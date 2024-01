Acredito firmemente que os marcos civilizatórios estão muito mais ligados à tradição e à transmissão familiar do que a qualquer outra coisa. Por “outra coisa”, considere o ambiente escolar, as leis e regras sociais.

São as histórias contadas, as conversas nas varandas e nas cozinhas; é, sobretudo, a observação dos mais velhos pelos pequenos. Mais do que escutar, prestar atenção em como a geração mais velha se porta e se comporta, como age e como reage. São os exemplos dos pais e - muitas vezes - dos avós, que formam o caráter e ensinam a diferença entre o certo e o errado, entre opinião e princípios. São eles que transmitem - e dão concretude - à percepção de continuidade da história, e da própria existência.

É como uma cidade que já existia antes de estarmos lá, e que já trazia em suas ruas e prédios os séculos de aprendizado empacotados num conhecimento vernacular, difuso e incrivelmente próximo do que costumamos chamar de “senso comum”.

Cidades dificilmente nascem de uma folha em branco; precisam começar como um acampamento, depois um pouso, em seguida um lugarejo e, de repente, uma pequena cidade. A cidade é, e continua a ser enquanto cresce, enquanto amadurece, enquanto evolui, a expressão de sua importância geográfica, comercial ou cultural, de uma história.



O conhecimento e as estratégias “embutidos” numa cidade que ganha importância e funciona são, antes de qualquer coisa, conhecimento distribuído e compartilhado, patrimônio público “royalty-free” na melhor asserção do termo.

Cada novo bairro que surge, cada zona industrial substituída por novos quarteirões e prédios, cada fazenda engolida pela cidade que se expande, traz consigo todo esse conhecimento acumulado, desde que os entrepostos comerciais e os pequenos burgos murados cresceram e assumiram feições de metrópoles, impulsionadas pela revolução industrial.

E com a revolução industrial, o conhecimento acumulado, de domínio público, foi potencializado pelo trabalho de especialistas, arquitetos, urbanistas, paisagistas e botânicos, transformando áreas degradadas em parques e jardins, ruas estreitas em bulevares e avenidas-parque, setores insalubres em bairros melhores.

Mas a plataforma já estava lá, assim como as experiências bem sucedidas, delimitando o escopo de intervenções e experimentações, num modelo de evolução incremental.

Falei até agora de história, transmissão de conhecimento e cidades que evoluíram sem perder a essência, porque um pensamento sobre cidades vitalizadas e resilientes “me acertou” (ou decantou): e se pensássemos as cidades tendo os avós como “clientes”?

Mais uma: e se esse conjunto de conhecimentos, esse senso comum, fosse codificado para uma cidade feita para os avós?

Começaríamos pensando em passeios bem construídos, com piso antiderrapante, padronizado (mas descomplicado), meios-fios bem feitos, sem interrupções, sem degraus, e com (muitas) rampas para acesso.

Os prédios estariam todos, claro, alinhados ao passeio, com muita fachada ativa e nenhum desnível do passeio, garantindo o máximo de comércio e serviços concentrados em cada quarteirão, na menor distância possível das moradias, a um passinho do passeio.

O prédios não precisariam ter grandes áreas comuns, porque os avós preferem a interação social com os vizinhos, os amigos e a família (ao invés da piscina sem sol, da cozinha gourmet, do espaço pet, da quadra de beach tênis e do resto do parque de quermesse que custa um dinheirão em taxas de condomínio).

Mais importante do que estar no vigésimo quinto andar e poder enxergar a Cordilheira dos Andes sem sair de casa, para os avós, importante mesmo são prédios de 6 ou 8 pavimentos, populosos e animados, com muitos vizinhos, sem afastamentos, voltados para a rua (e não para o prédio do lado), de onde podem ficar vendo o movimento da rua.

Não farão questão de pavimentos e mais pavimentos de estacionamento, porque, afinal, quem é louco de optar por ter um carro para uso eventual, quando tem tudo à mão (ou "ao pé", à distância de uns passos)? Menos garagens, menos carros e mais gente nas ruas faz da cidade dos avós um lugar cheio de vida, e forja um senso de comunidade, onde uns olham pelos outros de manhã, à tarde e à noite.

Ao invés de jardins privativos localizados nos afastamentos entre o passeio e o prédio (e que estragam as fachadas ativas), os avós sempre vão preferir as praças arborizadas e seus bancos, onde a vida e os encontros acontecem, todo mundo passeia despreocupado e as crianças se divertem longe das telas, socializando com outras crianças e sem medo de gente de verdade.

Na cidade dos avós, cada bairro é uma pequena cidade, autônoma, concentrada, com uma densidade e uma oferta tal de comércio e serviços, que garante muitos olhos na rua, e o nível de segurança que apenas os olhos da rua podem proporcionar.

Nem todos gostam do barulho noturno vindo dos bares e restaurantes, mas vitalidade e segurança tem dessas coisas; sorte que as esquadrias com isolamento acústico resolvem. isso facilmente (o Brasil é estranho, porque os incorporadores preferem gastar dinheiro em áreas comuns absurdamente exageradas, mas desprezam o isolamento acústico, esse sim importante fator de saúde e crítico na melhoria da qualidade do sono).

Nessa cidade dos avós, todas as calçadas teriam 4 ou mais metros de largura (nem que fosse necessário tomar espaço das ruas), espaço suficiente para as árvores (somente de pequeno porte, laranjeiras e limoeiros), para as pessoas e para as mesas dos cafés e restaurantes. Afinal, o passeio é o local mais social de uma cidade, e o local onde a vida e os encontros realmente acontecem.

Transporte público, só se for o metrô subterrâneo, o VLT (os bondes atuais) ou os ônibus de piso baixo, confortáveis e com câmbio automático, daqueles que evitam trancos e derrubam os nossos “clientes”.

Nesse ponto, alguém poderia dizer que entrei em 2024 sonhando alto demais (ou delirando), imaginando algo que jamais será concretizado. Uma utopia, quem sabe.

E eu responderei: conhece Paris? Já foi a Lisboa ou a Madri? Barcelona? Berlim? O centro de Belo Horizonte (até 1976)? Sabe como vivem os avós nessas cidades?

Tem conversado com seus avós?

Disclaimer: desavisados podem ter a impressão de que não gosto das modernidades, de tecnologia e de mudanças.

Não é o caso, e não sou saudosista: gosto das modernidades, adoro tecnologia e observo as mudanças com bastante atenção, mas aprendi que grandes mudanças e mudanças bruscas podem acontecer no âmbito pessoal, mas quando acontecem no âmbito público, impactam vidas demais, por um tempo longo demais, com estragos muitas vezes irreversíveis, e traumas que podem perdurar por várias gerações. Na seara pública, as mudanças precisam ir aos poucos e, nas cidades, testadas pequeno e à exaustão, antes de implementadas em larga escala.