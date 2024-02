Converso com o técnico Dorival Júnior toda semana. Se estou ligado na TV em um jogo, logo mando mensagem, perguntando se ele está assistindo. Sim, eu assisto jogos do mundo todo. Semana passada, vi Copa Africana de Nações, Copa da Ásia e Premier League. Assisti também a Inter x Juventus, pelo Italiano. É minha profissão e tenho o maior prazer em ver os jogos. Infelizmente, não posso dizer o mesmo em relação ao Brasil, e vou explicar o motivo: terminado Arsenal 3 x 1 Liverpool, numa aula de futebol do técnico Arteta e de Jurgen Klopp, escrevi para Dorival: depois de ver a um jogaço desses, percebo que no Brasil a gente está praticando tudo, menos futebol. O que temos visto no futebol brasileiro é estarrecedor, com a bola rolando menos de 45 minutos, dos 90, faltas em cima de faltas, jogadores dominando na canela, e técnicos sem esquema de jogo nenhum. Sem contar o péssimo nível da arbitragem. Como falha o tal goleiro Alisson. Filmei os dois erros grotescos dele, que resultaram em gol do Arsenal, e enviei ao técnico da Seleção Brasileira. Dorival não estava vendo o jogo, mas disse que grava tudo e iria ver, posteriormente.

É obrigação do técnico da Seleção Brasileira e de todos os técnicos brasileiros acompanhar o que acontece no futebol mundial. Dorival e seu filho são muito atentos a tudo. Em conversa, telefônica com ele, me disse: “Jaeci, nós estaremos na final da Copa do Mundo de 2026 aí no seu novo país. Pode acreditar que faremos um grande trabalho”. Eu acredito em Dorival, cegamente. Ele pegou o Flamengo, terra arrasada, e, em 7 meses, deu dois títulos dos mais importantes: Copa do Brasil e Libertadores. Pegou o São Paulo em más condições e ganhou a inédita Copa do Brasil para o tricolor paulista. Não posso duvidar que ele faça o mesmo na Seleção Brasileira. Enumerei para ele os grandes jogadores que poderemos ter em 2026, como Vini Júnior, Rodrygo, Hendrick, Vítor Roque, André, Paquetá, entre outros. Esses garotos nas mãos de Dorival, vão crescer e mostrar o que sabem. Também “cornetei” Alisson, Casemiro, Thiago Silva, Marquinhos e outros fracassados em Seleção Brasileira. Chega desses caras. O torcedor não suporta mais.

Dorival Júnior é dos caras mais éticos que conheço no futebol, caráter ímpar e estudioso da matéria. Por isso, é vencedor e chegou ao cargo mais desejado do nosso futebol, para cuidar do maior patrimônio esportivo do povo brasileiro. Como o presidente, Ednaldo Rodrigues, faz um trabalho de transparência, cortando o mal pela raiz e dando uma cara nova a CBF, tenho certeza de que estamos no caminho certo. Com a chegada de Rodrigo Caetano, outro competentíssimo diretor executivo, que será o diretor de seleções, a trinca estará completa e esses homens darão um novo Norte ao futebol canarinho, reaproximando o torcedor. É bom Neymar ficar de sobreaviso. Se quiser se juntar aos bons, terá que seguir a cartilha determinada pela CBF e por Dorival Júnior. Não terá privilégios, regalias ou coisa parecida. Resta saber como voltará, depois de 3 contusões e cirurgias graves. Duas no tornozelo e uma no joelho. Craque ele sempre foi, resta saber se está disposto a se doar pela equipe e fazer a diferença com seu talento. Para os torcedores “nuttelas”, que acham que temos inveja de Neymar, vai aqui um recado: A gente cobra futebol de quem tem, e ninguém é cego para dizer que ele não joga bola. Joga e muito. Porém, ficou aquém do que dele se esperava, e não sei se ainda há tempo de recuperação, aos 32 anos, com tantos problemas médicos. Mas, se quiser colaborar com o grupo, será bem aceito. Mas terá direitos e deveres.

Estarei sempre ao lado de Ednaldo Rodrigues, a quem conheço há quase 3 décadas, e por quem tenho admiração, pela transparência, decência e qualidade. Não é fácil mudar um sistema viciado, mas ele está gerindo com mão de ferro e pondo a CBF no caminho certo, da lisura e decência. Ao lado de Dorival Júnior e seu filho, que são extremamente éticos e competentes, e de Rodrigo Caetano, com quem jantei apenas uma vez, mas de quem sempre fui fã, justamente pelo seu caráter ímpar, por sua transparência e competência. Vou confiar muito no trio Ednaldo-Dorival-Caetano. Tenho certeza de que com eles, o torcedor brasileiro vai voltar a amar a Seleção Brasileira e torcer por ela, como nos velhos e bons tempos. A safra não é das melhores, mas com um trabalho bem feito, poderemos atingir o objetivo. Não cobrem resultados imediatos, pois o técnico, por mais competente que seja, pega a Seleção na segunda, treina terça e quarta e joga na quinta. Porém, na Copa América, aqui nos Estados Unidos, Dorival terá tempo de impor sua filosofia de trabalho e de criar um grupo vencedor. Eu estou com ele e com a CBF, e você, torcedor, estará também?