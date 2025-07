Ressurreição do meu filho João Tadeu e o milagre de Deus

Hoje é dia de agradecer a Deus, que enviou os anjos Garret Mason, doutores Aurélio Duran, Faruk, Muraly Iyyani, os paramédicos do Longwood Fire Company, enfermeiros, médicos e todo o staff do Hospital Orlando Health, e a todos vocês que oraram pela recuperação do meu filho, João Tadeu. Os próprios médicos disseram que ele é um milagre de Deus. Dia 23 de julho do ano passado, ele teve uma parada cardíaca de 7 minutos, em Orlando, onde estuda. Saímos desesperados daqui de Miami e às 3h30 de estrada pareciam uma eternidade. No meio do caminho, uma médica nos ligou e disse que o estado dele era crítico. Mas sempre tivemos fé em Deus e fomos orando e chorando por toda a estrada, eu, minha mulher Alexia e meu outro filho, Lorenzo. Sabíamos que ele iria sobreviver, pois nossa fé em Deus é gigantesca. Chegamos lá à noite, ele estava em coma, e os médicos nos disseram que esperariam 72 horas para ver se ele acordaria, e em que condições. Deus, maravilhoso e misericordioso, o fez acordar em 15 horas, sem sequela nenhuma, nos reconhecendo. Ele foi melhorando a cada dia, no CTI, até que descobriram que ele nasceu com uma síndrome congênita chamada WPW (Wolf Parkinson White), como se uma veia estivesse solta perto do coração e, a qualquer momento, numa atividade física, ela entrasse em contato com o coração e parasse o órgão imediatamente.

João Tadeu estava escalando a parede na academia quando se sentiu mal e desceu. Assim que sentou, o coração parou. O anjo, Garret Mason, que também fazia climb (escalava as paredes, um esporte radical) fez então a massagem cardíaca até que a ambulância chegou, em 5 minutos, e o ressuscitou com o desfibrilador. A massagem cardíaca não fez o coração voltar, mas oxigenou o cérebro durante os 7 minutos da parada cardíaca, e isso foi vital para o meu João Tadeu não ter sequelas. Segunda-feira, ele fez a revisão de um ano, e seu coração está perfeito, novo em folha. Agradeço a Deus, a meus santos protetores, e a todos que citei nesse texto. Vocês, amigos, parentes, conhecidos e anônimos foram fundamentais com suas orações para a recuperação dele. E aos pais, fica um aviso: o WPW não é detectado no eletrocardiograma. É preciso usar um rooter, no peito, durante uma semana, e fazer um ultrasson do coração para saber se seu filho tem ou não tal síndrome. Na verdade, se descoberto a tempo, é um problema simples de se resolver. João Tadeu fez uma ablação pela virilha, a tal “veia” foi queimada e vida normal, nem remédios ele toma. Portanto, é minha obrigação dar esse depoimento da fé em Deus, que envia anjos à Terra para salvar vidas e fica esse alerta aos pais.

O exame é simples e o uso do rooter fundamental para salvar a vida do seu filho. João Tadeu é um milagre de Deus, pois nesse tipo de parada cardíaca, a sobrevivência é quase zero. Fizemos todos os exames no Lorenzo, nosso filho mais novo, e, graças a Deus, ele não tem essa síndrome, ela é congênita e não hereditária. Meu Deus maravilhoso, escrevo essas linhas emocionado e chorando. Dessa vez, de alegria, pois o senhor concedeu a mim e a minha família o milagre mais maravilhoso que é ter meu filho de volta, ressuscitado e sem sequelas. O coração de um pai grato pela eternidade. Mais uma vez, a todos vocês, o nosso muito obrigado pelas orações. É meu dever, diante de Deus, dar esse depoimento, até o último dia da minha vida, e espero poder salvar vidas com esse esclarecimento, pois os filhos são herança de Deus, e o que há de mais importante em nossas vidas. Obrigado, Jesus!



Em busca dos 36 pontos



O Cabuloso, líder absoluto e isolado do Brasileirão, joga com o Corinthians, hoje, no Itaquerão, em busca de mais 3 pontos e continuar sua caminhada rumo à Libertadores, e, é claro, a taça da competição. Um time coeso em todos os setores, um grupo unido e de muita qualidade. Jogo difícil pela fase do Timão e pelo excepcional momento do Cabuloso. Faltam quatro jogos para terminar o turno, e, normalmente, o campeão simbólico acaba campeão Brasileiro, com raras exceções. Com os pés no chão e muita responsabilidade e qualidade, o Cruzeiro vai fazendo a sua parte e a China Azul a sua, lotando o Mineirão, e até mesmo calando outras torcidas quando o jogo é fora de casa. Está tudo azul pelos lados da Toca da Raposa 2 e nada vai atrapalhar esse momento mágico vivido por essa torcida fantástica e fanática. E domingo será em casa, contra o Ceará, que faz ótima campanha. O Cabuloso poderá chegar a 39 pontos, caso ganhe do Corinthians, hoje, e do Ceará, domingo, pontuação de campeão. Como diz o “vibrante” Alberto Rodrigues, “Simbora Cruzeiro”!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.