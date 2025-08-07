É obrigação do Cruzeiro avançar na Copa do Brasil

Líder do Brasileirão, com 37 pontos, ao lado do Flamengo, com campanha espetacular, o Cruzeiro, maior vencedor da Copa do Brasil, com seis taças, tem a obrigação de atropelar o CRB, hoje, no estádio Rei Pelé, e avançar às quartas da competição. Quando o sorteio aconteceu na sede da CBF e a torcida ficou conhecendo o adversário, vibrou e comemorou, como se fosse um gol, afinal, pegar o CRB, equipe da Segundona, era bem melhor que encarar Flamengo, Palmeiras ou qualquer outra grande equipe. Porém, no primeiro jogo, em casa, o Cruzeiro não conseguiu marcar e não leva nenhuma vantagem para Maceió. Não leva em termos, pois tem mais time, mais grupo, mais técnico, mais diretoria e mais estrutura que o adversário. Sei que o futebol é o único esporte coletivo onde o mais fraco ganha do mais forte, mas para quem conhece os atalhos da CB, o Cabuloso tem que se impor, marcar seus gols ou seu gol e garantir a vaga no tempo normal.

Engana-se quem pensa que o CRB, por estar em casa, vai jogar aberto, em busca da vitória. Nada disso. Seu treinador sabe que vai enfrentar o Cruzeiro, o time que pratica o melhor futebol do país, e se jogar aberto vai levar um sacode. Vai manter a postura de retranca, jogar por uma bola ou levar para as penalidades. Já o time azul terá que criar dispositivos para furar tal defesa, e, para isso, será preciso jogadores que driblem, para abrir os espaços e afrouxar a marcação adversária. O Cruzeiro não foi mal no jogo no Mineirão, já que o goleiro adversário foi um paredão e não deixou passar nem wi-fi. Não adianta ficar alçando bolas na área adversária, pois não vai funcionar. O CRB tem zagueiros altos e isso facilita para eles. É bola no chão, de pé em pé, e dribles. É preciso que Matheus Pereira, o grande pensador da equipe, drible e quebre as linhas defensivas. Será um ferrolho que precisará ser aberto com criatividade e dribles. Não há outra maneira. O CRB vai jogar sua vida em busca dos R$ 4,75 milhões para passar de fase.

Gostaria de saber onde estão as aves de mau agouro que disseram que por empatar dois jogos e perder um para o Ceará, o Cruzeiro estava mal e que o gás havia acabado? Gente que julga uma equipe a cada partida e que não entende que o Brasileirão é uma competição de regularidade. Hoje, não. Hoje é jogo mata-mata e a história é bem diferente. O Cruzeiro fez um belíssimo jogo contra o Botafogo, bateu o alvinegro no Engenhão e foi elogiado pelo filho de Ancelotti, técnico do alvinegro. O time de Leonardo Jardim é muito compactado, sabe o que faz com a bola, e chega ao gol adversário com poucos toques. Tem uma defesa sólida, um meio-campo eficaz e um motorzinho chamado Christian. Não à toa, falei com ele aqui na Flórida que quando ele entrasse nesse time, não sairia mais. Vi vários jogos dele no Athletico e percebi sua capacidade. E olha que Matheus Henrique já está de volta, mas terá que lutar muito por um espaço no time. Claro que todos são aproveitados, uns mais, outros menos.

Não há outro resultado esperado pela China Azul. O Cruzeiro tem que voltar de Maceió com a vaga garantida para se manter vivo no sonho de chegar ao hepta da Copa do Brasil. Somente ele tem seis conquistas, as duas últimas em 2017 e 2018. Vale lembrar que na próxima fase haverá sorteio e os grandes confrontos vão continuar. É passar pelo CRB, chegar às quartas, vencer o Santos, domingo, no Mineirão lotado, e chegar aos 40 pontos no Brasileirão, para começar o returno com o mesmo futebol apresentado até aqui. O Cruzeiro é outro nas mãos de Leonardo Jardim, que tem uma filosofia de trabalho espetacular, com profundo conhecimento de futebol. Os céticos vão ficando pelo meio do caminho, com suas teorias conspiratórias de que o time cai de produção de um jogo para outro, que o “gás acaba” e por aí vai. O cruzeiro pratica o melhor futebol do país, vai brigar pela taça do Brasileirão até a última rodada, e seguir firme na CB. Essa é a realidade desse gigante das Minas Gerais. Como digo sempre no nosso JaeciCarvalhoEsportes, no meu canal de Youtube: atura ou surta!

