Sem pré-temporada decente, "rurais" só servem de preparação

Qual o problema de uma grande equipe ficar fora dos “rurais”? Eu não vejo problema nenhum, ainda mais para Cruzeiro, no caso de Minas Gerais, e Palmeiras, em São Paulo, pois são duas equipes acostumadas a representar seus estados nacional e internacionalmente. Os títulos que essas duas equipes têm causam inveja e cobiça em muitos. Os “rurais”, de norte a sul do país, são importantes para equipes que não têm tantas taças que não sejam estaduais. Como não há pré-temporada no Brasil, os grandes times usam os “rurais” para se prepararem para competições mais importantes, que valem dinheiro e prestígio. Claro que as federações defendem o produto, que, aliás, elas mesmas desvalorizam, pois é seu único recurso financeiro, somado a “mesada” da CBF, mas são competições falidas, sem apelo técnico e financeiro, e só atrapalham os grandes times.

O Cruzeiro, por exemplo, vai disputar Copa do Brasil, que ele já ganhou seis, Brasileiro, com quatro conquistas, e Sul-Americana, que seria um título inédito, pois o Cabuloso está acostumado com Libertadores, que já faturou duas e perdeu outras duas finais. É um clube do mundo e o que menos importa, neste momento, é essa competição regional. O técnico, Leonardo Jardim, um estudioso no assunto, muito bem preparado e com belo currículo, precisa de tempo para entender o que é o Cruzeiro, para montar o time para se tornar competitivo. E esse tempo ele não tem. Portanto, aproveitar o “rural” para fazer suas avaliações é fundamental. Não vejo torcedor cruzeirense lotando praças, fazendo carreatas e buzinaços quando seu time ganha o Mineiro. As equipes com poucas taças, sim, essas fazem barulho. É importante traçar um objetivo, pois o grupo do Cruzeiro é caro e muito qualificado. Perder tempo e dinheiro com competição sem apelo não vale a pena. Tem que focar nas três competições importantes, que vai disputar nessa temporada. E um detalhe: as três dão vaga na Libertadores.

Já o “rural” não dá vaga em lugar nenhum, não dá dinheiro, não dá prestígio. Quero ver o Cruzeiro jogando bom futebol, chegando ou não à final. Para o América, sim, o título do “rural” será importante, pois é uma equipe com poucas taças, e que disputa a Série B do Brasileiro. Para o próprio Atlético, que quer ser hexacampeão, o troféu não valerá nada, pois também está começando a ganhar títulos importantes, como fez em 2021, quando ganhou seu segundo brasileiro e sua segunda Copa do Brasil. Aquilo sim, deu prestígio, dinheiro e projeção. Cruzeiro e Atlético chegando, vale pela rivalidade do clássico e nada mais. Ainda há o risco de contusões nos gramados péssimos do interior e o desgaste natural dos jogadores, atuando contra equipes sem muita tradição. Os atletas querem estar na vitrine, disputar as competições nacionais e internacionais. Vejam a motivação de um atleta quando ele enfrenta o Vila Nova, por exemplo, e quando encara um Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Não há nem o que comparar.

Portanto, torcedores de Cruzeiro e Atlético. Vocês estão em outro patamar. Ganhar essa competição fraca, fadada ao fim, não lhes dará o menor prestígio. Se fosse uma competição séria, a FMF não teria marcado o jogo Cruzeiro x Tombense para um sábado, em que o time principal do Cabuloso estava nos Estados Unidos, enfrentando o Atlético, em pré-temporada. Viram como a própria federação mostra que a competição não vale nada? Quero ver o Cruzeiro crescer, tecnicamente, buscar o melhor entrosamento para estrear nas grandes competições, em ponto de bala. Acostumados a grandes conquistas, os torcedores azuis já estão ansiosos pelo hepta da Copa do Brasil e pelo penta Brasileiro. No mais é tudo jogo de cena dessas competições falidas, retrógradas e ultrapassadas. O mundo e o futebol moderno não comportam mais tais torneios.

