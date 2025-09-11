O MINEIRÃO VAI TREMER COM A CHINA AZUL QUEBRANDO RECORDES

Chegou a hora. Depois de respirarmos o clássico, desde o dia do sorteio da Copa do Brasil, teremos hoje o capítulo final. O Cruzeiro entra em campo com uma vantagem gigantesca e pode até perder por um gol de diferença, que estará na semifinal da competição, em busca do hepta. O Atlético não está morto e vai usar todas as suas armas, para, pelo menos, vencer por dois gols de diferença e levar a decisão para as penalidades.

O momento do Cruzeiro é infinitamente superior, pois tem um técnico excelente, um grupo forte e jogadores decisivos. KJ, MP e Wanderson jogam ou não? O mistério prevalecerá até poucas horas antes de o time entrar em campo. Meu sentimento é de que os três estarão em campo.

Os atleticanos confiam na força de Hulk, nas defesas de Everson e no fato de o time estar jogando bem no Mineirão, ao contrário do futebol desenvolvido na sua arena. O tabuleiro de xadrez está montado. Aquele que mexer a peça de forma equivocada, sofrerá as consequências.

Nunca fiquei em cima do muro nos clássicos e não hesito em apontar a classificação do Cruzeiro. Até arrisco o placar: 1 a 0 Cabuloso, mas é bom lembrar que isso é apenas um palpite, pelo excelente momento azul. Não sou vidente, tarólogo ou jogador de búzios. Palpite, cada um tem o seu e não abro mão de revelar o meu.

Porém, é sabido que o Atlético vai jogar a vida nesse clássico. Está de técnico novo, Jorge Sampaoli, que foi a última opção, depois que alguns recusaram o convite. Um técnico mal-humorado, mal-educado, que nem sequer dá bom dia aos funcionários do clube.

No quesito futebol, há quem goste. Eu particularmente, o acho fraquíssimo, pois tem feito trabalhos pífios por onde passa, inclusive, no futebol europeu. Mas, é claro, que nessa semana de trabalho, ele mexeu com o brio dos atletas, e a motivação é outra.

O desgaste dele acontece com o tempo, pois tem prazo de validade. Não adianta o Atlético dizer que fez um contrato até 2027, pois isso não vale nada. No futebol brasileiro, os resultados determinam quem fica e quem sai.

O Cruzeiro é um time muito sólido, forte em todos os seus setores, que toma poucos gols. E, mesmo com a vantagem, é sabido que Leonardo Jardim tem o mesmo DNA do clube: ofensivo. Ele não vai abraçar a vantagem e sim jogar como se ela não existisse. Claro que não precisa se expor, mas esse time gosta e sabe atacar como poucos. Como o Atlético deverá partir para o jogo, o Cruzeiro ficará mais confortável, pois adora jogar contra times abertos.

Já o Atlético, tem jogadores abaixo da crítica, que não conseguem corresponder e que têm sido decepção: Roni, Júnior Santos, Bernard... Tem um grande goleiro, Everson, e um atacante fora de série, Hulk. No mais, é um time bem comum.

A China Azul, que quebrará mais um recorde de público e renda, fará a diferença, ensurdecendo a Pampulha, empurrando o time para uma grande vitória.

Se analisarmos jogador por jogador, o Cruzeiro goleia. Vamos aos fatos: Goleiro: Everson x Cássio, Everson. Willian x Natanael, Willian. Fabrício Bruno x Lyanco, Fabrício Bruno. Villalba x Júnior Santos, Villalba. Kaíke x Guilherme Arana, Kaíke. Lucas Silva x Gabriel Menino, Lucas Silva. Romero x Alan Franco, Romero. Christian x Gustavo Scarpa, Christian. Matheus Pereira x Rony, Matheus Pereira. Wanderson x Cuello, Cuello. Kaio Jorge x Hulk, empate.

Não há como negar que há supremacia do Cruzeiro. Porém, na hora em que a bola rolar é que saberemos se isso se confirmará ou não.

Espero assistir a um grande jogo, a um grande espetáculo, e uma festa incomparável da China Azul. Bom jogo aos torcedores do bem e, mais uma vez, que o árbitro não apareça. Quero comentar sobre as grandes atuações dos atletas, é isso que nos interessa.



ENTREVISTA COM O PREFEITO DE BH

Fiz uma bela entrevista com o prefeito de BH, Álvaro Damião, na última terça-feira (9/9). Álvaro, nascido na Concórdia, tem feito uma gestão itinerante, correndo as ruas da capital, sentindo de perto os problemas da população, para solucioná-los. Estamos conhecendo uma nova geração de políticos, comprometidos com a seriedade, transparência e qualidade.

Conheço Álvaro Damião há 30 anos. É um cara muito ético. E se mostra competente na gestão. Sucesso meu amigo e conte comigo, pois somente políticos sérios e comprometidos de verdade com o povo podem mudar o país.

Obrigado por me receber com tanto carinho na PBH.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.