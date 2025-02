O Cruzeiro pode até tirar o Atlético Mineiro da final

Mineirão ou “Toca 3”, como prefere a China Azul, lotado. Jogo de torcida única, o que mostra a ineficiência do Estado em proteger o cidadão de bem. Em campo, Gabigol, Dudu e companhia e um Cruzeiro forte, com grupo, banco e time em condições de brigar por todas as taças que vai disputar. O Campeonato Mineiro, assim como todos os estaduais, é uma competição falida, retrógrada e ultrapassada, mas todo mundo quer ganhar a taça.



Criticado, principalmente pela imprensa de fora, o Cruzeiro montou, na minha visão, um belo grupo para esta temporada, que tem em Gabigol, artilheiro por onde passa, a cereja do bolo, e isso tem causado inveja em quem não conseguiu contratá-lo, caso do Palmeiras, por exemplo. Aliás, quando ele era pretendido pelo time paulista, os elogios eram constantes. Bastou assinar com o Cruzeiro, para se tornar um “vilão”, aos olhos de parte da imprensa.



Não gosto e não tenho o hábito de criticar companheiros de profissão, mas confesso que as críticas a ele, até em caráter pessoal, me incomodam. O cara fez 16 gols em 17 finais, tem 28 anos de idade, e ainda assim é achincalhado! “A inveja é uma merda”, como diz o velho ditado.

Vejo o Cruzeiro forte em todas as posições, claro, precisando de tempo para entrosar o time. Além disso, o novo treinador, que estará no Mineirão, o português Leonardo Jardim, chega muito bem referendado pelos trabalhos anteriores. É um cara que gosta do futebol pra frente, que é o DNA do Cruzeiro; que revela jogadores, como fez com Mbappé, no Mônaco; e que não vai hesitar em colocar em campo o que de melhor há no Cruzeiro.



Ele estará nas cabines do Mineirão, para assistir ao clássico e tirar suas conclusões. Não tenho dúvidas de que os jogadores vão correr dobrado, para mostrar ao novo comandante que têm condições para vestirem o manto azul.



Acho que o Cruzeiro acertou em cheio ao trazer um técnico de mentalidade moderna, pois os treinadores brasileiros são preguiçosos e não gostam de estudar para evoluir. Jardim terá o respaldo total da diretoria, dos jogadores e da torcida, já que no nosso programa JaeciCarvalhoEsportes, todos os dias, no nosso canal de Youtube, a aceitação dele é de quase 100%.



Com relação ao clássico, espero que haja jogo e não a pancadaria que vimos na partida em Orlando, principalmente no primeiro tempo. Jogadores se provocando em campo e via rede social, num total desrespeito aos companheiros de profissão.



Não vou aqui apontar nome de jogador A ou B, mas tem alguns que estão exagerando na dose, dando pancada que pode até lesionar com gravidade. Foi o que vimos no estádio do Orlando City. Os jogadores precisam entender que há rivalidade pelo clássico, mas que o comportamento deles, para o bem ou para o mal, pode desencadear uma violência generalizada. Já basta a guerra entres as gangues que estão infestando as organizadas.



É preciso separar os bons dos maus. Gabigol e Lyanco, por exemplo, não se dão bem, assim como Fabrício Bruno, que foi criticado, publicamente, pelo zagueiro atleticano. Será que é pedir muito que eles se abracem antes de o clássico começar e selem a paz? Dariam um belo exemplo para os torcedores. E vale lembrar que em jogo de torcida única a coisa deve ser mais tranquila.



O Cruzeiro, em caso de vitória, terá a possibilidade de tirar o Galo da fase final do Mineiro, e essa é uma das motivações para os jogadores azuis. Vejo o Atlético forte com a volta de Cuca e com os jogadores contratados. Cuca sabe montar uma equipe como poucos e acredito que esse novo Atlético será candidato a brigar pelas taças também. Vi alguns jogos da equipe no Mineiro, e ela está se tornando sólida. Hulk, prestes a completar 40 anos, vai fazendo aquilo que dele se espera: gols. É um jogador que caiu como uma luva no Atlético e se tornou um dos maiores ídolos da atual geração.



Será uma boa “briga” ver Hulk e Gabigol motivados para fazerem os gols do clássico. Que seja uma grande partida, com qualidade, jogadas bonitas, tabelas, dribles e gols. Que a paz prevaleça e que vença a equipe que praticar o melhor futebol. O torcedor de bem, vai agradecer!