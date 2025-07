A China Azul faz a diferença no Brasil

A torcida do Cruzeiro – 14 milhões espalhados pelo mundo – tem dado um show de qualidade, competência e amor ao time nos jogos na “Toca 3” e também fora de casa. O que vimos contra o Fluminense, quinta-feira, foi um barulho ensurdecedor, calando a torcida tricolor, na vitória azul por 2 a 0, em noite de despedida de John Arias. A gente não vê briga entre os torcedores, eles empurram o time do começo ao fim e há um espaço especial para o grande “Fubá”, que fica de costas para o campo, sem parar um segundo, agitando sua gente para cantar alto e empurrar o time rumo às vitórias. Como seria bom se esse exemplo fosse copiado no Brasil. Estive no Mineirão, na vitória sobre o Palmeiras, além do carinho gigantesco comigo, percebi que os anônimos, que não fazem parte de torcidas organizadas, também se comportam da mesma maneira, com qualidade, educação e levando o time ao lugar mais alto do pódio. E como é bom ver a China Azul feliz. O Cruzeiro voltou a fazer um bom jogo na rodada de ontem, goleou o Juventude por 4 a 0, no Gigante da Pampulha, é líder do Brasileirão e, como tenho dito no nosso JaeciCarvalhoEsportes, no canal de Youtube, “atura ou surta”, porque o gigante das Minas Gerais, único time a bater de frente com as equipes de Rio e São Paulo, assim como o Grêmio, está de volta e muito forte.



Vejo alguns torcedores, chatos (me permitam o adjetivo), insistindo em contratações. Um time que está voando no Brasileiro, com um ataque que aterroriza as defesas adversárias, com um artilheiro de 1 gol por jogo, Kaio Jorge, e um 10 de dar inveja, Matheus Pereira, além de uma defesa sólida, um meio-campo que marca demais e um goleiro que voltou a ser aquele Cássio da época do Corinthians, não precisa de reforços. A diretoria já disse que, pontualmente, poderá trazer um jovem ou outro, como fez agora com o goleiro Matheus Cunha, que já está livre no mercado e assinou um pré-contrato com o Cabuloso. Matheus Gonçalves foi tentado, mas o presidente do Flamengo não honrou a palavra e desistiu do negócio. O Cruzeiro tem time, banco, grupo, técnico e diretoria atuantes. Não quer jogador veteranos e sim jovens que possam dar retorno técnico e, num futuro, possivelmente lucro financeiro. Sim, a diretoria não quer vender ninguém, mas no Brasil os clubes precisam vender para equilibrar as finanças. O Cruzeiro tem donos apaixonados. A família Lourenço ama o clube e não quer ter lucros e sim ganhar taças. Isso é o mais importante.



O Cruzeiro está em Céu de brigadeiro e vai permanecer assim até o fim da temporada. Sei que o discurso do técnico e diretoria é de chegar a Libertadores, mas eu vou além e vislumbro a possibilidade de título brasileiro e até mesmo da Copa do Brasil. No começo do ano, na pré-temporada em Brandton, aqui nos Estados Unidos, eu disse que esse grupo levaria o Cruzeiro às taças, e ele tá confirmando isso com uma campanha espetacular. Não fosse garfado contra o Atlético Mineiro, Inter e Vitória e já estaria disparado na ponta da competição. É o Cruzeiro contra tudo e contra todos, e contra a má vontade de parte da imprensa de Rio e São Paulo. Sempre foi assim, e vai continuar sendo. Infelizmente, o reconhecimento é uma grandeza para poucos.



Certa vez, Toninho Cerezo me disse que para ser convocado para a Seleção tinha que jogar 10 vezes mais que o melhor jogador do eixo. Isso é uma realidade que perdura até hoje. Aliás, se Kaio Jorge, Matheus Pereira e Fabrício Bruno não forem convocados para a Seleção será a maior injustiça. Eles estão jogando demais e não há no Brasil jogadores melhores. Matheus Pereira, com sua qualidade e cabeça boa, tá jogando o que deve jogar um camisa 10, e é o grande maestro desse time. Enfim, eu nem quero que eles sejam chamados, pois os caras vão pra seleção e voltam estragados. No passado era um orgulho ter um jogador convocado, mas hoje os torcedores nem querem mais, de tão sucateado que está o nosso escrete. Enfim, os ventos sopram favoráveis ao Cabuloso e é muito bom ver a China Azul exibir a sua camisa mundo afora. A grandeza desse clube, sua tradição e as taças conquistadas são um orgulho para Minas Gerais. O Cruzeiro é o grande representante do Estado em taças nacionais e internacionais, os números provam isso, e, contra fatos não há argumentos.

Neymar

Quando a gente começa a torcer para que as coisas deem certo para ele, seu time toma de 3 do Mirassol e ele ainda discute com os torcedores, mostrando com os dedos que o adversário é “pequeno”, num desrespeito gigantesco. Neymar precisa jogar bola e tentar voltar a ter, pelo menos, 50% do seu futebol. Só assim, ajudará a Seleção Brasileira. Agora uma coisa é fato: ele foi caçado em campo, com faltas desleais e covardes. Caberia ao árbitro coibir e expulsar esses jogadores que só sabem bater. Neymar precisa ser preservado, pois não lhe falta talento. Que ele ponha a cabeça no lugar, não caia em provocações e consiga voltar a ser aquele jogador mágico, que nos encantou em 2011, com o Santos e a conquista da Libertadores.

