No Mineirão, o árbitro anulou gol de Arthur Gomes em lance duvidoso e ainda puniu o jogador com cartão amarelo

Todo ano, quando o Campeonato Brasileiro começa, a gente tem esperança de lisura, transparência e decência, afinal, são questões fundamentais para qualquer atividade. Porém, assim que a bola rola na primeira rodada, a gente percebe que nada mudou e que as dúvidas e desconfianças não param.



A expulsão do Bataglia, no jogo contra o Corinthians, foi absurda. Ele não merecia ter tomado o cartão amarelo no primeiro lance, e, no segundo, quando foi expulso, foi justamente em função de ter levado o primeiro, de forma equivocada.



E para piorar, recebi muitas mensagens de internautas, seguidores e telespectadores, insinuando que as casas de apostas estão por trás disso. Eu me recuso a acreditar que haja manipulação de resultados. Se isso acontece, tem que fechar a CBF e fazer uma intervenção no futebol brasileiro. Espero sempre que os resultados de campo sejam isentos de qualquer dúvida.



Intervalo do jogo do Galo, começou Cruzeiro x Botafogo. A China Azul está preocupada pelo fato de o dono majoritário, Ronaldo Nazário, não ter feito contratações de nível. O Botafogo mostrou logo o cartão de visita, fazendo 1 a 0, com Tiquinho Soares. Mas o Cruzeiro não se intimidou e Lucas Silva empatou logo em seguida, 1 a 1.

Aí a arbitragem volta a ser tema principal. Arthur Gomes fez 2 a 1, mas o VAR chamou o árbitro, que anulou o gol. Alegou que o atacante cruzeirense teria tocado com mão na bola que entrou. Realmente não dá para confiar, nem acreditar na arbitragem brasileira.



O Cruzeiro tinha um novo goleiro, Ânderson, que era reserva de Rafael Cabral, que foi mandado embora. Era o que o torcedor queria, pois não confiava mais no goleiro que tanto falhou. Analisando, friamente, o primeiro tempo, o Cruzeiro foi melhor, e merecia sair vencendo.



Era hora de voltar a assistir Corinthians x Atlético. Que jogo ruim e que arbitragem péssima do tal Yuri Elino Ferreira Cruz, um verdadeiro “assoprador de apito”, que não teve peito para expulsar Fágner após entrada criminosa em Zaracho, dando apenas o amarelo. O Galo foi prejudicado, como acontece há anos.



Rubens e Rafael Menin e Ricardo Guimarães, peguem o tape do jogo e levem na CBF hoje. Se não fizerem isso, o Galo não terá chances de ser campeão. É uma covardia o que fazem com as equipes fora do eixo Rio-SP. Que árbitro ruim, que arbitragem tendenciosa.



Será que é só erro crasso mesmo ou há algo acontecendo? Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, a torcida brasileira exige uma explicação. Como põe um árbitro tão péssimo para apitar um dos clássicos mais importantes do futebol brasileiro? Se o presidente da comissão de arbitragem não explicar, que seja demitido.



Em Goiânia, o árbitro André Luiz Skettino expulsou o técnico Jair Ventura logo no começo do jogo, e mais três jogadores do Atlético-GO. Uma vergonha. Além disso, marcou pênalti inexistente em Bruno Henrique, que culminou na vitória do Flamengo.



Um árbitro muito ruim, sem o menor nível até para apitar um jogo da várzea. Realmente, a CBF tem muito a explicar. Os torcedores não suportam mais tantos desmandos, tantos descasos e árbitros favorecendo equipes de Rio e São Paulo. O Flamengo e o Corinthians não precisam disso. O Campeonato já começa manchado e estamos apenas na primeira rodada.



No Mineirão, na volta do segundo tempo, o Cruzeiro surpreendeu com uma virada sobre o Botafogo, 2 a 1. O time azul se superou pela garra, vontade e pela determinação dos jogadores.



O Botafogo empatou quando tinha um homem a menos. Escanteio cobrado na cabeça de Danilo para fazer 2 a 2. O Cruzeiro não desistiu e Rafael Elias (Papagaio) tocou para o fundo do gol e fez 3 a 2. O time azul soube se aproveitar da vantagem de ter um jogador a mais.



Meus amigos e minhas amigas, foi só a primeira rodada, cheia de polêmica e de erros crassos dos árbitros. Vocês acham que eles erraram por que são fracos ou venais?