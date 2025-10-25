ABEL FERREIRA IRRECONHECÍVEL

Quem viu o comportamento do “inventor do futebol”, Abel Ferreira, na goleada sofrida pelo Palmeiras para a LDU, na última quinta-feira (23/10), ficou espantado como ele muda da “água para o vinho” quando a arbitragem não é brasileira. Abel ficou caladinho, agachado, na área técnica, incrédulo no que estava vendo. O time dele parecia uma equipe pequena, acuada por forte adversário. E olha que 3 a 0 foi pouco. Se a LDU forçasse um pouco mais, meteria seis facilmente.

Na entrevista coletiva após a partida, Abel também estava calminho, respondendo com educação, exceto a um jornalista brasileiro que perguntou se ele tinha “um pacto”. O cara bufou pelos olhos, ficou irritado e disse que seu “pacto é com o trabalho”. Acho que não entendeu bem a pergunta.

De qualquer forma, sem o Ramon Abatti Abel para assinalar pênalti a favor do Palmeiras, tudo fica mais difícil e o Porco está praticamente eliminado. Abel ainda tentou negar a penalidade cometida por Andreas Pereira, mas o próprio jogador confessou, haja vista que ninguém cercou o juiz argentino, como eles fazem com os juízes brasileiros.

Andreas “Delivery” Pereira



Responsável pela derrota do Flamengo para o Palmeiras, na final da Libertadores de 2022, Andreas “Delivery” Pereira, “entregou a paçoca” mais uma vez na competição ao cometer uma penalidade máxima, de forma infantil, contra a LDU. Vaiado do começo ao fim no Maracanã, quando enfrentou o Flamengo, no último fim de semana, virou chacota nacional ao escorregar na cobrança de uma falta, fazendo-a de forma bisonha.

O problema é que depois de dar o tri da Libertadores ao Palmeiras, com aquele erro grosseiro na final de 2022, ele foi para a Inglaterra, pois a torcida rubro-negra não o aceitava mais. Ao acertar com o Palmeiras este ano, deu um “tiro no pé”, pois poderia ter ido para qualquer equipe no mundo, menos para o time que ele ajudou a ser campeão sul-americano. Há até quem suspeite de algo naquela entregada, o que, na verdade, ninguém pode provar. Foi um erro crasso, que custou um troféu, mas, na minha visão, coisa do futebol.

Andreas está com o astral lá embaixo e foi humilhado pela torcida do Flamengo, pelo pênalti bizarro que cometeu na quinta-feira, e pela péssima fase que vive no Palmeiras.

“Estão mais calmos? O time da virada está aí”



Esta frase, da presidente Leila Pereira, não foi ouvida após a derrota do Palmeiras por 3 a 0 para a LDU. A dirigente, sempre tão empolgada nas respostas, que se sente a toda poderosa, desta vez saiu caladinha, quietinha, diante do vexame protagonizado por sua equipe. Claro que no futebol o impossível não existe, mas é improvável que o Palmeiras consiga reverter a situação diante de um time tão organizado e bem preparado como a LDU.

Sempre elogiei a Leila Pereira como a melhor dirigente do futebol brasileiro, mas ela tem exagerado na dose, se achando a maioral. Falta-lhe humildade, principalmente para reconhecer que seu time só é líder do Brasileirão porque a arbitragem lhe deu 15 pontos, com erros crassos, principalmente em penalidades inexistentes. Com árbitro argentino, a banda tocou diferente na Libertadores, e não teve como compensar algo para o Porco.

Por causa de suas atitudes, da arrogância de Abel e dos erros de arbitragem é que o Palmeiras é hoje o time mais odiado do Brasil, e há uma corrente gigantesca para que não ganhe nada na temporada. “Está mais calma agora, dona Leila”?

