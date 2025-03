"NÃO VENHAM CHORAR QUANDO PERDEREM A COPA DO MUNDO"

O desabafo de Celina Locks, mulher de Ronaldo Fenômeno, para os torcedores brasileiros é o desabafo de todos nós, que queremos mudanças na CBF. O atual presidente, Ednaldo Rodrigues, o mais fraco da história, envolvido em denúncias de assédio, maus-tratos a funcionários e de não confiar nem na própria sombra, está no cargo baseado numa liminar, mas já convocou eleições para o dia 24, e quem quiser concorrer com ele, terá até amanhã, para conseguir o apoio de quatro federações e quatro clubes, para inscrever uma chapa. A tarefa é das mais difíceis, pois os presidentes de federações não querem perder a “boquinha” de ganhar R$ 250 mil mensais de “mesada”. Uma parte para eles e outra para as federações.

Ronaldo retirou a candidatura, pois teve as portas de 23 federações fechadas em sua cara quando insinuou procurá-las, o que mostra que o “corporativismo” dessa gente é algo muito pesado. Essas entidades só existem no futebol brasileiro. No mundo todo, os clubes criaram suas próprias Ligas, gerem seus destinos e deram uma banana para as confederações, que cuidam apenas das seleções. No Brasil a CBF quer mandar em tudo.

O atual presidente é das figuras mais fracas da história da CBF. Não tem representatividade nenhuma, não fala inglês ou espanhol, sendo escanteado nas reuniões, onde entre mudo e sai calado. Se vitimiza dizendo ser negro e nordestino e que, por isso, é discriminado. Balela, fatiou a CBF para partidos políticos de esquerda e não manda absolutamente nada. Quer se manter no cargo pelo alto salário que ganha como membro da Fifa e da Conmebol, além de sua renda mensal na CBF. Fatura algo em torno de R$ 1 milhão mensalmente e está com a vida que pediu a Deus, cercado por alguns asseclas. Critica seus antecessores, mas age da mesma maneira que eles. Ednaldo é um zero à esquerda, um dirigente fraco e sem prestígio, que de bola nada entende.

Na sua gestão, a Seleção Brasileira tem os piores números, está em quinto lugar nas Eliminatórias e só estará na Copa de 2026 porque em 10 equipes, sete se classificam. Nem fazendo força o Brasil ficaria de fora. No Sul-Americano Sub-20, estreamos tomando de 6 a 0 da Argentina, uma das maiores vergonhas, mesmo ganhando o torneio. Em todas as categorias nossos garotos vêm acumulando derrotas, fruto de uma gestão equivocada, fraca e que só pensa em dinheiro.

Os patrocinadores estão fugindo da entidade como o “diabo foge da cruz.” Ninguém quer associar sua marca a uma CBF perdedora, sem credibilidade e questionada pelos torcedores do bem, acostumados com conquistas e respeito do mundo todo. Hoje, somos chacota por onde passamos, e nenhuma seleção do mundo, nem mesmo as inexpressivas, nos respeita mais. Já perdemos e empatamos com a Venezuela, onde o esporte número 1 é o beisebol e o futebol ocupa a quarta colocação na preferência da população.

Celina tem razão em pedir que os torcedores entupam as caixas de e-mails da CBF e federações, de fazerem um abaixo-assinado e tentar impedir a candidatura de Ednaldo e pedir para Ronaldo voltar atrás em sua decisão e ainda tentar participar do pleito. O tempo é curto, mas ainda há a possibilidade. Se a sociedade de bem não se mobilizar, realmente não vai adiantar chorar, depois do leite derramado. Esqueçam Copa do Mundo enquanto esse péssimo presidente estiver lá.

Ronaldo é respeitado no mundo todo, foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, abre portas por onde passa. Além disso, teria uma equipe de ex-jogadores de alto nível, com ele, para ajudar a melhorar nosso futebol e nossa imagem. Vejo tantas manifestações, país afora, para tanta bobagem, mas não vejo uma mobilização para salvar o nosso futebol, que anda na lama dentro e fora dos gramados.

A CBF atual e seu presidente envergonham a nação. Vamos agir, antes que seja tarde demais, pois Ednaldo reeleito significará a derrocada do esporte mais popular do Brasil.

Ainda há tempo, Ronaldo. Volte com força total, pois o apoio dos 200 milhões de brasileiros você terá. Acabem com o peso 3 para os votos dos presidentes de federações. Eles não podem ser mais importantes que os clubes. E, com um detalhe: quem fez tal estatuto foram os ex-presidentes da CBF, com o apoio maciço das federações. Ednaldo reeleito será a maior vergonha do esporte bretão.

