O sucesso de Botafogo, Palmeiras e Fortaleza tem nome: Artur Jorge, Abel Ferreira e Vojvoda. Em comum os dois primeiros são europeus, o último, argentino. Porém, todos com DNA de trabalho sério, duro e moderno. Os técnicos brasileiros, preguiçosos que são, não se atualizam, não se modernizam e vão perdendo espaço para os de fora. Observem o trabalho de Artur Jorge. O Botafogo é o time mais bem treinado do país e quanto mais gols faz, mas quer. Os técnicos brasileiros jogam por uma bola, com uma retranca horrível e excesso de toques para trás. E há outros fazendo sucesso, como Milito, no Atlético, e Zubeldia, no São Paulo. O Botafogo fez 5 gols no Peñarol, em 45 minutos. Tite, com o timaço do Flamengo, não conseguiu fazer um gol em 200 minutos. Técnico ultrapassado e mentiroso. Deveriam enterrar esse cidadão do futebol. Maltratou a Seleção por 6 anos e afundou o Flamengo em um ano.

Torcida quer técnico estrangeiro na Seleção

Com tantos fracassos de técnicos brasileiros, há uma corrente muito forte para que um estrangeiro assuma o comando da Seleção Brasileira. Vini Júnior e Raphinha fizeram hat-trick nos jogos do meio de semana pela Champions League, mas, na Seleção, não têm o mesmo rendimento. Os técnicos brasileiros não conseguem dar o padrão dos europeus e quando esses atletas são convocados, perdem a essência daquilo que fazem em seus clubes. Se Vini Júnior, por exemplo, joga na esquerda, pelo Real Madrid, e entra em diagonal pelo meio, marcando vários gols, por qual motivo o técnico Dorival Júnior não dá a ele essa liberdade no time canarinho? Os treinadores europeus dão muita qualidade e velocidade às suas equipes. Trabalham muito e não têm preguiça. Aqui no Brasil, o que os treinadores mais fazem é dar folgas, mesmo que suas equipes estejam mal treinadas e sem ganhar os jogos. Já passou da hora de termos um Jorge Jesus, que já declarou amor à Seleção Brasileira, no comando. Precisamos renovar, respirar outros ares e perder o vício dos técnicos brasileiros, ultrapassados e retrógrados.

Final definida

A não ser que o imponderável entre em ação, Botafogo e Atlético farão a final da Libertadores. O Peñarol não tem a menor condição de fazer 5 gols no alvinegro carioca, assim como o pior River Plate da história não deverá fazer 3 gols no time mineiro. Os argentinos vão sofrer ao virem dois brasileiros novamente na final da competição, e atuando em seu principal estádio, o Monumental de Núñez, dia 30 de novembro. O Botafogo está sobrando, com o melhor futebol do país, lembrando as equipes europeias de ponta. O Galo está forte nas Copas e Milito tem feito um trabalho bom. Como a decisão é em um jogo só, tudo pode acontecer. A expulsão de um jogador, por exemplo, mata qualquer esquema de um treinador. Em condições normais, o Botafogo é o grande favorito à conquista inédita da taça. Se jogar o que jogou contra o Peñarol, na quarta-feira, dificilmente será batido, e, vale lembrar, que terá mais de um mês para ajustar ainda mais a equipe. O Atlético não está morto e vai forte em busca do bi.

Sinalizadores criminosos

Os bandidos, travestidos de torcedores, levaram sinalizadores para o Mineirão, mesmo com o pedido da diretoria para que não o fizessem, pois além da multa ao clube, esfria o jogo. Quarta-feira, no melhor momento do time, depois do gol do Kaio Jorge, os imbecis acionaram o sinalizador, a fumaça invadiu o gramado e o jogo ficou 7 minutos parado. Já houve atraso no início da partida, justamente por esse problema. O que me causa espécie é saber que a segurança não fiscaliza os torcedores na entrada do estádio. Quem entra com um sinalizador pode até entrar com uma arma e provocar uma tragédia. Onde está a fiscalização, os detectores de metais e outros dispositivos para segurança? Outra coisa: quem está ao lado do bandido, que o denuncie, que a polícia o prenda e o entregue à Justiça. Se um bandido desse pegar 1 ano de cadeia e for banido do estádio, de forma definitiva, os outros pensarão 10 vezes antes de cometer esse crime. A impunidade, sempre ela, motiva os bandidos a agirem fora da lei.