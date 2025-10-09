RAMON ABATE ABEL PRECISA SER INVESTIGADO

Como repórter investigativo e premiado que sou, não acuso ninguém sem ter provas, mas o torcedor tem razão ao dizer que o senhor Ramon Abatti Abel, apelidado de Ramon “Ajuda” Abel, precisa mesmo ser investigado, pois tem ajudado o Palmeiras de forma suspeita. Ano passado, no Campeonato Brasileiro, que estava sendo decidido entre Palmeiras e Botafogo, ele marcou duas penalidades máximas inexistentes para o time paulista contra o Fortaleza, mantendo o Porco na briga pela taça.

Neste Brasileirão, no domingo (5/10), cometeu o erro mais absurdo da história do futebol ao não marcar pênalti para o São Paulo, quando o jogador do time comandado por Hernán Crespo, foi derrubado na área, com violência, por jogador palmeirense. Uma penalidade tão óbvia que até “minha avó” marcaria sem pestanejar.

O torcedor tem todo o direito de desconfiar dessa atitude, pois ela é mesmo suspeita demais. Não adianta a CBF afastar o árbitro, como fez ano passado, nos erros contra o Fortaleza, e fazê-lo voltar em duas semanas, quando os ânimos esfriarem. Ramon Abatti Abel envergonha a arbitragem brasileira, tão contestada por erros crassos, e merece ser banido do futebol.

Além disso, ele é de uma arrogância com os jogadores jamais vista. Parece querer ser o protagonista do espetáculo, e não ouve ninguém. O responsável pelo VAR – que no Brasil podemos chamar de “Vargonha” – naquela partida deveria ser preso também, pois não chamar o árbitro ao monitor foi um crime. Se bem que Abatti Abel estava em cima da jogada e viu, com toda a clareza do mundo, o pênalti. Não marcou porque não quis, ou porque talvez, como acusam os torcedores, haja outros interesses. Quais, não sabemos, mas que ele deveria ser investigado, ah isso deveria.

A gente assiste a erros a cada rodada. O time prejudicado hoje é o favorecido amanhã, porém, o Palmeiras é a equipe mais ajudada do país. Parece mesmo que a CBF tem laços estreitos de amizade com o time paulista, quando deveria ser isenta e defender todos os seus filiados. Aliás, os clubes são culpados, pois não precisam da entidade. Deveriam parar de olhar para o próprio umbigo e criar a Liga, decidindo seus próprios destinos. A CBF deveria cuidar somente da Seleção Brasileira, o que faz mal e porcamente nos últimos tempos.

Está aí a explicação para os presidentes de federações não terem dado espaço para Ronaldo Fenômeno se candidatar. É sabido que federações estaduais só existem no Brasil e o mais repugnante é que o voto delas têm peso 3 na eleição do presidente da CBF. Portanto, de nada adianta o peso 2 para os clubes, pois basta o voto das federações e o presidente estará eleito. Foi assim com o desconhecido Samir Xaud, que caiu de paraquedas, segundo denúncias do UOL, imposto por políticos. Isso é uma vergonha.

Alegam que a CBF é entidade privada. Porém, se ela comanda o maior patrimônio esportivo do povo brasileiro, que é a Seleção, entendo que tem caráter público, e, sendo assim, deveria prestar contas, sim.

Chega de desmandos, de presidentes incompetentes, de jogar nosso futebol na lama. Precisamos de Ronaldo, Kaká, Cafu, Gilberto Silva, gente preparada para gerir a entidade como ela deve ser comandada, com clareza, transparência, decência.

Chega de escândalos, de falcatruas e de canalhice. Os caras nunca deram um chute na bola, não têm história no futebol e se tornam presidentes da entidade que deveria zelar pelo bem do esporte bretão. Vários deles usaram o cargo para enriquecer, viajar de primeira classe, se hospedar em hotéis 6 estrelas, tomar champanhe e comer caviar, tudo às custas do dinheiro da entidade, que, como afirmei acima, deveria ter caráter público.

Agora mesmo, o presidente da CBF está na Coreia do Sul tirando foto com os jogadores e postando em suas redes sociais tais fotos. Um dirigente deveria se dar ao respeito e não ficar paparicando jogador!

Eu estou quase desistindo do futebol brasileiro, mas lembro que ele é reflexo de um país corrupto, desorganizado, violento e decadente. Só é um mundo à parte na questão salarial absurda que os clubes pagam aos jogadores. No mais, está inserido nesse contexto do que é o Brasil, um país corrupto, desrespeitado, polarizado politicamente e sem perspectiva.

Outra grande vergonha é a CBF reconhecer torneios anteriores a 1971, quando o Campeonato Brasileiro foi instituído. O Palmeiras, por exemplo, ganhou 6 títulos na canetada do ex-presidente da CBF, um descalabro. Os próprios clubes beneficiados pela canetada deveriam ter vergonha de ter reconhecido títulos de torneios como Roberto Gomes Pedrosa, Taça de Prata e outros mais. Realmente o futebol brasileiro precisa ser reinventado e ter no seu comando gente séria, que entenda do riscado, e que não use o futebol em benefício próprio.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.