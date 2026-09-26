Castas invisíveis e o espelho social: do pátio da escola ao algoritmo

Li um artigo na BBC, escrito por Laurie Clarke, que trata de um assunto que me incomoda desde criança. Ela descreve as dinâmicas de aceitação, popularidade e hierarquia que enfrentamos na juventude e que nunca nos abandonam. Embora em alguns lugares do mundo, como na Índia, a divisão por castas seja formal e historicamente demarcada, o restante do globo convive com “castas invisíveis”. São códigos silenciosos e regras de conduta que definem quem pertence aos círculos de prestígio e quem é sumariamente empurrado para a margem.

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Essa organização social me lembra o episódio “Queda livre” (Nosedive), da série Black Mirror. Nele, a protagonista controla todos os seus passos em busca de relevância digital e é convidada, por uma amiga de infância, para ser madrinha de casamento. Na ansiedade de melhorar sua importância, ela comete erros em sequencia e suas avaliações desabam e seu medo de ser desconvidada aumenta. A ficção, com jeito de vida real, apenas repete movimentos que conhecemos da adolescência: o anseio de termos algo diferenciado para conseguir a atenção na nossa turma de escola.

Minha primeira ideia foi tentar me encaixar pelo esporte, mas essa estratégia durou pouco pois, além de não ter habilidade física, nunca enxerguei bem. Tentei, então, o caminho do conhecimento, mas os livros raramente funcionam como moeda social no recreio. Pelo contrário, o intelecto costuma virar combustível para o deboche e o bullying dos colegas. O próprio universo escolar já reflete essa estratificação: existem escolas cujo propósito primordial é articular conexões sociais e corporativas de elite, enquanto outras focam o conteúdo, reproduzindo desde cedo a divisão de classes.

Demorei a compreender o verdadeiro significado da expressão “rede social”. A princípio, parecia apenas um meio engenhoso de conectar velhos amigos ou pessoas com afinidades comuns. Contudo, o ambiente digital nada mais é do que a reprodução amplificada do mundo real e de suas vaidades. É a busca incessante por parecer mais bonito, mais inteligente ou mais forte do que se é. Cada plataforma cumpre um papel nessa hierarquia: algumas são a passarela da estética imediata, enquanto outras funcionam como clubes corporativos para capitalizar contatos. Vale ressaltar que a audiência nas redes sociais acaba criando novas celebridades que permeiam os salões de outras castas, mas apenas como visitantes, assim como na série Black Mirror.

A grande virada acontece com a passagem do tempo que altera o valor dessas moedas. Os atributos antes ridicularizados ganham outro peso na vida adulta. Para a minha felicidade, o conceito de “nerd” foi resgatado e valorizado, em grande parte pela revolução das big techs e seus fundadores bilionários, que colocaram o intelecto no topo da cadeia de influência.

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No fim das contas, a vida se revela uma sequência fascinante de repetições. Trocam-se os pátios escolares pelas redes sociais e reuniões de negócios, mas as regras das castas invisíveis continuam operando. O segredo talvez seja compreender essa dança contínua, aprendendo a valorizar a própria essência sem se tornar refém das métricas alheias

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.