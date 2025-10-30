O GALO SERÁ O CAMPEÃO DA COPA SUL-AMERICANA

Assim como afirmei na terça-feira da semana passada (21/10), após o empate com o Independiente del Valle em 1 a 1, na casa do adversário, que o Galo já estava na final da Copa Sul-Americana, afirmo também que ele será o campeão do torneio continental, pois seu adversário não tem cacife para ganhar dele. Não é que o Atlético seja um timaço, longe disso. É uma equipe bem fraca, com vários ex-jogadores em atividade, mas pegou adversários fraquíssimos na Sula, foi avançando e chegou à final.

Como é um jogo só, tudo pode acontecer. Uma expulsão, por exemplo, pode mudar tudo, mas, se não chover em Lima, nem nevar no Nordeste, o Galo será o campeão e terá encurtado o caminho para a Libertadores do ano que vem. De um ano fracassado e falido, com essa competição ele salva tudo.

Não é culpa dele ter enfrentado adversários desqualificados. É que a Sul-Americana é assim, por isso a chamo de segunda divisão da Libertadores. Se na principal competição temos jogos sofríveis e times horríveis, imaginem na segundona dela...

De qualquer forma é um alento para a torcida saber que seu time chega a uma final internacional. Além de poder faturar quase R$ 30 milhões sendo campeão, o Atlético poderá investir num time melhor, mais qualificado e mais forte para a Libertadores de 2026.

E não me venham dizer que Sampaoli é o grande estrategista, que levou o time à final e outras baboseiras. Aliás, meu medo é justamente ele, caso o Atlético fracasse na final. Um cara que deixa Hulk no banco, para escalar Rony, realmente não entende nada de bola. Adora mudar a escalação de um jogo para o outro, é instável e não sabe comandar.

Fica como uma barata tonta na área técnica, de um lado para o outro, de cabeça baixa, como uma avestruz, só falta enterrar a cara no gramado. Sampaoli é o que há de pior entre os técnicos do mundo, e fracassou por onde passou, inclusive na seleção de seu país, de onde teve a bunda chutada por Messi e cia.

Dito isso, o Galo só perde o título se esse treinador inventar, mais uma vez. A torcida deu um show no jogo da última terça-feira (28/10) e, pela primeira vez, vi que o estádio virou aquele caldeirão tão sonhado pelos atleticanos de verdade. É uma pena saber que o povão não tem vez nas novas arenas, pelos preços exorbitantes e pela dificuldade em frequentá-las.

Hulk chamou os torcedores que o criticam de “modinha” e culpou parte da imprensa por formar opinião contra ele. Ele não deixa de ter razão, pois é o maior ídolo da massa desde Ronaldinho Gaúcho, e merece respeito. Com uma perna só, Hulk é melhor que qualquer jogador do grupo atleticano.

O Galo só perde esse título para ele mesmo ou pela incompetência do seu treinador. De qualquer forma, eu aposto 99% das minhas fichas na conquista alvinegra. Qualquer coisa diferente disso, será uma grande zebra.

SOBRE O RIO

Me junto ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e parabenizo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pela operação das polícias Civil e Militar, que matou quase 100 narcoterroristas, prendeu quase uma centena de bandidos, e apreendeu fuzis, outras armas e granadas.

Vejo a militância condenando a atuação e chamando de “chacina”. Chacina é o que esses bandidos fazem com as famílias de bem, a cada dia, neste país. Quando um policial é morto em combate, quando um jovem é assassinado ao ter seu celular roubado, ou quando os traficantes matam as famílias ao vender drogas, não vejo essa comoção. Parem de hipocrisia.

O Rio é uma cidade comandada por milicianos, narcoterroristas e outros fora da lei. É preciso que o estado aja para voltar a ter o controle da cidade e dar tranquilidade aos pagadores de impostos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.