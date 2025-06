O MELHOR FUTEBOL DO BRASIL É O DO CRUZEIRO

Estive no Mineirão no último domingo (1º/6), junto com 61 mil vozes, empurrando o Cruzeiro para uma vitória espetacular, diante do Palmeiras, que, junto com o Flamengo, vem ganhando tudo há 10 anos. Em cinco minutos já havia soltado os gritos de gols e até previ uma goleada, mesmo sabendo que o time paulista é muito forte.

O primeiro tempo do Cruzeiro foi de uma perfeição absoluta. Kaíke pôs o talentoso Estêvão “no bolso”. Que partida esplêndida do lateral azul. Falar sobre Lucas Romero, Lucas Silva e Christian é “chover no molhado”, pois os três estão jogando demais. Matheus Pereira fez uma partida brilhante. Ajudou na marcação, criou situações, participou ativamente do jogo. Fez aquilo que se espera de um camisa 10. Kaio Jorge, com sete gols no Campeonato Brasileiro, já conquistou a China Azul e todos os amantes do futebol. Um gol de cabeça e outro de biquinho de chuteira, de puro oportunismo, daqueles centroavantes de verdade. Willian foi um monstro, assim como Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Cássio não teve trabalho. Leonardo Jardim ajeitou o time de uma maneira que realmente dá gosto de ver.

A China Azul me recebeu com um carinho espetacular. Tirei milhares de fotos, bati papo com muitos e revi alguns amigos de longa data. Que festa desta torcida, que não para um minuto e que sabe valorizar sua equipe. O Cruzeiro é só alegria, com os pés no chão, e, como afirmei a semana toda, o “Mineirão virou baile”.

Agradeço a cada torcedor pelo carinho e pelo respeito comigo. Abracei a China Azul, como ela me abraçou, e para mim só isso importa.

Vi alguns dizendo que o Palmeiras cresceu na segunda etapa. Pura verdade! É um timaço e claro que voltou com outra postura. E foi justamente aí que vimos a segurança do meio-campo e da defesa cruzeirenses. Se no primeiro tempo o Palmeiras não ousou, na fase final foi pra cima, querendo o empate. Achou um gol, mas não havia como o Cruzeiro ceder mais. O time azul estava consciente, sabedor de como segurar o ímpeto do Porco.

O crescimento de Matheus Pereira se deve a Jardim, que já havia trabalhado com ele no mundo árabe, e sabe como motivá-lo. Aliás, o treinador recuperou vários jogadores.

Gostei da entrevista de Abel Ferreira, na qual disse dever muito ao Jardim, reconhecendo a ajuda do compatriota quando começou a trabalhar como treinador.

Só não gostei do empurrão que ele deu em cinegrafista. Abel precisa ser mais educado, polido e respeitoso. Como técnico, é espetacular. Seu comportamento como ser humano, porém, deixa muitas dúvidas sobre que tipo de pessoa ele é. Revoltado com a derrota, agrediu um profissional, e isso é inaceitável. Abel, você foi muito bem recebido aqui no Brasil. Nos respeite!

Como é bom ver os 14 milhões de cruzeirenses espalhados pelo mundo numa felicidade só. O mundo gira muito rapidamente e aqueles que debochavam do clube, quando ele foi jogado aos leões, hoje têm de se curvar e passam por problemas mais graves ainda.

Vi também alguns atleticanos infiltrados na torcida do Palmeiras, odiosos e revoltados. O Palmeiras tem uma das torcidas mais violentas do Brasil, e é muito triste ver que as pessoas cedem ao ódio, quando deveriam entender que é apenas um jogo, uma partida de futebol, e que, perdendo ou ganhando, no outro dia tudo se esquece. Os jogos se sucedem e a violência não leva a lugar nenhum, ou melhor, leva os bandidos para a cadeia.

Enfim, o gigante Cruzeiro está de volta ao seu lugar de origem, disputando as taças com seus pares, Flamengo e Palmeiras. E, se não fosse a arbitragem ter prejudicado o Cabuloso nos jogos contra Internacional e Atlético, hoje o time azul seria líder isolado do Brasileiro.

Calculei o Cruzeiro com 23 pontos até a parada para o Mundial, mas já vislumbro 26, pois há mais um jogo, contra o Vitória, e, pela fase que vive, dificilmente o Cabuloso vai deixar de vencer. Isso é pontuação de campeão, embora ainda falte muita coisa para a competição terminar. O Cruzeiro ganhou corpo, alma e futebol. Ingredientes fundamentais para se levantar troféus. “Aqui é Cabuloso!”



RECESSO

Durante esta semana, realizarei alguns exames médicos importantes, e só voltarei a escrever na próxima semana, assim que meus médicos me liberarem.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.