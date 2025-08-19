Pela volta de um basquete mineiro forte

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O que é preciso fazer para preservar o esporte? Muita coisa, a começar pela volta das diversas modalidades nas escolas, o que foi abandonado há alguns anos. Antigamente, até os anos 1980, tínhamos, por exemplo, competições esportivas entre escolas, os intercolegiais. Isso mesmo. O esporte era uma das bases da educação.

Os colégios de Belo Horizonte revelaram um grande número de jogadores. No passado, o Estadual foi responsável pelo lançamento de inúmeros jogadores. Mais recentemente, precisamente nos anos 2007 e 2008, o armador Raulzinho, que era aluno do Colégio Arnaldo, disputou os Jogos Escolares Mundiais, sendo eleito o melhor jogador em 2006, na Grécia.

Mas isso será um assunto mais pra frente. O que importa no momento é que algo acontece no basquete de Belo Horizonte e mineiro. Falo do retorno do América às competições oficiais.

Pois é, o Coelho está remontando seu time de basquete adulto e vai disputar a próxima edição do Campeonato Mineiro. Isso será possível por meio da parceria com o Contagem Towers, uma equipe que foi montada, com a cara e a coragem, na cidade da Grande BH, graças ao esforço do ex-jogador Vanderson, ala/pivô, que encerrou a carreira justamente no time de Contagem, aliás, sua terra natal.

Isso faz a gente voltar no tempo, indo lá atrás, em 9 de dezembro de 1937, quando foi montada a Federação Mineira de Basquete (FMB).

Os fundadores foram América, Atlético, Minas, Palestra Itália (primeiro nome do Cruzeiro), Avia (time de basquete de Lagoa Santa, que tinha como base a Aeronáutica) e Sport Club Paysandu.

Durante muito tempo, o basquete mineiro teve apenas esses times, até 1946, quando surgiu o Ginástico. Depois disso, apareceram o Olympico e o Círculo Militar.

No estado, o maior campeão foi o Uberlândia, vencedor de 13 competições. O Minas é o maior campeão, com 19 títulos. O América soma nove, o Ginástico, sete. Paysandu, três. Contagem Towers, dois e Olympico, um.

O primeiro Campeonato Mineiro foi disputado em 1938, vencido pelo Paysandu, que era um time da Lagoinha. Depois, o América ganhou dois, a seguir o Paysandu foi bicampeão e veio a sequência de mais sete títulos do América.

A partir daí, Minas e Ginástico entraram no cenário do basquete e passaram a dominar e a dividir títulos, até o surgimento do Uberlândia, que chegou com um patrocinador forte e, por isso, trazia vários jogadores de outros estados, muitos deles da Seleção Brasileira.

Nessa época, uma equipe sucumbiu no basquete adulto, o Ginástico, o primeiro clube a ter um patrocínio, mas que, depois de 1998, não conseguiu mais atrair parceiros. Mas o basquete segue como artéria principal do clube, que mantém as categorias de base e já chegou a títulos brasileiros infantil e infanto-juvenil.

Pois o retorno do América, com parceria com o Contagem Towers, abre um caminho. Estamos prestes a ter a disputa de duas importantes competições, o Metropolitano e o Estadual.

Abertos a patrocinadores, Ginástico e Olympico, que podem disputar a competição com as equipes juvenis, se juntariam ao Minas e ao América, no Metropolitano, e no estadual, competiriam com equipes de todo o estado.

A importância do retorno do América Towers está ligada principalmente ao fato de ajudar a reerguer o esporte, em Belo Horizonte e em nível estadual.

