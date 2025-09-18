Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras são protagonistas, o resto é figurante

Desde que o Brasileirão começou há três equipes brigando pela taça: Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Os demais não passam de meros figurantes, sem a menor chance de se tornarem protagonistas. E olha que o Cruzeiro, que fatura apenas R$ 350 milhões por ano, briga de igual para igual com os bilionários Flamengo e Palmeiras, graças a uma gestão eficiente do presidente e dono, Pedro Lourenço, com o vice e também dono, Pedro Junio, homem forte do futebol. Ele buscou em quatro reforços jovens, de qualidade, estruturar ainda mais a equipe comandada pelo português Leonardo Jardim, um baita treinador, que causa inveja em seus pares brasileiros. Jardim afastou medalhões, montou um time coeso e mandou negociar Dudu e Marlon, que não estavam em sintonia com o projeto. Pôs a cereja do bolo, Gabigol, na reserva e acertou em cheio com KJ, artilheiro do Brasileirão, com 15 gols. Gabigol, porém, é peça importante do sistema, tanto que fez um golaço e deu a vitória ao Cabuloso diante do Bahia, na Fonte Nova. Ele está integrado, elogia o mister e tem o apoio de todos os seus companheiros. É adorado pela diretoria e causa problema zero. A torcida também o ama.

É muito natural a declaração dele de que “no fim do ano vai conversar com seu staff”. Não vejo nada demais nisso. Jogador não pode se acomodar no banco, ainda mais sendo ele um artilheiro de 16 gols em 17 finais. Gabigol quer jogar e reivindica mais minutagem. Ele poderia ficar ganhando seu alto salário, no banco, esperando chegar o dia de receber. Porém, tem dignidade e caráter e quer sim ajudar o Cruzeiro a ser campeão. Disse que aprende muito com Leonardo Jardim e que tem até se esforçado, desempenhando outra função, que é vir de trás com a bola dominada. Foi assim que fez o golaço de segunda-feira, ao carregar a bola até quase a entrada da área do Bahia e soltar um petardo, na gaveta, lá onde a “coruja dorme”. O Mister entende que Gabigol, KJ e MP não podem jogar juntos, e até disse que isso é uma deficiência dele, que não consegue encontrar esse caminho. Mas eu ainda acredito que até o fim da competição ele vá achar a solução. No fim do ano, ao conversar com seu staff, verá o caminho melhor a seguir. Ou ficará no clube, em busca de espaço, ou tentará ir para outro clube, quem sabe no mundo árabe. É importante dizer, porém, que Gabigol está feliz no clube, e o Cruzeiro e sua diretoria também estão felizes com ele. É um grande jogador, e, acima de tudo, um grande caráter.

Os reforços, jovens, animaram a torcida no jogo contra o Bahia. Arroyo, de apenas 20 anos, parecia um veterano, partindo para cima dos zagueiros e desmontando a defesa baiana. Sinisterra também é liso, fez seus gols, e mostrou velocidade. Reforços que saíram do banco para dar a vitória ao Cruzeiro, e Jardim destacou isso. “Foi a primeira vez que tive jogadores do banco mudando o resultado de uma partida, e isso me deixa feliz”. Jardim tem, na verdade, um grupo de 18 jogadores que entram a saem da equipe mantendo o mesmo padrão. O acerto da diretoria em contratações de jovens talentosos, filosofia implantada por Pedro Junio e Pedro Lourenço, conta com um scout espetacular, que mapeia os grandes talentos jovens do mundo todo. É mais um ganho para o Cruzeiro.

O time está bem perto de atingir o objetivo da temporada, traçado lá atrás, que é o de chegar à Copa Libertadores, mas nada o impede de brigar pela taça do Brasileiro até a última rodada. Realista que sou, não duvido do Cabuloso, mas acho que o Flamengo será o campeão brasileiro, pois tem time titular e reserva muito fortes, com um jogo a menos e 50 pontos. Além disso, o número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate, pesa, além de ter saldo de 37 gols, uma coisa fantástica. Não será demérito se o Cruzeiro não ganhar o Brasileiro, pois o trabalho até aqui é impecável, extraordinário, e a China Azul reconhece.

Já na Copa do Brasil, o grande favorito é o Cabuloso. Vai encarar o Corinthians e tem mais time, mais grupo, mais banco, mais técnico e mais diretoria que o time paulista. Se a arbitragem não tender para o lado alvinegro, o Cruzeiro passará e com a chance maior de ser heptacampeão. Portanto, alguns abutres, não tentem criar crise onde não existe. O Cruzeiro está trafegando em “céu de brigadeiro”, com campanha fantástica, salários em dia e muita dedicação de todos os envolvidos. O Cabuloso voltou para não sair mais da prateleira de cima. Como digo sempre no nosso JaeciCarvalhoEsportes: “atura ou surta”, o gigante das Minas Gerais voltou em grande estilo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.