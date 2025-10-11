CASTELLAR VOLTA À FIFA

Castellar Guimarães Neto vai voltar à Fifa para ocupar vaga na Câmara de Resolução de Disputas. O presidente da FMF, que voltará a ocupar o cargo em 2026, é um craque no que faz. Jurista do mais alto nível, formado pela Sorbonne, em Paris, ético, competente e transparente, julgará disputas entre clubes e jogadores e litígios relativos à compensação por formação e ao mecanismo de solidariedade. Isso não será novidade para ele, pois já exerceu tal função, no passado, sendo um dos dirigentes brasileiros mais elogiados pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino.



Castellar Neto é de outra estirpe, de gente séria, que trabalha realmente em prol do nosso futebol. Há tempos sonho com ele na presidência da CBF, pois não há entre todos os dirigentes de federações alguém mais preparado que ele. É disso que o futebol brasileiro precisa. Ele poderia ter sido eleito quando formaram uma comissão para eleger um dos vices, mas, naquele período, não estava trabalhando no futebol.



A eleição do desconhecido Samir Xaud não foi de toda ruim, pois me parece um sujeito disposto e moralizar o nosso futebol, só não sei se ele tem essa força toda, pois sua eleição foi mais política. Espero que na próxima gestão da CBF possa haver o direito de disputa para Castellar ou então para Kaká, Ronaldo Nazário ou Gilberto Silva ou até mesmo o trio junto. Fora do futebol, só vejo nosso presidente da FMF em condições de assumir a cadeira principal do futebol brasileiro, e terá meu apoio total.

ÁRBITROS MILIONÁRIOS



Os seis árbitros mais bem pagos do Brasil, faturaram uma verdadeira fortuna apitando de 17 a 21 jogos.

Eis a relação:

Raphael Klaus, 17 jogos, R$ 117,3 mil;

Bruno Arleu, 17 jogos, R$ 131,1 mil;

Wilton Pereira Sampaio, 19 jogos; R$ 131,1 mil;

Anderson Daronco, 20 jogos, R$ 138 mil;

Ramon Abatti Abel, 21 jogos, R$ 144,9 mil;

Rafael Klein, 21 jogos, R$ 144,9 mil.



Aí eu pergunto às senhoras e senhores, uma pessoa que ganha um salário desses não é profissional? Claro que é. Salário de quase R$ 7 mil por jogo. Já que a CBF, entidade falida e desmoralizada, não investe na preparação melhor dos árbitros, que tal eles mesmos pagarem um personal trainer e outros recursos para estarem mais bem preparados?



Há erros que são humanos, mas há outros que são suspeitos, como diz o próprio torcedor. Ramon Abatti Abel está sob suspeição, pois, ano passado, deu duas penalidades inexistentes para o Palmeiras contra o Fortaleza, quando os jogadores do Porco se jogaram na área. No último domingo (5/10), deixou de marcar pênalti clamoroso a favor do São Paulo, além de não expulsar Andreas Pereira e Gustavo Gómez.



Realmente, os árbitros brasileiros são os piores do mundo e deveríamos iniciar uma campanha para a Fifa não convocar Ramon Abatti Abel para a Copa do Mundo de 2026, já que ele é um dos indicados. Dessa turma aí, eu ficaria com Daronco e Rafael Klein.

CAMPEONATO MANCHADO



Na minha visão a CBF pode entregar a taça do Brasileirão ao Palmeiras. Já deu seis títulos ao Porco na “caneta”, reconhecendo como títulos brasileiros os torneios anteriores a 1971, o que é uma vergonha. O Brasileirão foi instituído em 1971, e qualquer coisa antes disso não pode ser considerado como a competição.



Os erros crassos a favor do Palmeiras são vergonhosos. O pênalti no último domingo, contra o São Paulo, foi a gota d’água. Ninguém mais vai aceitar isso.



O Palmeiras tem um timaço, um técnico muito bom e uma presidente austera e competente, e não precisa desse tipo de ajuda. Abel é muito competente, não o Abatti, mas sim o treinador palmeirense, mas precisa assumir erros quando perde e admitir quando sua equipe for favorecida. Ficou feio a desculpa que ele deu para falar que “não foi penalidade”.



Abel, não foi você quem inventou o futebol, nem tampouco você é o melhor técnico que existe no país. Tivemos Zagallo, Parreira, Osvaldo Brandão, Vanderlei Luxemburgo e tantos outros nomes de expressão, e você não chega nem aos pés deles. Te garanto que quando sair do Palmeiras, não dirigirá nenhuma equipe de ponta na Europa. Portanto, mais humildade e reconhecimento ao favorecimento à sua equipe.

Por mim, o campeonato está manchado e sem credibilidade, seja quem for o ganhador.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.