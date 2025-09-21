XABI ALONSO NÃO VAI DURAR MUITO NO REAL MADRID

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, ex-jogador do clube merengue, não deve durar muito no cargo. Ele resolveu tirar do time o melhor jogador do mundo, Vinicius Júnior, pondo-o na reserva e utilizando-o durante as partidas. Aliás, foi a entrada de Vini Júnior que propiciou ao Real Madrid derrotar o Olympique de Marselha, na estreia de ambos na Champions League desta temporada.



Vini Júnior ainda é aquele jogador que nos faz sair de casa e pagar o ingresso caro para vê-lo jogar. Tem sido decisivo nos últimos cinco anos, sendo bicampeão da Champions, marcando gols nas duas finais, contra Liverpool e Borussia Dortmund.



Xabi Alonso me parece ser daqueles técnicos vaidosos, que não admitem que o jogador seja mais estrela do que ele. Aliás, mesmo em começo de temporada, o Real Madrid pratica futebol abaixo da crítica para quem tem os melhores jogadores do planeta, pela quantidade de dinheiro que tem. No Mundial, tomou de 4 a 0 do PSG, numa aula de futebol dada por Luiz Henrique.



Não tenho a menor dúvida de que Xabi Alonso terá vida curta no Real Madrid, ainda mais se ele continuar com essa picuinha com o melhor jogador do mundo, o nosso Vini Júnior.



EXEMPLO DE CARÁTER



Não há no planeta bola nenhum jogador que tenha feito mais do que Cristiano Ronaldo fez e faz. O português quebra todos os recordes, como um profissional exemplar, que, aos 40 anos, tem a mesma determinação do começo de carreira. Poderá jogar sua sexta Copa do Mundo. Ganhou Eurocopa com Portugal, é o recordista de jogos e gols por uma seleção, está perto dos mil gols, é um jogador completo, pois faz gols de cabeça, chuta com os dois pés, tem colocação perfeita na área.



CR7 é uma máquina e não tenho dúvidas em dizer que é o atacante mais completo que vi jogar. O melhor de todos.



Claro que não há como comparar sua técnica com a de Reinaldo, o Rei do Atlético. Reinaldo foi gênio com a bola nos pés, mas as contusões não o deixaram brilhar mais. Sua carreira não foi marcada por títulos e isso pesa na hora de uma comparação.



Ronaldo Fenômeno também foi um grande centroavante, assim como Romário, mas o português está acima de ambos, justamente pelas conquistas. Ronaldo e Romário não ganharam Champions League, o português ganhou cinco, e sendo protagonista. Contra fatos não há argumentos.



Torço para CR7 chegar inteiro ao Mundial de 2026, e até mesmo pela conquista inédita de Portugal. Seria premiar a carreira de um atleta de verdade, que, aos 40 anos, brilha como se fosse um garoto em começo de carreira, ávido por conquistas.



MOURINHO DE VOLTA



O técnico José Mourinho rodou o mundo, dirigiu os grandes clubes europeus e agora está de volta a sua casa, Portugal, e ao Benfica, time que treinou há 25 anos. Na Europa se valoriza o nome, a pessoa, o profissional. O respeito por ele é gigantesco, ainda que os últimos trabalhos não tenham dado certo.



Mourinho é bicampeão da Champions League com Porto e Inter de Milão, em 2004 e 2010, respectivamente. Tem um currículo invejável, embora nunca tenha sido adepto do futebol ofensivo. Ele é mais conservador, mais defensivo, mas isso não tira dele o brilho de ser um dos maiores técnicos do mundo.



Já no Brasil, Emerson Leão e Vanderlei Luxemburgo, dois baitas treinadores, não têm mais espaço. O torcedor e a imprensa são cruéis, forçando uma aposentadoria de quem ainda tem muito a dar. Quem, no Brasil, tem o currículo dos dois?



A moda, hoje, é técnico europeu ou argentino. A Seleção Brasileira optou pelo italiano Carlo Ancelotti, como se fosse ele a solução para os nossos problemas. Não vamos ganhar Copa nem com ele, nem com o “papa”. Nosso problema é estrutural, vem desde as divisões de base, passando por gestões incompetentes e fraudulentas, chegando aos treinadores preguiçosos e mal preparados.



Deveríamos valorizar mais o nosso “produto interno” e dar chance aos jovens treinadores, pois, sem isso, jamais criaremos uma nova safra.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.