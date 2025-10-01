Amanhã tem a primeira final do Brasileirão

Descemos a Serra de Petrópolis animados para a minitemporada na casa de praia do Cabuloso, mas foi passar a Baixada Fluminense, e mesmo antes de chegar ao calçadão de Copacabana, o tempo virou. A inesperada derrota para o Vasco adiou o nosso pé na areia e a água de coco. Agora, vencer o time mais rico e beneficiado do Brasil (e líder do campeonato), o Flamengo, amanhã, no Maracanã, se tornou imprescindível para o Cruzeiro continuar sonhando com a possibilidade de levantar o quinto caneco do Brasileirão.

Será uma guerra desportiva. Não é só previsão de boleiro. O próprio elenco flamenguista está encarando a peleja contra o Cruzeiro como sendo uma das duas finais antecipadas do Campeonato Brasileiro, pois, além de encarar o Cabuloso, vice-líder, os cariocas terão o também confronto direto contra o Palmeiras, terceiro colocado, no dia 19 deste mês.

Hoje, o Flamengo tem quatro pontos à frente do Cruzeiro (e um jogo a menos) e mantém outros cinco de distância para o Palmeiras. Mas em relação aos paulistas, tem um jogo a mais. Desse trio, certamente, virá o campeão brasileiro de 2025.

O revés para o Vasco, da forma contundente e merecida como ocorreu, não só transformou a peleja contra o Flamengo em um desafio ainda mais gigantesco. Ele também jogou luzes sobre o nosso comandante, Leonardo Jardim.

É inegável a capacidade do treinador cruzeirense e o modo magistral como ele recuperou o elenco coletiva e individualmente. Desde Vanderlei Luxemburgo, não se vê um Cruzeiro tão obediente taticamente. Mas essa euforia, de certo modo, fez com que Jardim desse declarações que poderia ter evitado.

Recentemente, ele expôs publicamente e pejorativamente a forma como recebeu o elenco do Cruzeiro. Sem citar nomes, acabou por desmerecer – sem nenhuma necessidade – o trabalho de seu antecessor, exatamente o atual treinador do Vasco, Fernando Diniz.

A vitória vascaína no último sábado não pode ser considerada um “nó tático” do neo-Dinizismo em Jardim. Pelo contrário, o Cruzeiro criou inúmeras chances de empatar e até vencer. Mas, verdade seja dita, o time de Diniz foi extremamente aplicado taticamente e venceu por méritos de seu treinador, antes criticado pelo trabalho na Toca da Raposa.

Se Diniz parou a Academia Celeste de Leonardo Jardim, agora, será a vez de Filipe Luís também tentar. Motivações não lhe faltam. Além da peleja ser uma final antecipada entre líder e vice-líder do Brasileirão, exatamente amanhã, 2 de outubro, ele completará um ano à frente do comando técnico do Flamengo.

Outro desafio que tende a motivar ainda mais Filipe Luís é o fato de Leonardo Jardim ter sido o primeiro a vencê-lo neste Brasileirão, naquela peleja incrível no Mineirão, com gol de Gabriel no último minuto.

Algumas certezas para amanhã. O Maracanã estará completamente tomado, inclusive com todos os ingressos destinados à Nação Azul vendidos. Os jogadores do Flamengo entrarão com a consciência de que não será apenas a disputa por mais três pontos. Filipe Luís terá estudado minuciosamente a forma do Cruzeiro de Leonardo Jardim jogar.

Vencer o Flamengo, com o poderio de elenco milionário que ele possui, tornou-se tarefa que irremediavelmente requer algo mais do que o combate de “11 contra 11”. Para tanto, é preciso surpreender, não errar e ter estratégia para manter o fôlego e a concentração do escrete em alta durante 90 minutos. Ou seja, nessa primeira final antecipada do Brasileirão 2025, o mestre Leonardo Jardim terá que preparar o Cruzeiro para merecer ser campeão, mesmo que ainda estejamos longe do final do campeonato.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.