Torcedores do Fluminense depredaram setores da Arena MRV, como as catracas do Setor Inter Norte, após a eliminação do time para o Atlético, pelas quartas de final da Libertadores

Alguns vândalos e bandidos que se dizem torcedores do Fluminense protagonizaram cenas de horror, após a derrota para o Atlético, depredando catracas e instalações da arena do clube mineiro. É fácil identificar os bandidos e colocá-los na cadeia. As imagens estão aí para quem quiser ver, e nos envergonham, pois rodam o mundo. Tem gente que parece estar com uma barra de ferro, quebrando catracas. Enquanto as autoridades não puserem esses bandidos na cadeia, com penas severas, esse tipo de situação vai continuar a acontecer. É preciso que os congressistas votem leis e penas mais duras, pois esses caras não são torcedores do Fluminense, e sim marginais. Como o próprio nome diz, marginal tem que viver à margem da sociedade. A cadeia é o lugar desses bandidos.



JJ deselegante

Ao dizer, em entrevista ao jornal “A Bola” que “sonha em dirigir a Seleção Brasileira”, Jorge Jesus, de quem sou fá, está sendo deselegante com Dorival Júnior, que é o atual técnico do time canarinho, e merece todo o respeito. É sabido que o povo brasileiro clama por um técnico estrangeiro no comando do nosso escrete, mas a coisa tem que ser feita de forma coerente. JJ fez grande trabalho no Flamengo, ganhando seis taças em um ano, mas isso não o credencia a se oferecer para treinar o time brasileiro. Eu até gostaria de vê-lo em ação, mas o momento é de Dorival Júnior e é ele quem tem que encontrar uma fórmula de fazer o péssimo time brasileiro jogar. Tenho minhas dúvidas sobre se JJ ou qualquer outro estrangeiro daria certo, pois a safra é muito ruim.



Mentira do futebol mundial

Quando o Flamengo contratou o péssimo Tite, em outubro, o próprio técnico disse que poderíamos chamá-lo de “mentiroso e sem palavra” caso assumisse alguma equipe em 2023. Eu avisei que o rubro-negro estava contratando o que havia de pior em termos de técnico. Não deu outra. Valorizou o péssimo Campeonato Carioca – porque ganhou –, perdeu a classificação na Libertadores, não tem chances de ganhar o Brasileiro e na Copa do Brasil, deve ser eliminado pelo Corinthians, que hoje tem mais grupo, mais time e mais técnico que o Flamengo. A demissão dele é iminente, já que os candidatos de situação e oposição não o querem para 2025. A imprensa “passa pano”, que baba o ovo dele, está desesperada, pois “lambeu as botas” dele durante todo o ano, ele está prestes a sair, escorraçado pela torcida e pela porta dos fundos. Há um racha no grupo, pois a turma do Gabigol não suporta o treinador, já outra patota, está fechada com ele. Cabe ao presidente Landim anunciar sua demissão.



Olho na arbitragem

O Galo vai decidir vaga na final da Libertadores, contra o River Plate, com o primeiro jogo em sua arena e o segundo em Buenos Aires. Não tenho a menor dúvida de que a Conmebol fará o possível e o impossível para colocar o time argentino na final, e isso só poderá acontecer se a arbitragem for tendenciosa. É bom o Galo agir nos bastidores e analisar bem o árbitro que será indicado para os dois jogos. Como a final da competição, em novembro, será no Monumental de Nuñez, casa do River, com capacidade para 86 mil espectadores, o time dirigido por Marcelo Gallardo vai querer estar na final e tentar seu quinto título. Estou avisando antes, para depois a torcida do Galo não chorar. Olho na arbitragem. Outra coisa é que o Galo tem que fazer o resultado em casa, no primeiro jogo, e seguir com a vantagem para a Argentina. O River se reconstruiu e é sério candidato ao título. Como trunfo, o alvinegro tem Gabriel Milito, argentino acostumado a enfrentar o River e o próprio Gallardo. Do outro lado, acredito que o Botafogo será finalista.