Tenho recebido milhares de mensagens nas minhas redes sociais, canal de Youtube JaeciCarvalhoEsportes, e neste espaço, perguntando o que o torcedor cruzeirense pode esperar do time nesta temporada. A resposta é simples e direta: absolutamente nada.

Vamos por partes: o Cruzeiro virou terra arrasada com a gestão mais fraudulenta da história, que o deixou com dívida bilionária e o saqueou, segundo a Justiça, que já indiciou os acusados. O torcedor espera uma definição para o caso.

Sérgio Rodrigues foi o presidente que pegou a terra arrasada e tentou fazer algo, mas, sem dinheiro, não conseguiu tirar o time que foi jogado na Série B.

Finalmente, veio a ideia da SAF, e coube a Ronaldo Fenômeno apresentar a melhor proposta, segundo a XP Investimentos, que alegou ter outras 14 ofertas. E, logo no começo, Ronaldo fez a equipe voltar a elite, com campanha brilhante na Série B, campeã com várias rodadas de antecedência. A lua de mel entre torcida e o novo dono era nítida e clara.

O Cruzeiro voltou ao seu lugar de origem, respeitado por tantas conquistas importantes no cenário nacional e internacional. Mas não é fácil reconstruir uma história quando falta dinheiro. Sem as receitas de outras agremiações, o clube celeste penou para montar uma equipe decente, e brigou o Brasileirão todo para não cair. Uma campanha pífia, mas aceitável por ser o primeiro ano da volta a elite e pela falta de receitas importantes. Ronaldo fazia o que podia.

Aí entrou em ação o homem que não deixou o Cruzeiro fechar as portas: Pedro Lourenço, dono do Supermercados BH, que já pagou salários atrasados, deu patrocínios e não deixou faltar alimentação na mesa dos jogadores e comissão técnica. Aportou R$ 100 milhões, comprando 20% das ações da SAF. Na época, ele deixou claro que não se meteria no futebol. Mas apoiaria a contratação de jogadores de nível. Além disso, está reformando a Toca 2, que em breve vai se chamar CT Pedro Lourenço, numa justa homenagem.

Pedrinho se dá muito bem com Ronaldo, gosta dele e, com certeza, é um trunfo que o torcedor cruzeirense tem, pois além de torcedor do clube e apaixonado, é um gestor dos mais competentes. Acho até que se ele quiser participar mais poderá acrescentar, e muito, para o futebol azul. Grande parte da torcida pede para ele comprar a parte de Ronaldo, mas é preciso saber se Ronaldo tem interesse em vender e se Pedrinho gostaria de comprar mais ações.

Tenho feito críticas a Ronaldo, pois entendo que ele deveria aportar mais dinheiro no clube, para sanar os problemas financeiros e fazer contratações a altura da tradição do clube. A recuperação judicial é uma realidade e diminuiu a dívida do Cruzeiro em R$ 600 milhões, um trabalho sério e competente de Ronaldo e sua equipe.

Sei das dificuldades que o Fenômeno enfrenta, mas é preciso que ele entenda que comprou um dos gigantes do futebol mundial e, sendo assim, é preciso investir para que novas conquistas aconteçam. O Cruzeiro não pode e não deve apenas figurar nas competições. Tem que brigar pelas taças, e, para isso, é preciso montar uma equipe forte e competitiva. O torcedor entende o momento financeiro trágico, mas é preciso equilibrar o pagamento das dívidas com contratações pontuais.

A eliminação na Copa do Brasil, da qual é o maior vencedor, com seis taças, foi um vexame histórico, e no Brasileirão, cá pra nós, não há a menor chance de conquista. Também não acredito que o Cruzeiro tenha time para vencer a Sul-Americana, daí a minha previsão de que o ano acabou para o time azul. É tentar fazer um Brasileirão decente, pelo menos tentando vaga na pré-Libertadores. Ainda assim, é muito difícil isso acontecer.

Ronaldo pede calma ao torcedor e garante que a equipe voltará aos seus melhores dias. Sempre acreditei e confiei nele, e espero mesmo que esteja certo. O Cruzeiro não é clube de investimento para se ganhar dinheiro ou instituição financeira. O gigante das Minas Gerais é ganhador de taças, esse é o seu DNA, e é isso que o torcedor espera.

Todos entendem a gravidade da situação, mas é preciso buscar alternativas. Se o Corinthians, que deve R$ 1,7 bilhão, está contratando, que o Cruzeiro, de forma responsável, também vá ao mercado buscar as peças. Como não é SAF, o Timão vai fazendo aquilo que todos os dirigentes amadores fazem: empurrando a dívida para a próxima gestão. Ronaldo e a SAF não podem ser irresponsáveis e ninguém está pedindo isso. Mas, pelo menos, um time que possa brigar com mais igualdade com seus pares.

Vale lembrar que muito dinheiro também não é receita para o sucesso. O bilionário Flamengo não ganhou nada na temporada passada. Não tenho conversado com Ronaldo, pois deve estar chateado pelas críticas construtivas que fiz – os dirigentes gostam de afago e carinho, poucos sabem conviver com as críticas –, mas, ainda assim, peço ao torcedor mais um voto de confiança para ele e equipe. Tem administrado as finanças com mão de ferro, conseguiu uma recuperação judicial excepcional, e só falta mesmo ter um pouco mais de carinho com o time, que é o carro-chefe da engrenagem chamada futebol.

Vale lembrar, Ronaldo, que é nosso papel, dos jornalistas sérios e que não usam o microfone para torcer, apontar os problemas e as soluções possíveis. Serei sempre crítico no mesmo tom dos elogios. É assim que se constrói algo de positivo. Passadores de pano e puxa-sacos já tem demais ao seu lado. Que o Cruzeiro, dentro de suas limitações, consiga ter um time minimamente competitivo e que não passe sufoco no Brasileirão, como na temporada passada. A bola está com você, Ronaldo, que sempre soube o que fazer com ela, não à toa, é chamado de Fenômeno.