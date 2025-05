E o futsal está de volta ao Mineirinho

SIGA NO

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um momento especial na história do esporte mineiro. O ginásio poliesportivo Jornalista Felippe Drummond, o Mineirinho, voltou a sediar um jogo de futsal. Foi no último sábado, por decisão do Cruzeiro, que pretende utilizar o espaço. O clube vê uma grande vantagem nisso, pois poderá lotar o que seria um grande trunfo contra os adversários.

O jogo valeu pela quarta rodada da Liga Nacional de Futsal, que o Cruzeiro disputa pela primeira vez. O adversário, o Magnus-SP, uma das mais fortes equipes do futsal nacional.

Pois nesse retorno, diante de pouco mais de 3 mil torcedores, os paulistas levaram a melhor. Venceram por 6 a 4. Foi um jogo espetacular, marcado por viradas. O Magnus saiu na frente. Mas o Cruzeiro empatou e virou para 2 a 1. No final do primeiro tempo, o empate.

No início do segundo tempo, os paulistas passaram novamente à frente, mas logo o Cruzeiro empatou: 3 a 3. Só que o Magnus marcou três vezes, 6 a 3, e, no finalzinho, o time celeste fez o quarto gol.

Foi o primeiro jogo em 13 anos. A última vez tinha sido em 2012, em um jogo festivo, entre Amigos de Falcão x Amigos de Manoel Tobias, com a vitória da equipe do primeiro. As arquibancadas estavam lotadas.

O Cruzeiro não pretende disputar todos seus jogos pela Liga Nacional de Futsal no Mineirinho. Manda para o ginásio Divino Braga, em Betim. Mas o projeto é enfrentar os principais adversários, os mais fortes, na Pampulha. Aí a presença do público poderá fazer a diferente.

Não podemos nos esquecer que o futsal e o Mineirinho detêm o recorde mundial de público em ginásios. Foi em 1999, na Final da Liga Nacional de Futsal, quando o Atlético derrotou o Rio-Miécimo-RJ, por 5 a 4, com gols de Falcão (3), Manoel Tobias e Índio. Foram 26.500 torcedores. Importante salientar que do lado de fora do ginásio ficaram outros 5 mil torcedores.

Não foi só esse o grande público do futsal. Em 1983, na final do Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão – assim a modalidade esportiva era chamada –, Minas Gerais venceu o Paraná, por 2 a 0, com gols de Paulinho Bonfim e Jackson. Lá estavam mais de 15 mil torcedores.

O futsal também registrou público de 16.685 espectadores na final da Liga Nacional de Futsal de 1997, quando o Atlético levantou seu primeiro troféu, derrotando o Banespa-SP, por 4 a 1, com gols de Vander Carioca (2), Índio e Vinícius para os mineiros.

O Mineirinho não vinha sendo usado. Tradição também no vôlei, esteve fechado por falta de interesse político do governo do estado. Isso durou cerca de cinco anos. Foi uma punição inexplicável.

Mas, agora, foi reaberto. Já sediou jogos do Campeonato Mineiro de Vôlei. Agora, abre as portas para o futsal. O clube mineiro não definiu quais partidas acontecerão ali, mas é certo que os clássicos mineiros, contra Minas e Praia, por exemplo, serão disputados lá.

A Liga Nacional deste ano está apenas começando. Foram disputadas quatro rodadas. O time mineiro melhor colocado é o Praia, na quarta colocação. No entanto, tem a mesma pontuação, 12, dos três times que estão à sua frente: Atlântico-RS, Magnus-SP e Joinville-SC.

A diferença entre eles está no saldo de gols. O líder, Atlântico, tem 24. O Magnus, 20. Joinville, 18. E o Praia, 14 gols.

O Cruzeiro aparece na 15ª posição, com três pontos ganhos, com apenas uma vitória. O Minas está na 21ª posição. Tem apenas um ponto. Na temporada atual, um recorde de participantes, com 24 equipes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.