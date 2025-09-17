Time envelhecido, sem corpo e sem alma

O Atlético vive um momento muito ruim em vários aspectos. O carro-chefe, que é o futebol, tem no grupo vários “ex-jogadores em atividade”, que não dão mais conta de render o que renderam no passado. Imaginar que Bernard, Rony, Igor Gomes, Menino, Patrick, Lyanco, Júnior Santos e Alonso serão solução para alguma coisa é realmente amadorismo. Até mesmo Hulk, ídolo maior, está na descendente, mas ainda é o único que tem corpo, alma e a gana atleticana. O Atlético parece sem rumo, e, ao contratar Jorge Sampaoli, um cara que não deu certo em lugar algum, mostra seu desespero. Para piorar, faz um contrato de 2 anos com ele, sabedor de que esse tempo não será cumprido e uma multa estará a caminho. Sampaoli foi a última opção, já que os treinadores procurados não aceitarem treinar o time alvinegro.

Já falei que a saída de Rodrigo Caetano foi um desastre para o Atlético, haja vista que era o único que entendia de futebol e sabia montar times. A torcida anda muito chateada, e sobra até para o belo estádio, que, do ponto de vista de alguns, é um atraso, com problemas sérios, como pontos cegos, acústica ruim e gramado artificial, que o diga Neymar, que reclamou bastante no jogo de domingo. A massa de verdade, o torcedor pobre, o atleticano sofrido, esse não tem vez na nova arena, que é feita para ricos. Voltando ao gramado, Natanael não está à altura de ser um lateral-direito do Atlético, assim como Arana, a quem considero um excelente jogador, mas que caiu muito de produção. Gosto de Cuello, mas ele joga praticamente sozinho e rende muito mais pela esquerda.

Quem inventou de repatriar Bernard, que nunca foi um grande jogador e que teve uma boa passagem em 2013 quando R10 foi o maestro da conquista da Libertadores? Com Ronaldinho, até nós jogamos bola. E Dudu, que saiu do Cruzeiro, por não aceitar a reserva. E o Atlético que, para provocar, resolveu contratá-lo. Custa uma fortuna, mas não tem aquele futebol que o consagrou. Leonardo Jardim percebeu isso, rapidamente, e o mandou embora. Pedido de Cuca, que foi mandado embora, Dudu continua sendo reserva e parece ter aceitado, o que não aceitou no Cruzeiro. Sempre gostei muito do futebol envolvente do atacante, mas, depois de um ano parado por cirurgia do joelho, e mais um ano na reserva do Palmeiras, ele não consegue mais voltar ao estágio de grande performance. E, vale lembrar, todos os jogadores citados ganham verdadeiras fortunas por mês, o que dá ao Atlético um prejuízo gigantesco.

É preciso entender que, no futebol moderno, os jovens têm que ter espaço, pois são eles os “motores” de uma equipe. Os experientes são importantes, mas não suportam a carga atual. O Atlético deveria ir ao mercado, contratar um grande diretor de futebol, que conheça a função na essência. E, mais que isso, voltar a investir pesado nas divisões de base, que me parecem sucateadas, haja vista o vexame do sub-20, que foi rebaixado no Brasileirão. Tempos difíceis para o Atlético, que parecia engrenar em 2021, seu ano mágico, depois de 2013 e 2014, mas que ficou só na esperança. São 4 anos de fracassos, com a humilhação de perder uma Libertadores para o Botafogo, tendo um homem a mais desde o começo da partida. Para piorar, viu seu maior inimigo, a quem odeia, o Flamengo, levantar o primeiro troféu em sua arena, e o Cruzeiro, maior rival, ganhar o primeiro clássico ali disputado. O atleticano não suportou e nem superou isso!

Não será com Sampaoli e com esses jogadores atuais que o Atlético vai mudar de patamar. Ano passado, brigou até a última rodada para não cair. Este ano, parece ir pelo mesmo caminho. A única esperança é a Copa Sul-Americana, que, em caso de conquista, dá vaga na Libertadores. Porém quem, em sã consciência, pode acreditar que esse time envelhecido e sem corpo, alma e vontade vai conseguir chegar à final do torneio? Nem mesmo os atleticanos mais otimistas, que têm como lema a frase “eu acredito” acredita de verdade neste time. Os dias no CT do clube e no seu estádio têm sido nebulosos e decepcionantes.

