Nós que precisamos cuidar da saúde mental, pois Tite afundou o Brasil

O técnico Tite, que estava apalavrado para voltar ao Corinthians, desistiu da ideia, na madrugada de terça-feira, e disse que “precisa cuidar da sua saúde mental”. Tite é aquele treinador que sujou a história do Atlético, ao jogá-lo na Segunda divisão, em 2005, e deixou a Seleção Brasileira em terra arrasada, com duas eliminações nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, por duas seleções de segunda linha do futebol mundial, magoando 200 milhões de brasileiros. É aquele que, também, em um ano de Flamengo, não conseguiu montar um time decente, eliminando o Flamengo de todas as competições, saindo para o Peñarol, que depois tomou de 5 do Botafogo. É aquele cara que pôs o incompetente filho “Titinho” para dar instruções a jogadores consagrados, como se o garoto fosse alguém no futebol. Enfim, Tite é um ex-técnico que quer ficar em atividade, que tentou emprego na Europa e foi rejeitado, que tentou ir para o mundo árabe e foi recusado, que realmente não tem mais nada a acrescentar ao futebol. E para esclarecer, as críticas aqui contidas são ao treinador, e aos péssimos trabalhos feitos, jamais à pessoa, que não conheço.

Se tem alguém que precisa cuidar da saúde mental, esse alguém é o povo brasileiro, que se iludiu com esse péssimo treinador, durante 6 anos, que se cansou de ouvir o seu “titês”, sempre pondo a culpa dos fracassos em terceiros. Lembram-se dos jogadores chorando, em campo, na eliminação na Copa do Catar, e ele se escondendo no vestiário? Pois é, esse é o Tite. O cara que rejeitou Gabigol, no Flamengo, para justificar ter levado Pedro ao Mundial de 2022. Pôs o artilheiro que tem 16 gols em 17 finais no banco e, talvez por isso, Gabigol não conseguiu reencontrar seu melhor futebol. Tite faz muito mal ao futebol brasileiro. Teve uma grande fase no Corinthians, e nada mais. Também aquele Timão era muito forte, com jogadores consagrados. No mais, Tite é a maior mentira do futebol mundial.

Torço para que ele resolva os problemas de sua “saúde mental” e nunca mais treine nenhuma equipe no Brasil. Técnico ultrapassado, que não tem nada a acrescentar ao nosso combalido futebol. Os clubes brasileiros não aprendem e não se reinventam. Chegou a hora de esquecerem Felipão, Mano Menezes, Tite e outros engodos. Curiosamente, todos que gostam do futebol de pegada e não de técnica, uma característica do Rio Grande do Sul. Nada contra os gaúchos, que eu adoro, mas sim contra os técnicos de lá. Salva-se Renato Gaúcho, que virou “carioca”, pois mora no Rio há 40 anos. Ele, sim, gosta do futebol ofensivo, de técnica, tabela, drible e gol. Meus pêsames ao Grêmio, que terá de volta Mano Menezes, o técnico que jogou o Cruzeiro para a Segundona. Os dirigentes têm memória muito fraca.

É preciso formarmos uma nova geração de técnicos, comprometidos com a arte, com o gol. Vivemos uma era de técnicos que mandavam marcar, dar porrada, parar as jogadas a qualquer preço. Por isso o nosso futebol está na lama. Precisamos resgatar as divisões de base, o drible, o improviso que esses técnicos citados proibiam. E não me venham dizer que Felipão é campeão do mundo com a Seleção. Até eu seria, com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, entre outras feras. Prefiro lembrar o que ele fez ao torcedor brasileiro, nos envergonhando com aqueles piedosos 7 a 1 dos alemães, pois se eles tivessem sido impiedosos teriam aplicado 12. Tiraram o pé, respeitando nossos jogadores.

Nós é que precisamos cuidar da nossa saúde mental, com tudo o que temos visto no futebol brasileiro. Técnicos fracos, incompetentes, que “caem para cima”, pois são demitidos por incompetência e acabam contratados, ganhando até mais do que ganhavam. Arbitragens péssimas, para não dizer outra coisa. Bola rolando menos de 45 minutos por jogo, 50 faltas por partida, jogadores cercando os árbitros por tudo e por nada, tudo com a conivência dos treinadores brasileiros. Com certeza está aí a explicação para a maioria dos clubes buscarem técnicos estrangeiros. Nosso futebol agoniza, e não há uma luz no fim do túnel. Cuide da sua saúde mental, Tite. Fique com os seus bajuladores e não pense mais em voltar a dirigir um time brasileiro. Não deixou e não deixará saudade nenhuma! E, pra fechar, quem tem que cuidar da saúde mental são os torcedores brasileiros, que antes, batiam no peito e eram respeitados no mundo, pelo orgulho que tinham do nosso futebol. Hoje, viramos chacotas, pois ninguém mais nos dá importância. Nosso orgulho foi para o ralo e, com certeza, Tite tem muita culpa nisso.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.