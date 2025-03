NBA confirma que pretende criar liga de basquete na Europa

A NBA anunciou nesta quinta-feira (27) que vai explorar a criação de uma nova liga profissional na Europa tendo como parceira a FIBA (Federação Internacional de Basquete).

"Não é uma discussão nova", disse o comissário da NBA, Adam Silver, em entrevista coletiva em Nova York, na qual estava acompanhado pelo secretário-geral da FIBA, Andreas Zagklis.

Esta possibilidade está em discussão há décadas, "mas acreditamos que chegou a hora de levá-la ao próximo nível", disse ele.

Embora o modelo de competição ainda não tenha sido acordado, Silver destacou que a liga poderá ter 12 equipes com vagas permanentes e outras quatro que poderão variar a cada ano em função dos resultados esportivos.

"Tudo isto pode mudar" à medida que o planejamento do torneio avançar, avisou. "Nada foi decidido ainda".

Esta nova competição poderá ser um concorrente perigoso para a Euroliga, atualmente considerada a segunda melhor liga do mundo.

Questionado sobre as conversas com a Euroliga, Zagklis afirmou que "a nossa missão é manter contatos com os clubes", sem dar mais detalhes.

Segundo vários meios de comunicação, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Arsenal e Fenerbahçe foram contactados pela NBA para avaliar o seu interesse em se juntar à futura liga.

Segundo o site especializado Sportico, o orçamento inicial para a criação de uma franquia poderia ser fixado em pelo menos 500 milhões de dólares (cerca de R$ 2,9 bilhões pela cotação atual).

Cada uma das novas franquias seria controlada em 50% pela NBA e a outra metade por outros investidores.

- "Lacuna entre interesse e desenvolvimento" -

A coletiva de imprensa aconteceu após dois dias de reuniões de donos de equipes da NBA que, segundo Silver, mostraram apoio ao projeto.

O plano também teria tido uma recepção positiva por parte dos parceiros publicitários e audiovisuais, assim como nas sondagens junto aos fãs.

"O basquete é o segundo esporte mais popular na Europa, tem centenas de milhões de fãs. Cerca de 15% dos jogadores da NBA são europeus, assim como os vencedores de cinco dos últimos seis prêmios MVP", disse Silver.

"No entanto, tem havido uma grande lacuna entre o interesse no esporte e seu desenvolvimento na forma como operamos nossa liga aqui na América do Norte", disse ele.

Sobre a infra-estrutura, Silver destacou que a competição poderá começar em ginásios já existentes, mas destacou que a criação de arenas de nova geração poderá ser mais um incentivo para a criação da liga.

Relatos sobre a chegada da NBA ao basquete europeu já circulavam há vários meses.

Em outubro passado, o vice-comissário Mark Tatum disse que havia uma "oportunidade inexplorada" para fazer crescer o esporte no continente.

"Estamos trabalhando com a FIBA e nossos parceiros na Europa para aproveitar esta oportunidade de fazer crescer o basquete lá", disse Tatum em entrevista coletiva por telefone com a mídia internacional.

