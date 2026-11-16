Fã-clube na urna

Do palco do Skank, aprendi cedo que fã não é consumidor. Fã é sócio emocional. Ele compra o disco, viaja para o show, defende o artista na internet e recruta amigos. Faz isso de graça, por convicção.

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Neste segundo turno, essa engrenagem entrou na política. Perfis de fãs de Taylor Swift, Beyoncé, BTS e Anitta lançaram a #FandomsComLula e ofereceram seus canais à campanha. No dia 11, Lula agradeceu aos fãs que levaram milhares de pessoas à Avenida Paulista. Do outro lado, surgiu a #FandomscomFlávio, e a rede digital bolsonarista, construída desde 2018, seguiu operando. Em sete dias após o primeiro turno, Lula ganhou cerca de 1,2 milhão de seguidores. Número de lançamento de turnê. Flávio terminou o primeiro turno à frente, com 47,03%. Lula venceu o segundo com 51,79%. Seria ingênuo atribuir a virada aos fandoms. Seria igualmente ingênuo ignorá-los.

Por que funciona? Porque o fã-clube é o algoritmo antes do algoritmo. Quando Google, Meta, Amazon ou Spotify sugerem um produto, fazem um calculo simples: pessoas parecidas com você gostaram disso. O fã-clube faz o mesmo, sem servidor. Junta quem tem gostos e valores em comum e transforma paixão em ação coordenada.

Mas fã não é tudo igual. Na música e nos super-heróis, o herói é eterno. No esporte, é finito: o atleta se aposenta, o time cai. O corredor que atualmente enche as ruas e os parques é fiel a um hábito, não a um ídolo. O fã de gastronomia segue uma experiência. O devoto de um santuário viaja por fé e volta todo ano. O dono de um carro clássico compra pertencimento a um clube. Na política, o herói é testado a cada quatro anos e precisa de defesa permanente. Por isso, o fã político se parece com o torcedor: vive em estado de jogo, com adversário definido.

Entender essas diferenças é o Santo Graal dos negócios digitais. Hoje, marcas e artistas pagam caro para impulsionar posts e falar com desconhecidos. Quem decifra como cada tribo age sabe onde ela está, o que a move, quando gasta e quem ela escuta. Ao corredor se oferece a prova e o tênis. Ao devoto, a romaria e a hospedagem. Ao fã de música, o show, o vinil e o encontro com o ídolo. Cada tribo tem seu calendário e seu gatilho. Aí o anúncio vira convite. O custo de alcance cai, porque o próprio fã faz a distribuição. A campanha de 2026 provou isso: perfis de fãs entregaram audiência que nenhum orçamento compraria.

O método é idêntico em qualquer tribo. Hashtag combinada, horário marcado para subir conteúdo, vaquinha, camiseta, encontro presencial. Quem já viu um fã-clube lançar uma música de seu ídolo reconhece o roteiro.

Há um risco. O algoritmo e a base de fãs têm o mesmo defeito: falam com quem já concorda. A bolha de um grupo de afinidade mobiliza muito, mas convence pouco.

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Como ja escrevi aqui, este é um mundo delicioso para se desvendar e vale para artistas, marcas e políticos. A base de fãs deixou de ser plateia e virou infraestrutura. Quem entender isso terá gente trabalhando por ele sem cobrar. Quem não entender vai continuar pagando para ser ouvido.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.