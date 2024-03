A Schutz lançou semana passada a coleção outono 2024. Imponente e empoderada, as peças refletem a mulher contemporânea com criações que exploram a união entre formas exuberantes e uma estética minimalista. A modelo do momento Amélia Gray estrela a campanha. Destaque para a tendência “destroyed leather” com um toque vintage e cool. A marca aposta na tendência através das

botas, que além do couro craquelado, também apresentam elementos modernos nas duas versões: cano alto com salto bloco e cano médio com salto kitten heel. Outras grandes apostas são as maxi studs, que trazem a estética rocker, modelos com pelos, e peças atemporais, como a sandália de tiras finas e o loafer com linhas marcadas.

Delicadeza

Com design exclusivo, banho de ouro de 15 milésimos e pedrarias, a Roma – marca cearense de joias – chega ao mercado com uma linha completa de colares, pulseiras, brincos, anéis e tornozeleiras. A coleção traz a tendência em alta da temporada, as argolas hoops e bolds que dão um ar fashionista para os looks do dia a dia. Além disso, os brincos em formatos orgânicos e lisos são fortes apostas para um visual moderno. A coleção conta com uma linha de símbolos de proteção e religiosos.

Diverso

Melissa apresentou coleção de outono inverno 2024 com referências ao cowboycore, soft goth e elementos nostálgicos. Botas, clogs, plataformas bold e clássicos reinventados estão no mix de produtos para a próxima temporada, alinhado às principais tendências. O cowboycore surge em releitura da bota western, em várias cores, transparentes e com glitter. As fisherman sandals são um clássico desde 1979 e chegam em design com arranhões. E tem a Possession Platform II com sola tratorada. Clog, combina conforto e estilo com toque retrô e descolado.