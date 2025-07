Jogo para mais três pontos e festa da China Azul

Embalado pela liderança isolada do Brasileirão, após vitória gigantesca sobre o Flu, no Maracanã, o Cruzeiro encara hoje o Juventude, no Mineirão, com casa cheia e a expectativa de chegar aos 33 pontos e continuar com seu objetivo de chegar à Libertadores, ano que vem, porém, sem deixar de sonhar com a taça da competição deste ano. Eu sou otimista por natureza e penso até em ganhar a Copa do Brasil e o Brasileirão, por que não? É preciso que a China Azul entenda que o Cruzeiro não é imbatível e que durante o Brasileirão vai oscilar, perder jogos, mas que isso não o fará fugir do seu objetivo. O time é sólido, consistente, e tem um técnico de altíssimo nível, um manager de verdade, acostumado a formar grandes equipes, sem alarde, sem fazer teatro na beira do campo, como faz a maioria dos treinadores, mudando a equipe no intervalo, no vestiário, nem sempre as peças, mas sim o conceito do jogo.



O Cruzeiro tem tido um componente fundamental na sua caminhada: a gigantesca torcida, que lota o Mineirão, ou “Toca 3”, empurrando o time. Vale lembrar que quando uma equipe mostra futebol de qualidade, essa parceria torcida-time é duradoura. Dá gosto de ver o Cruzeiro jogar, com futebol alegre, que sempre o caracterizou. A arte é o carro-chefe do Cabuloso, que sempre teve grandes esquadrões em sua história. Num momento em que a mediocridade domina o futebol brasileiro, como é bom saber que existe uma equipe referência, ajustada em todos os setores, com um grupo bem coeso e sabe dor de sua responsabilidade. O Cruzeiro é o grande favorito para conquistar a vitória, hoje, e se manter isolado na liderança do Brasileirão, contra tudo e contra todos. Aturem ou surtem, o Cabuloso está de volta aos seus melhores dias.

Rebaixamento no Atlético

O sub-20 do Atlético foi rebaixado à Segunda Divisão com uma rodada de antecedência. As meninas do futebol do clube também já caíram e o time principal sucumbiu em 2005, sujando sua história. Se as divisões de base estão sucateadas, é preciso fazer uma limpeza geral e mandar todo mundo embora, trazendo gente competente para gerir as divisões inferiores. Os grandes times do passado eram formados por jogadores de tais categorias, que subiam e davam orgulho ao torcedor. Não pode ser uma coisa normal para um gigante do futebol ficar amargando descensos, seja em que categoria for. É preciso que a diretoria aja com rigor, identifique o que há de errado e mude radicalmente. Rebaixamento é coisa séria e deve ser tratado como tal.

Caso de polícia

A covardia que a torcida jovem do Sport fez com os jogadores do clube é caso de polícia e deve ser tratado como tal. O chefe da tal organizada ameaçou os atletas e disse bem alto: “aqui na nossa torcida, todos temos antecedentes criminais e vamos transformar a vida de vocês num inferno”. Onde estão as autoridades do Recife e do país que não prendem esses bandidos? Isso é uma covardia e acontece de Norte a Sul do país quando uma equipe vai mal. Não podemos e não devemos banalizar esse tipo de situação. Cadeia nesses bandidos e o fim de determinadas organizadas, que estão infestadas de criminosos, como ele mesmo frisou!

Neymar fez gol

Que bom que Neymar desencantou contra o Flamengo e fez o gol da vitória do Santos, aliás, um golaço, com a sua marca. Claro que ele não tem a mesma arrancada de outrora, mas a qualidade ninguém perde. Tomara que seja um recomeço e que ele possa fazer a diferença na Seleção Brasileira. Confesso que já havia desistido dele, mas, quando a gente assiste a um gol daquele jeito, percebe que ainda há uma luz no fim do túnel. Se cuida, Neymar, estamos a um ano da Copa do Mundo, e, se você se dedicar, poderá fazer um grande Mundial, quem sabe levando o Brasil à final?

