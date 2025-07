O PSG, atual campeão europeu e melhor time do mundo na atualidade, enfrenta o Real Madrid, nove vezes campeão do mundo e 15 da Champions League, no Met Life Stadium, hoje, às 16h, horário de Brasília, num jogo que mais parece uma final antecipada da Copa do Mundo de Clubes. Foi falta de sorte ambos caírem do mesmo lado da tabela, pois, se estivessem em lados opostos, não tenho dúvida de que estariam em campo no domingo, dia 13, para a finalíssima. Mas o futebol tem dessas coisas. Por ter sido primeiro do seu grupo, o Flamengo encarou o Bayern nas oitavas de final e se deu mal. Tivesse ficado em segundo e entraria no grupo do outro lado, bem mais fraco, onde estavam Fluminense, Chelsea, Palmeiras, Botafogo e outros menos votados. O PSG, nas mãos de Luis Enrique, se transformou numa equipe coesa, sem vaidades e sem estrelas de primeira grandeza. Dembélé é o maior nome do time, embora eu ache Vitinha o maestro dessa equipe. O mundo percebeu que Neymar, Messi e Mbappé, que formavam o ataque do time francês até bem pouco tempo, não passavam de uma ilusão. Um querendo ser mais que o outro e a equipe sendo eliminada nas competições. Luis Enrique deu um basta nisso, montou um grupo com espírito competitivo e conseguiu a inédita Champions.

Falar do Real Madrid é chover no molhado. O maior e melhor time do mundo, com um grupo espetacular, que está se refazendo sob o comando de Xabi Alonso, ex-atleta do clube, que já implanta sua filosofia. Com Vini Júnior e Mbappé como destaques, quem tem dado conta do recado é o jovem artilheiro Gozalo, com 4 gols, que entrou justamente na vaga do francês, que sofreu com uma gastroenterite. Aliás, está sendo ameaçado pelo rapper Booba, que declarou: “se você, Mbappé, não deixar o Nasser (príncipe catariano) em paz, eu vou revelar o que você andou fazendo em Palm Beach, com quem estava e como pegou aquela gastroenterite. Pare de brincar, Kiki”. O rapper é considerado um fanático torcedor do PSG. Mbappé entrou com uma queixa contra o time francês alegando assédio moral. Há uma dívida gigantesca, segundo Killian Mbappé, a receber do PSG.

Hoje, deveremos nos deliciar com um jogaço, daqueles de tirar o fôlego, e, por incrível que pareça, o PSG, na minha visão, tem 60% de favoritismo, contra 40% do time merengue. Só que a camisa do real é muito pesada, e, nas decisões, os adversários sentem. O PSG acabou de fazer 5 a 0 na final da Champions em cima da Inter de Milão e faz uma bela campanha no Mundial de Clubes, onde perdeu somente para o Botafogo. Aliás, o único gol que sofreu no torneio. Já o Real busca uma nova identidade com um treinador moderno, que gosta de jogar com três zagueiros e implanta uma filosofia de mais coesão na equipe, onde todos atacam e marcam com a mesma disposição. Nesse quesito, além de Vini Júnior e Mbappé, o inglês Jude Bellingham é o principal articulador, aliás, um jogador bem completo, que me encanta muito. Sorte a nossa que deveremos ver um jogo histórico e não duvido nada que haja prorrogação. São duas equipes que propõem o jogo e o PSG tem os jovens Doue e Kvaratskhelia, que nasceu na Geórgia, além do francês Dembélé, como protagonistas, e Hakimi, lateral artilheiro. Um goleiro espetacular, o italiano Donnarumma, e uma defesa sólida, comandada pelo brasileiro Marquinhos. Ah, se ele jogasse isso tudo na Seleção Brasileira! Enfim, uma equipe sólida, muito bem dirigida, que quer ganhar mais um título inédito. Para quem nasceu em 1970, o PSG está num caminho muito bonito.

O Real Madrid vai com tudo para ter o primeiro Mundial com 32 clubes, uma taça inédita, que, com certeza, deixará a galeria de troféus do clube espanhol ainda mais recheada e bonita. Torcedor que sou do clube merengue, claro que vou torcer por ele e por meu amigo-irmão Roberto Carlos, diretor do clube e o maior lateral da história. Façam suas apostas, pois mesmo entendendo que há um ligeiro favoritismo para o time francês, o Real Madrid é o Real Madrid, e é nele que vou apostar na BetNacional, a Bet dos brasileiros e do melhor jogador do mundo, Vini Júnior. Já vi vários filmes desses e no final sempre o Real Madrid levanta o troféu. Não tenho a menor dúvida de que do jogo de hoje sairá o campeão mundial do novo formato da Fifa, que, aliás, é um sucesso, precisando de ajustes para a próxima edição. E que seja o Real Madrid, maior e melhor time do planeta bola.





