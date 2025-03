"O apito amigo" é uma vergonha

O Palmeiras é um grande time. Campeoníssimo nos últimos anos, com um excepcional treinador, uma presidente do mais alto nível e um faturamento de R$ 1,2 bilhão por ano. Com tudo isso, precisou da ajuda do “apito amigo” para se classificar à final do Campeonato Paulista (rural), com um pênalti vergonhoso marcado pelo incompetente árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que havia sido afastado pela CBF, em outubro passado, pelos erros no jogo Vitória x Fluminense. No jogo contra o São Paulo, após uma lambança do goleiro Rafael e do zagueiro Arboleda, Vitor Roque se projeta ao chão, Arboleda ainda tira o corpo e não há o menor toque para derrubar o atacante palmeirense. O péssimo árbitro, com toda a sua autoridade, assinalou a penalidade, convertida em gol, por Veiga, que deu ao Palmeiras a classificação. Uma vergonha.

Pior ainda foi ouvir o VAR – lá em São Paulo eles tornaram público o áudio, ao contrário da FMF, em Minas Gerais – dizer que confirmava a penalidade, pois houve o toque do zagueiro no atacante. Mentira, não houve contato nenhum, e, ainda que houvesse, não teria tido força suficiente para derrubar Roque. O que a gente percebe é o atacante se atirando ao gramado, simulando. Ele merecia levar cartão amarelo. Um péssimo árbitro e um VAR incompetentes acabam com um trabalho de três meses do São Paulo. Curioso foi ver o excelente técnico Abel Ferreira afirmar que houve a penalidade. Que cara de pau! Por que ele não foi honesto e disse que não houve o toque, e que seu time foi favorecido? Imagine se o pênalti inexistente tivesse sido marcado para o São Paulo e eliminado o Palmeiras, Abel xingaria até a última geração do árbitro. É aquele negócio: foi favorecido, boca fechada. Foi prejudicado, o mundo desaba.

O Palmeiras não precisa disso para disputar finais de competições. Isso enoja os torcedores do bem, a imprensa imparcial e todos que querem lisura nos espetáculos. Por isso, o nosso futebol está na lama, na merda, técnica, física, taticamente, em arbitragem, enfim, em tudo. A nossa distância para o futebol europeu é abissal. Temos 50 faltas por jogo, a bola rolando 45 minutos, muita catimba, muita simulação. O jogador é tocado pelo outro no peito, põe a mão no rosto e se atira ao gramado para simular uma agressão e o adversário ser punido. Esse tipo de cena é recorrente no futebol brasileiro, mas ninguém toma providência. Outra coisa: Yuri Alberto quase teve o tornozelo quebrado, na cara do árbitro no jogo com o Santos, pelo covarde Zé Ivaldo. O árbitro deu apenas o amarelo, mas, chamado pelo VAR, expulsou o santista. Se o lance aconteceu na cara dele, que estava em cima da jogada, porque não deu o vermelho de cara? Quando lançaram o VAR no Brasil, o melhor árbitro da história, Arnaldo Cezar Coelho, em entrevista a mim, disse que “os árbitros vão se eximir de responsabilidade e jogar tudo para o VAR. Os bandeiras serão peças nulas e o futebol vai ficar pior”. Ele tinha razão. Na Europa os árbitros assumem tudo e nem precisam recorrer ao VAR. No Brasil é essa vergonha.

Infelizmente, não vejo solução para o falido e quebrado futebol brasileiro. Como pode um clube deve até as cuecas, como o Corinthians, atrasar salários e continuar nas competições? Na Europa, seria rebaixado e sofreria punição. No Brasil é essa mentira de dirigentes que não têm responsabilidade fiscal e jogam a sujeira e a conta para o sucessor. Salvam-se os clube-empresas, que têm donos e sabem onde o calo aperta. Enfim, mais uma rodada triste no nosso futebol, onde o protagonista é o árbitro e não os atletas. Até quando? Acredito que enquanto existirem federações e CBF, essa nojeira irá continuar!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.