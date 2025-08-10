Para terminar o turno em primeiro

A China Azul, pela sexta vez na temporada, vai lotar a “Toca 3” com mais de 50 mil torcedores nas arquibancadas. O Cabuloso tem 37 pontos em 18 jogos e fecha hoje o turno para chegar aos 40 pontos, que é de campeão. Pelos últimos anos, dá para tirarmos uma média. O campeão brasileiro ficou com 74 pontos, o que implica dizer que o Cruzeiro precisaria de 34 pontos no returno em 57 em disputa. A gente percebe que Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras vão brigar pela taça até a última rodada. Poderão dividir ou se revezar na liderança, mas não acredito que haverá um intruso. O Cruzeiro pratica o melhor futebol do país, com um técnico que faz a diferença, um time muito bem treinado e grupo forte.



Ainda assim, está no mercado à procura de duas peças para se fortalecer ainda mais no returno, mas o grupo, titulares e reservas, é muito forte. Um jogador de velocidade e de beirada, e outro que drible bem, que quebre e fure retrancas, pois os adversários já perceberam que se jogarem abertos contra o Cabuloso levam um sacode. Por isso, a maioria joga na retranca, por uma bola. Eu não tinha dúvidas de que esse grupo tinha capacidade. Quando vi a montagem do elenco, na pré-temporada, em Bradenton, eu disse que essa equipe brigaria pelas taças. É o que tem acontecido. A equipe fez um péssimo Campeonato Mineiro com Fernando Diniz, mas o mister Leonardo Jardim, que pegou a equipe no fim do Estadual, conseguiu recuperar jogadores, ajeitar a casa e fazer com que eles voltassem a jogar o futebol já conhecido. Se dá ao luxo de ter Gabigol, que ganha R$ 2 milhões mensais, no banco, pois Kaio Jorge é o grande artilheiro do Brasileiro, com 13 gols. Vejam vocês: os artilheiros do Brasileirão passado fizeram 15 gols. KJ já tem 13 em apenas 16 jogos disputados por ele. Uma média espetacular.



O Santos está mal na tabela, é uma equipe com sérios problemas e tem em Neymar a sua esperança. Acreditar em um ex-jogador em atividade é mesmo um delírio. Eu não acredito mais nele, pois aos 33 anos seu melhor momento já passou, e sem deixar saudades. Claro que ele tem muita mídia e será uma atração no gramado, muito mais pela figura do que pelo futebol. A China Azul não quer nem saber, vai aplaudir e apoiar Matheus Pereira, que está jogando demais, Christian e o restante da equipe, que faz a festa da galera. Serão três pontos importantíssimos e o Cruzeiro pode se preparar para encarar mais uma retranca. O time peixeiro não irá ao Mineirão aberto, pois correrá sérios riscos. Vai jogar por uma bola. Que o Cruzeiro esteja inspirado, como esteve domingo, no Engenhão, contra o Botafogo; que os jogadores entendam a importância de terminar o turno com 40 pontos e que a China Azul saia feliz da vida. Quem sabe um 6 a 2, como fizeram Tostão, Dirceu Lopes e cia, em 1966, quando conquistaram a Taça Brasil? Em se tratando do Cruzeiro, em casa, tudo pode acontecer, e aí vale lembrar que poderia diminuir a distância no saldo de gols para o Flamengo.

Seleção Brasileira

Se o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, for pressionado a convocar Neymar, será uma bola fora, pois o jogador santista não merece. Seu futebol é pobre, sua condição física ruim, e será atender a um capricho de um cara que se dedicou às manchetes de celebridades, colunas sociais e redes sociais. Em campo, produziu muito pouco em relação ao futebol magistral que apresentou no começo da carreira. Um homem de 33 anos, que não amadureceu e não quis se tornar o melhor do mundo. Seu tempo passou, depois de três fracassos em Copas do Mundo. Eu não me iludo mais com ele, mas há os “neymarzetes” que ainda acham que essa “bananeira” dará cachos. É melhor Ancelotti convocar os melhores, pois se Seleção é momento tem que chamar aqueles que estão em plena forma técnica, física e mental. Não me parece ser esse o caso de Neymar. Vale lembrar que Felipão abriu mão de Ronaldinho Gaúcho e Kaká, na Copa de 2014, dois campeões do mundo, porque Ancelotti não pode fazer o mesmo com o fracassado Neymar? Sim, fracassado na Seleção, com jogos pífios e gols contra Zâmbia e outras equipes menos votadas. Nunca fez um grande jogo contra uma Seleção gigante. Os números mostram isso.

