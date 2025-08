O Atlético é o favorito

Com a vantagem do empate, o Atlético tem a faca, o queijo e a goiabada na mão para eliminar o Flamengo, que é considerado seu maior rival, não pelos rubro-negros, mas pelos atleticanos, e avançar às quartas de final da Copa do Brasil. O placar de 1 a 0 conseguido no Maracanã, dá uma certa tranquilidade ao time de Cuca, que sabe que terá que fazer o que fez nos dois jogos no Rio de Janeiro: jogar fechado, explorando os contra-ataques, pois mesmo em seu terreiro, se jogar aberto contra o Flamengo, leva um sacode. Eu diria que hoje o Atlético tem 60% de chances de avançar, contra 40% do Flamengo, que vive um momento de instabilidade, mesmo contratando quem quiser, como fez agora, buscando na Europa quatro jogadores a peso de ouro. Também com um faturamento de quase R$ 2 bilhões anuais fica fácil, e sem dívida. Não há dúvida de que o time carioca tem o melhor grupo da América do Sul, é líder do Brasileiro ao lado do Cruzeiro, com 37 pontos, mas o torcedor não está satisfeito.

O Atlético poderia ter uma vantagem maior, caso Raphael Klaus, que mais parece o dono da verdade, não foi ao VAR para revisar uma penalidade cometida pelo zagueiro rubro-negro. É preciso haver um critério na arbitragem, pois já vi vários árbitros marcarem pênalti naquele tipo de lance. Klaus sequer foi ao monitor, por quê ???? Com uma vantagem de 2 gols, garanto que o Atlético não perderia a classificação esta noite. 1 a 0 é uma vantagem, mas pequena, pois um descuido e pode sair um gol do Flamengo nos primeiros minutos e jogar a vantagem por água abaixo. Aqueles que não gostam do rubro-negro sempre querem menosprezá-lo, alegando que a arbitragem o favorece. Sim, favorece, como favoreceu o Atlético em 2021, com vários pênaltis duvidosos. O problema é que quando é a favor, todos ficam caladinhos. Quando é contra o mundo desaba, principalmente para o time mineiro, que tem um complexo de perseguição acima do normal. Os árbitros erram contra e a favor, exceto aquele Edilson Pereira de Carvalho, que confessou a má fé e o crime e foi preso e afastado. No mais, os árbitros erram porque são ruins e alguns deles se sentem acima do bem e do mal.

Se pegarmos o jogo da semana passada no Maracanã, o goleiro Rossi não fez uma defesa sequer, mas o Atlético se comportou muito bem, dentro de sua filosofia. Retranca sim, sem dar espaços ao rubro-negro, que ainda conseguiu mandar duas bolas na trave e obrigou o excelente Everson, para mim o melhor goleiro do Brasil, ao lado de Fábio, a fazer uma grande defesa. Tem gente que diz que o Atlético deu 15 chutes ao gol. Mentira! Chutes para fora e bolas praticamente atrasadas para o goleiro Rossi. Não é demérito encarar um time mais forte e jogar atrás. Cuca sabe muito bem que o futebol é assim. Em casa, talvez, o Atlético force um pouco mais, se abra um pouco mais e até crie mais situações, mas é disso que o Flamengo gosta. Pegar um time jogando mais aberto, para criar suas situações de gols.

Filipe Luís diz que a prioridade é o Brasileiro e a Libertadores. Uai, por quê não falou isso antes de perder para o Atlético? Isso me parece desculpa de um mau perdedor. Espero que se houver um revés e o Atlético for eliminado, os torcedores não xinguem, nem agridam jornalistas cariocas, que não depredem o estádio e que a diretoria não ponha o hino do clube bem alto para abafar uma possível festa rubro-negra. Porém, se for o dono da casa o classificado, que ponha o hino para a torcida cantar a plenos pulmões. Apontado como possível postulante ao título brasileiro, o Atlético está mal na competição e decepciona. Restaram a Copa do Brasil e a Sul-Americana, competições curtas e, teoricamente, mais fáceis. Espero que tenhamos um grande jogo, com casa cheia e que passe aquele que propuser o melhor jogo e criar as melhores situações. Para o torcedor alvinegro, é claro, que seja o Clube Atlético Mineiro. Minha aposta na BetNacional é para o empate em 1 a 1. E você, o que pensa?



Vergonha nas redes sociais

Virou “moda” jogadores se “digladiarem” nas redes sociais, não respeitando o colega de profissão e o ser humano. Dentro de campo, os atritos são normais, desde que não cheguem às vias de fato. Eles precisam entender que são todos profissionais e que hoje vestem uma camisa e amanhã poderão estar vestindo outra. Lembram-se da briga entre Dudu e Lyanco? Um chamou o outro de babaca, trocaram farpas nas redes sociais e hoje vestem a mesma camisa. Se os jogadores não se dão ao respeito, incitam os torcedores a fazer o mesmo. O mundo está tão violento e os atletas precisam entender que são ídolos de vários garotos, que precisam de bons exemplos. Fica a dica para os brigões!

