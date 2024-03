Trazendo um universo de referências da moda para looks que destacam a beleza das curvas femininas, a Ashua Curve & Plus Size lança uma coleção que abraça diversos estilos. A marca buscou inspiração nas últimas tendências que remetem ao “power dressing”. Inspirada pelo clima misterioso de uma floresta mística, a Ashua reinventa o movimento “cottagecore” em sua linha casual. A estética é traduzida para a estação com uma mistura harmoniosa entre a fluidez da feminilidade e o utilitário do cotidiano. Evocando essa atmosfera bucólica, a paleta de cores é composta por tons terrosos, marrons, verdes militares e tons vibrantes, contrastando com neutros.

Inverno 24

A Anacapri lançou coleção de inverno 24. Com foco em modelos clássicos, mas cheios de informação de moda, a marca traz a possibilidade de explorar as diversas versões da mulher. O mix

é diverso e conta com sapatilhas, tênis e rasteiras, além de peças statement da estação, como mocassins, loafers, sandálias fisherman e botas. As peças atemporais, que ganham novos materiais e aviamentos, têm tudo para ganhar o guarda-roupa da mulher moderna.

Margarida

A Marc Jacobs lançou uma nova versão do seu perfume Daisy, agora o Eau so intense, uma nova interpretação da original. Vem em um lindo frasco dourado e tem como estrela da campanha a supermodelo Kaia Gerber. A fragrância evoca o sentimento mágico e fugaz da hora dourada. Abre com uma explosão de morango e pera, com notas de mel e rosa, traço de baunilha suave e é balanceado por musgo verde.