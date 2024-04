Batizada de Sunny Winter, a coleção inverno 2024 da Brizza foca no inverno tropical, fresco e ensolarado, trazendo peças que mesclam tendências da estação com a brasilidade típica da marca de sun sandals e flip flops. A grande novidade é o lançamento de dois modelos batizados de Marrocos Sandal (variação de modelo já existente),e Charlotte, nova flatform em estilo tamanco. Outros destaques são peças jeans que chegam em sandálias de tira, slip ons e bolsas. O animal print aparece como estampa. Cores neutras e invernais, como o bege, preto e bordô, dominam. Vamos ver se os pés aguentarão sandálias neste inverno, que promete ser bem rigoroso.

Para festivais

De olho nos shows e festivais, a Kipling preparou uma lista de produtos que unem funcionalidade e versatilidade necessárias para os eventos, sem deixar de lado o estilo para compor qualquer look. A marca oferece opções de bolsas e mochilas pequenas confeccionadas com material leve e durável, com design atemporal e diversas cores. Para finalizar, os tênis, que trazem conforto e estilo.

Mudança de nome

Os tênis Vert chegaram ao mercado nacional em 2014 e fizeram sucesso. Tornaram-se queridinhos dos homens e mulheres de bom gosto. Pois não é que agora eles decidiram mudar o nome da marca? A partir deste mês, a Vert agora se chama Veja no Brasil. A explicação, para mim, não cola: “Veja significa um convite para as pessoas olharem para além do tênis e o que há por trás de sua produção. O nome Vert foi usado porque o novo estava indisponível na época”. Acho muito arriscado mexer em time que está ganhando e, cá para nós, o nome Vert é bem mais elegante que o novo. Mudança duvidosa. Tomara que pegue.