirão lotado, mais uma vez, pois a China Azul sabe empurrar sua equipe como poucos. E olha que o Cruzeiro fatura 1/5 do que faturam Flamengo e Palmeiras, mas tem um dono ético, sério, que não explora aposentados, que não empresta dinheiro a juros, e que é apaixonado pelo clube. Ele põe o seu dinheiro, como dono que é, dinheiro esse ganho com o suor do seu trabalho, de sua família e de seus colaboradores, por isso mesmo, a China Azul o idolatra e respeita.



O Cruzeiro tem um treinador ético, o português Leonardo Jardim, que montou um time forte, com criatividade e competência. Sem arrogância e com muita humildade. Sereno à beira do gramado e nas entrevistas. Sabe se comportar e quando perde, assume suas culpas. Que diferença! Por isso, adoro o mister e torço para que fique muitos anos no Cruzeiro, pois ele já manifestou interesse em deixar o Brasil, ao perceber a corrupção que rege esse país.



Enfim, que o Cruzeiro, dentro da lisura e transparência que o caracteriza, ganhe os 3 pontos hoje, que chegue aos 60 pontos e fique com os dois pés na Libertadores do ano que vem, que sempre foi o objetivo da diretoria e do treinador.



E para fechar, viva Paulo Nobre, o maior presidente da história do Palmeiras, que reergueu o clube, inclusive pondo R$ 100 milhões do seu bolso, quando o Palestra vivia seus piores momentos.

