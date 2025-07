O MELHOR TIME DO BRASIL CONTRA O MELHOR BRASILEIRO NO MUNDIAL

Fluminense e Cruzeiro farão esta noite, no Maracanã, um jogo que chamará a atenção do Brasil e do exterior. O tricolor foi a melhor equipe brasileira na Copa do Mundo de Clubes, nos EUA, chegando às semifinais. Já o Cabuloso pratica o melhor futebol do Brasil na atualidade, com o artilheiro da competição, Kaio Jorge, autor de 11 gols; Matheus Pereira inspirado; e Fabrício Bruno, o melhor zagueiro em atividade.

De um lado, um técnico “boleirão”, amado pelos jogadores, mas que conhece o futebol como poucos, para mim, o melhor treinador brasileiro, Renato Gaúcho. Engana-se quem pensa que ele é apenas um líder que une o grupo. Mais que isso, Renato tem estratégias para cada partida e foi isso que o levou a ficar entre os quatro melhores do mundo. Encarou a Inter de Milão, vice-campeã europeia, mudando sua forma e esquema de jogo, e enfiou 2 a 0, sem correr riscos.

Do outro lado, o mister Leonardo Jardim, sereno, conhecedor profundo de futebol, que conseguiu transformar o Cruzeiro numa equipe competitiva, que marca muitos gols, e um grupo coeso. A expectativa é de um jogaço.

O Cruzeiro faz campanha brilhante, com 27 pontos em 11 jogos, brigando pela ponta do Brasileiro com o Flamengo, que jogou contra o Santos nesta quarta-feira (16/7). É campanha de campeão, embora ainda faltem muitos jogos e o próprio mister tenha dito que o Cruzeiro luta por vaga na Libertadores.

Prefiro acreditar em taças, pois o melhor time do país não está de brincadeira. Mudou da água para o vinho e hoje o mister é adorado pela torcida. Os jogos que o Cruzeiro fez contra Flamengo, Palmeiras e Grêmio, deram uma noção do que podemos esperar, e o anúncio é de coisa muito boa.

Os adversários entenderam que o Cruzeiro voltou aos seus melhores dias e que o respeito também existe. Encarar o Cabuloso é um dilema para os adversários, que sabem que não terão vida fácil.

Claro que o Fluminense, no Maracanã, é um adversário sempre difícil de ser batido, mas o Cruzeiro tem jogado muito bem, dentro e fora de casa, impondo sua filosofia de jogo. Todos os compartimentos da equipe funcionam como deseja o técnico, há um equilíbrio grande.

Não sei, não, mas algo me diz que esse é um jogo para Gabigol atuar ao lado de Kaio Jorge. O atacante conhece o Maracanã como poucos e em algum momento o treinador azul vai entender que essa dupla pode funcionar, como funcionou a dupla Pedro-Gabigol.

Aliás, como é bom ver o atleta Gabriel Barbosa, dedicado, trabalhando pelo grupo, sem vaidade, o que mostra seu caráter e sua decência. Entra em quase todos os jogos e o faz com muita dedicação. Mesmo sendo a cereja do bolo, está totalmente integrado ao Cruzeiro, sendo ou não titular. É esse tipo de jogador que um clube gosta. Torço muito para que ele cresça cada vez mais e possa achar um lugar na equipe. Aliás, vindo de trás, criando situações, ele também tem se destacado.

O Maracanã deverá estar lotado, pois será o reencontro do Flu com sua torcida, que sentiu orgulho da campanha no Mundial de Clubes. Além disso, o clube faturou quase R$ 500 milhões em premiação, o que deixará o caixa mais forte.

Há, ainda, possibilidade da venda de John Árias para a Inglaterra. Será uma grande perda e tomara que ele não jogue hoje. Para mim, ficou entre os quatro melhores jogadores do torneio nos EUA. Sem ele, o Flu fica mais fraco e sem criatividade.

O que importa para a China Azul é ver sua equipe fazer um grande jogo e, se a vitória não vier, o empate também será um grande resultado, pois o jogo é fora de casa, com a torcida lotando o Maracanã, e se trata de um dos clássicos do nosso futebol.

Na BetNacional eu apostei, com responsabilidade, em Cruzeiro 1 a 0. Ultimamente, tenho acertado quase todos os resultados. Que assim seja e que a liderança continue com o Cabuloso.

Vale lembrar que os próximos jogos serão contra adversários da parte de baixo da tabela, e vencer será fundamental para o objetivo que é a vaga na Libertadores, que para mim, vai culminar com o título brasileiro.

